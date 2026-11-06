Vợ chồng Việt chi 37 triệu đồng/người du lịch Ai Cập 10 ngày: Trải nghiệm kim tự tháp, cưỡi lạc đà, ngủ đêm giữa sa mạc

Tận mắt chứng kiến những kim tự tháp hàng nghìn năm tuổi và khám phá dấu tích của nền văn minh Ai Cập cổ đại, hai vợ chồng chị Phương Thảo đã có hành trình 10 ngày đáng nhớ tại quốc gia Bắc Phi. Với chi phí khoảng 37 triệu đồng/người, chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm ấn tượng mà còn giúp nhân vật có thêm nhiều kinh nghiệm du lịch tự túc hữu ích.

CUỐI THÁNG 11, ĐẦU THÁNG 12 LÀ THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ KHÁM PHÁ AI CẬP

Ai Cập là điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích lịch sử, văn hóa và khám phá các nền văn minh cổ đại. Để có một chuyến đi thuận lợi, việc lựa chọn thời điểm, phương tiện di chuyển và lên kế hoạch lưu trú là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Chị Phương Thảo cho biết chuyến đi được thực hiện từ ngày 23/11 đến ngày 2/12. Theo chị, đây là khoảng thời gian thời tiết tại Ai Cập dễ chịu hơn so với những tháng nắng nóng trong năm, thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời.

"Theo mình, thời điểm cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 khá lý tưởng để du lịch Ai Cập vì thời tiết đã bớt nắng nóng, đặc biệt khi phải di chuyển và tham quan nhiều địa điểm ngoài trời. Tổng chi phí cho chuyến đi của hai vợ chồng mình vào khoảng 37 triệu đồng/người", chị Phương Thảo chia sẻ.

Hành trình đến Ai Cập đưa du khách khám phá vẻ đẹp giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, từ những ngôi đền cổ kính đến cảnh quan sa mạc rộng lớn

Do xuất phát từ London (Anh), hai vợ chồng có lợi thế nhất định về chi phí vé máy bay. Vé khứ hồi từ London đến Cairo có giá khoảng 550 bảng Anh, tương đương 18 triệu đồng. Nếu xuất phát từ Việt Nam, chi phí vé máy bay có thể cao hơn đáng kể.

Về thủ tục visa, chị nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Ai Cập ở London và chỉ mất khoảng 3 ngày làm việc để được cấp visa. Lệ phí là 25 bảng Anh/người, tương đương khoảng 750.000 đồng. Đáng chú ý, theo chia sẻ của chị, hồ sơ không yêu cầu chứng minh tài chính, du khách chỉ cần điền đầy đủ mẫu đơn và dán ảnh thẻ theo hướng dẫn.

CẨN TRỌNG KHI LỰA CHỌN KHÁCH SẠN

Một trong những kinh nghiệm đáng chú ý mà hai vợ chồng rút ra sau chuyến đi là cần đặc biệt cẩn trọng khi lựa chọn khách sạn tại Ai Cập.

Tại Cairo, do lịch trình khá bận rộn nên chị Thảo không có nhiều thời gian tìm hiểu trước. Hai vợ chồng lựa chọn Grand Pyramid Hotel, một khách sạn có quy mô lớn, khuôn viên rộng và phục vụ bữa sáng, nằm gần khu vực kim tự tháp Giza. Đáng tiếc, trải nghiệm thực tế lại không được như kỳ vọng. Nhân vật cho biết, dù khách sạn có diện tích rộng nhưng nội thất và phòng nghỉ đều khá cũ, tường hành lang bong tróc, chất lượng bữa sáng cũng không thực sự tốt.

"Nhìn chung, khách sạn ở Ai Cập khiến mình khá thất vọng. Khách sạn rộng, có khuôn viên nhưng đồ đạc cũ kỹ, phòng ốc xuống cấp. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn lưu trú tại Việt Nam thì mình nghĩ nơi này chỉ tương đương khoảng 2 sao", chị Thảo nhận xét.

Ai Cập gây ấn tượng với du khách bởi những công trình kiến trúc cổ đại mang đậm dấu ấn lịch sử và giá trị văn hóa hàng nghìn năm

Sau khi có dịp di chuyển vào khu vực trung tâm Cairo, chị nhận thấy chất lượng khách sạn tại đây tốt hơn đáng kể. Những thương hiệu khách sạn quốc tế như Melia hay Novotel có cơ sở vật chất và dịch vụ ổn hơn so với lựa chọn trước đó tại Giza. Vì vậy, chị khuyến nghị du khách nên ưu tiên đặt phòng tại khu vực trung tâm Cairo, đặc biệt là các khách sạn thuộc chuỗi thương hiệu quen thuộc nếu muốn có trải nghiệm lưu trú ổn định.

