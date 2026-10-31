Vợ chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố văn bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Loan - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm vợ của Chủ tịch VDS Nguyễn Miên Tuấn vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu VDS nhằm tăng tỉ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/11/2026 đến ngày 4/12/2026 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu tính theo giá mã VDS kết phiên 30/10 là 9.250 đồng/cổ phiếu, số tiền dự chi của bà Loan ước tính khoảng 37 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Loan đang nắm giữ hơn 3,65 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 1,34% vốn điều lệ công ty. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ nâng lên hơn 7,65 triệu đơn vị, tương ứng 2,82% vốn điều lệ.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn, tức chồng bà, hiện đang nắm giữ hơn 45,67 triệu cổ phiếu VDS, chiếm 16,79% vốn điều lệ.

Bà Loan dự kiến tăng tỉ lệ sở hữu tại VDS lên 2,82% (Ảnh: VDS).

Về lịch sử giao dịch, bà Loan cũng đã từng mua vào 2 triệu cổ phiếu VDS trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2026 đến 26/10/2026. Qua đợt mua vào đó, bà đã tăng sở hữu ở VDS từ gần 1,7 triệu cổ phiếu lên gần 3,7 triệu cổ phiếu như hiện tại.

Cũng liên quan đến vấn đề mua bán cổ phiếu, trước đó, 2 nhân sự cấp cao tại Chứng khoán Rồng Việt vừa liên tiếp thông báo bán ra lượng lớn cổ phiếu để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị VDS đã đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/9/2026 - 17/10/2026. Theo đó, số lượng cổ phiếu ông Vinh nắm giữ sẽ giảm từ 802.281 đơn vị xuống 402.281 đơn vị. Tỉ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này tại VDS sẽ thu hẹp từ 0,295% xuống 0,148% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, Trưởng ban Kiểm soát của công ty là ông Hồ Tấn Đạt cũng thông báo đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu. Trước đó, ông Đạt đang nắm giữ 119.585 cổ phiếu (0,044% vốn điều lệ). Trong trường hợp giao dịch hoàn tất theo đúng kế hoạch, số lượng cổ phiếu của ông sẽ lùi về 39.585 đơn vị, tức 0,015% vốn điều lệ.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 2/11 tới, Chứng khoán Rồng Việt sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Với tỉ lệ 10:1, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 272 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.