Tại Aswan, hai vợ chồng tiếp tục gặp một trải nghiệm không mấy hài lòng với Hapi Hotel. Dù khách sạn có vị trí thuận tiện, gần khu chợ và bến tàu, chất lượng phòng nghỉ lại không như hình ảnh trên các nền tảng đặt phòng.

Trong khi đó, tại Luxor, sau hai lần rút kinh nghiệm, chị lựa chọn Bob Zamaika Hotel dựa trên đánh giá của khách lưu trú trước đó. Dù phòng nghỉ không quá đẹp do mức giá bình dân, khách sạn lại ghi điểm nhờ đồ ăn sáng ngon, nhân viên thân thiện và dịch vụ nhiệt tình.

"Từ trải nghiệm của hai vợ chồng, mọi người đừng chỉ nhìn ảnh khách sạn trên các nền tảng đặt phòng mà hãy đọc kỹ đánh giá thực tế của khách đã từng lưu trú. Đôi khi hình ảnh quảng cáo và chất lượng phòng bên ngoài khác nhau khá nhiều", chị Thảo chia sẻ.

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CAIRO VÀ SA MẠC TRẮNG BAHARIYA

Trong những ngày đầu tiên, hai vợ chồng nhân vật dành thời gian khám phá Cairo và quần thể kim tự tháp Giza – một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Ai Cập.

Ở ngày thứ hai, khi đang đi bộ vào khu vực cổng Giza, hai vợ chồng được một người địa phương tiếp cận và dẫn đến khu vực có nhiều đơn vị cung cấp tour tham quan. Tại đây, chị Thảo lựa chọn gói tham quan kim tự tháp và tượng Nhân sư, kết hợp trải nghiệm cưỡi lạc đà. Chi phí cho hoạt động cưỡi lạc đà khoảng 500 bảng Ai Cập, cộng thêm 100 bảng Ai Cập tiền vé và tiền tip, tổng cộng 600 bảng Ai Cập (khoảng 282.000 đồng).

Không chỉ có những di tích lịch sử nổi tiếng, Ai Cập còn sở hữu cảnh quan sa mạc độc đáo, mang đến nhiều trải nghiệm khám phá mới lạ cho du khách

Tuy nhiên, sau trải nghiệm này, chị nhận ra mức giá hai vợ chồng đã trả vẫn khá cao. Chị khuyên du khách nên chủ động mua vé tham quan tại cổng chính, sau đó thương lượng trực tiếp giá cưỡi lạc đà thay vì vội vàng đồng ý với lời mời chào của những người tiếp cận bên ngoài.

Một lưu ý khác là du khách nên chủ động đề nghị hướng dẫn viên đưa đến góc chụp toàn cảnh panorama, nơi có thể quan sát đồng thời 6 kim tự tháp. Theo chị, nếu không yêu cầu trước, một số hướng dẫn viên có thể bỏ qua địa điểm này.

Sang ngày thứ ba, hai vợ chồng tiếp tục tham quan Bảo tàng Ai Cập (The Egyptian Museum in Cairo). Đây là điểm đến được chị Thảo đánh giá rất đáng trải nghiệm, bởi du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và những hiện vật quý giá của nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Sau đó, cả hai ghé thăm chợ Khan Al Khalili – khu chợ truyền thống có quy mô lớn, tập trung nhiều mặt hàng lưu niệm, đồ thủ công và đặc sản địa phương.

Theo chị Thảo, giá hàng hóa tại đây thường dễ chịu hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng, nhưng du khách vẫn cần mặc cả khi mua sắm. Chẳng hạn, những chiếc nam châm lưu niệm có thể được thương lượng xuống khoảng 10 bảng Ai Cập/chiếc (4.700 đồng/chiếc).

Sau khi tham quan, hai vợ chồng dùng bữa tối tại nhà hàng Felfela. Tổng chi phí ăn uống và di chuyển bằng taxi trong ngày vào khoảng 300 bảng Ai Cập (141.000 đồng).

Đến ngày thứ tư, chị Thảo quyết định đặt thêm hai tour thông qua một đại lý du lịch đối diện nhà hàng Felfela. Trong đó, tour sa mạc trắng Bahariya Oasis kéo dài 2 ngày 1 đêm có chi phí khoảng 3.870 bảng Ai Cập (khoảng 1,82 triệu đồng), bao gồm các khoản dịch vụ và tiền tip.

Điểm đặc biệt trong trải nghiệm đặt tour tại Ai Cập là nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ theo hình thức riêng tư, không ghép khách. Vì vậy, dù chỉ có hai người, vợ chồng chị vẫn được bố trí xe đưa đón và phương tiện phục vụ riêng trong suốt hành trình.

Trong tour sa mạc trắng, hai vợ chồng di chuyển từ Cairo đến điểm trung chuyển, đổi xe và gặp hướng dẫn viên kiêm tài xế tại khu vực sa mạc. Sau bữa trưa, hành trình tiếp tục bằng xe jeep qua nhiều điểm tham quan nổi bật tại Bahariya. Cả hai dùng bữa tối và nghỉ qua đêm ngay trên sa mạc, trước khi khởi hành trở về Cairo vào sáng hôm sau.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của chuyến đi, giúp hai vợ chồng có cơ hội khám phá một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với những công trình kiến trúc cổ đại quen thuộc.

TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN TRÊN NILE

Sau khi trở về Cairo, ngày thứ năm, hai vợ chồng di chuyển bằng máy bay đến Aswan, thành phố nằm ở phía nam Ai Cập. Do đã đặt trước tour du thuyền trên sông Nile theo hành trình Aswan – Luxor nên khi hạ cánh, cả hai được tài xế của đơn vị tổ chức tour đón và đưa về khách sạn.

Ngày thứ sáu, hành trình khám phá sông Nile chính thức bắt đầu với tour du thuyền được quảng cáo kéo dài 4 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, theo trải nghiệm thực tế của chị Thảo, thời gian tham quan chỉ tương đương khoảng 3 ngày 3 đêm.

Chị cho biết hai vợ chồng đặt tour khá sát ngày khởi hành, với mức giá khoảng 8.500 bảng Ai Cập (khoảng 4 triệu đồng). Do chưa có nhiều thời gian tìm hiểu, chiếc tàu được lựa chọn có kích thước khá nhỏ và đã cũ.

"Nếu được chọn lại, mình sẽ ưu tiên những du thuyền lớn hơn, khoảng 5 tầng, có không gian đẹp và tiện nghi tốt hơn. Khi tư vấn, các đơn vị tour ở đây thường không có hình ảnh hay catalogue rõ ràng để khách lựa chọn. Nhiều tàu đều được giới thiệu là tiêu chuẩn 5 sao nên rất khó phân biệt chất lượng thực tế", chị Thảo cho biết.

Nhân vật cho rằng, du khách nên đặt trước qua các nền tảng hoặc website chuyên về du thuyền trên sông Nile như Klook hay Nile Cruise để có hình ảnh tham khảo và lựa chọn tàu phù hợp hơn.

Tại Aswan, hai vợ chồng được bố trí xe riêng để tham quan các địa điểm nổi tiếng gồm đập nước High Dam, đền Philae và một cơ sở sản xuất nước hoa địa phương. Chị đánh giá cao dịch vụ đưa đón riêng và hướng dẫn viên phục vụ trực tiếp cho hai người. Song, văn hóa tiền tip tại Ai Cập cũng là điều khiến chị khá bất ngờ.

Chị Thảo cho biết, dù đã gửi khoảng 50 bảng Ai Cập (khoảng 23.500 đồng) tiền tip cho nhân viên, người này vẫn tỏ thái độ không hài lòng và có ý phàn nàn về số tiền được nhận.

Ngày thứ bảy là một trong những ngày di chuyển vất vả nhất. Hai vợ chồng phải tập trung từ sáng sớm để đi ô tô đến đền Abu Simbel và đền Kom Ombo. Các điểm tham quan cách khá xa nhau nên phải mất gần cả ngày mới có thể trở về du thuyền.

Sang ngày thứ tám, du thuyền bắt đầu chính thức di chuyển trên sông Nile. Trên tàu, hai vợ chồng được phục vụ tiệc trà và bánh ngọt vào buổi chiều. Buổi tối còn có chương trình biểu diễn văn nghệ miễn phí, mang đến không khí giải trí sau những ngày tham quan liên tục.

Nhân vật cũng cho biết, các nghệ sĩ và nhân viên trên tàu cũng thường xuyên chủ động đề nghị du khách tip sau mỗi hoạt động phục vụ.

Ngày thứ chín, hai vợ chồng cập bến Luxor và tiếp tục hành trình khám phá các công trình cổ đại nổi tiếng. Đáng chú ý, dù đã rời du thuyền, chị vẫn được hướng dẫn viên đón trực tiếp tại tàu, đưa ra xe riêng và phục vụ theo hình thức tour cá nhân.

Các điểm đến trong ngày gồm Thung lũng các vị vua (Valley of the Kings), đền Hatshepsut và đền Luxor. Tổng tiền tip cho hướng dẫn viên và các dịch vụ trong ngày khoảng 150 bảng Ai Cập (khoảng 70.500 đồng)

Sau khi kết thúc tham quan, hai vợ chồng dùng bữa tại nhà hàng Sofra. Theo chị, nhà hàng có không gian đẹp, đồ ăn ngon và mức giá tương đối hợp lý, với hóa đơn khoảng 400 bảng Ai Cập.

Đến ngày cuối cùng, cặp đôi lại có thêm một trải nghiệm bất ngờ với dịch vụ tour đã đặt. Dù đã xuống tàu và nghỉ tại một khách sạn khác ở Luxor từ tối hôm trước, sáng hôm sau cả hai vẫn được tài xế của đơn vị tổ chức tour đến đón và đưa ra sân bay miễn phí.

Chị Thảo cho biết đây là một trong những điểm cộng lớn của hình thức tour riêng, khi dịch vụ đưa đón và hỗ trợ được duy trì xuyên suốt hành trình.

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SIM, ĐẶT TOUR

Về kết nối Internet, hai vợ chồng nhân vật mua SIM của nhà mạng Orange với giá 100 bảng Ai Cập (khoảng 47.000 đồng), dung lượng 12 GB. Dù đã sử dụng chung, gói cước này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tra cứu bản đồ, tìm kiếm địa điểm ăn uống và liên lạc trong suốt 10 ngày.

"Nên cân nhắc các gói dung lượng lớn hơn, chẳng hạn gói khoảng 20 GB của Vodafone với mức giá tham khảo 150 bảng Ai Cập, để tránh tình trạng hết dữ liệu giữa chuyến đi", nữ du khách cho biết.

Đối với việc đặt tour, chị khuyên du khách nên dành thời gian tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức, phương tiện và chất lượng dịch vụ trước khi thanh toán. Đặc biệt với tour du thuyền trên sông Nile, không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu về tiêu chuẩn 5 sao mà cần xem hình ảnh thực tế của tàu.

Ngoài ra, khi mua sắm hoặc sử dụng các dịch vụ tại những điểm du lịch đông khách, du khách nên chủ động hỏi giá và thương lượng trước để tránh phải trả mức phí cao hơn thực tế.

Chị cũng lưu ý rằng tiền tip là khoản chi phí có thể phát sinh thường xuyên trong các hoạt động tham quan tại Ai Cập. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ và tìm hiểu trước về các khoản phụ phí có thể phát sinh trong tour.

Nhìn lại chuyến đi kéo dài 10 ngày, chị Phương Thảo cho rằng mức chi phí khoảng 37 triệu đồng/người là tương đối hợp lý so với những trải nghiệm mà hai vợ chồng có được.

"Vợ chồng mình tự đi chuyến này, tự sắp xếp lịch trình và trải nghiệm khá nhiều địa điểm. Với tổng chi phí khoảng 37-40 triệu đồng/người, mình thấy đây là một chuyến đi rất đáng giá", chị chia sẻ.

Khép lại hành trình 10 ngày, điều đọng lại trong vợ chồng chị Phương Thảo không chỉ là những trải nghiệm khám phá các công trình hàng nghìn năm tuổi, mà còn là cơ hội được tận mắt chứng kiến dấu ấn của một nền văn minh từng rực rỡ trong lịch sử nhân loại.

Nếu có dịp quay trở lại, hai vợ chồng chị dự định dành thêm 4-5 ngày khám phá Hurghada, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ. Chị Thảo cho biết nơi đây có nhiều khu resort đẹp, bãi biển trong xanh và chi phí du lịch khá hợp lý. Qua chuyến bay quá cảnh trở về London, chị cũng nhận thấy Hurghada được nhiều du khách Anh lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng. Với những trải nghiệm còn dang dở, Ai Cập có lẽ vẫn là điểm đến mà hai vợ chồng muốn trở lại trong một hành trình khác.