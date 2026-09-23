Vợ chồng U60 bán hết tài sản, sống du mục với hơn 75 triệu đồng/tháng

Vợ chồng Shelly Peterson ở Pháp. Ảnh: Shelly Peterson/Business Insider

U60 bán hết tài sản

Sau nhiều năm xây dựng gia đình, sự nghiệp và cuộc sống ổn định ở Arizona (Mỹ), Shayne Peterson và Shelly quyết định bán hết tài sản khi bước sang tuổi 55.

Hai vợ chồng mang theo vài chiếc vali, ba lô, mua vé máy bay một chiều đến Bali và bắt đầu hành trình khám phá thế giới.

Quyết định ấy không dễ dàng. Ngôi nhà họ bán là nơi gia đình từng sống nhiều năm, với nhiều kỷ niệm. Đó là nơi 4 cô con gái lớn lên, cũng là nơi 9 người cháu thường chạy nhảy ngoài sân và vui đùa bên hồ bơi. Họ bán xe ô tô, đồ đạc và cả công việc kinh doanh vật lý trị liệu mà vợ chồng đã dành nhiều năm gây dựng.

Mẹ của Shelly, bà Sandy, từng mơ ước được đi du lịch sau khi nghỉ hưu. Bà thậm chí đã lên kế hoạch cho những chuyến đi. Tuy nhiên, bà qua đời vì ung thư chỉ 8 tháng trước thời điểm dự định nghỉ hưu.

Câu chuyện của mẹ khiến Shelly nhận ra rằng không phải lúc nào con người cũng có thể chờ đến một “thời điểm thích hợp”. Từ đó, hai vợ chồng quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Hai vợ chồng thuê nhà sống ở mỗi địa điểm một thời gian. Ảnh: Shelly Peterson/Travel&Leisure

Bắt đầu cuộc sống mới từ Bali

Điểm đến đầu tiên của họ là Bali, Indonesia. Tại đây, hai người thuê một căn nhà có hồ bơi riêng với giá 900 USD/tháng (23,4 triệu đồng).

Ban đầu, cả hai không tránh khỏi cảm giác bất an. Họ không nói được ngôn ngữ địa phương, không có kế hoạch cụ thể cho những tháng tiếp theo và cũng không biết liệu mình có thực sự thích cuộc sống mới hay không.

Tuy nhiên, sau một thời gian, họ dần thích nghi với cách sống đơn giản hơn. Họ đi chợ địa phương để mua hàng, ăn quán bình dân, thuê xe máy để đi lại.

Sau Bali, Shayne và Shelly lần lượt khám phá nhiều quốc gia khác.

Tại Thái Lan, họ thức dậy trong tiếng chim và không khí phảng phất hương hoa nhài. Hai người học cách giống người địa phương, cởi giày trước khi vào đền tìm những quán bán món khao soi ngon giữa các khu chợ ẩm thực.

Với 2 chiếc vali, họ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đối với họ, đó không còn đơn thuần là một chuyến du lịch. Họ đang thử sống theo một nhịp sống khác, chậm rãi hơn so với trước đây, theo Travelandleisure. Không còn guồng quay bận rộn như trước, họ trò chuyện nhiều hơn và dành nhiều thời gian lắng nghe nhau.

Dù tận hưởng cuộc sống mới, Shayne và Shelly cũng phải đánh đổi bằng việc sống xa những người thân yêu. Hai người để lại phía sau 4 cô con gái, 9 người cháu và những người bạn đã gắn bó lâu năm.

Vợ chồng U60 trẻ trung khi đi du lịch khắp thế giới. Ảnh: Shelly Peterson/Travel&Leisure

Cuộc sống mới sau 3 năm

Khoảng 3 năm sau ngày rời khỏi cuộc sống cũ, hiện Shayne và Shelly đã đặt chân đến hơn 10 quốc gia. Họ duy trì mức chi tiêu dưới 3.000 USD/tháng (78 triệu đồng) và tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó.

"Chúng tôi có ngân sách cho ăn uống, chỗ ở, giải trí và đi lại. Chúng tôi cố gắng chi tiêu khoảng 3.000 USD/tháng. Chúng tôi khá thành công trong việc tuân thủ ngân sách đó, và đôi khi còn ít hơn, đặc biệt là ở Đông Nam Á", Shayne chia sẻ.

Hai người cho rằng hành trình này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về du lịch. Đó còn là câu chuyện về việc bắt đầu lại ở một độ tuổi mà nhiều người lựa chọn sự ổn định.

Ban đầu, việc từ bỏ cuộc sống quen thuộc không dễ dàng. Nhưng theo Shayne và Shelly, khi giảm bớt những áp lực và kỳ vọng cũ, họ có thêm không gian cho những điều mà mình coi trọng hơn: niềm vui, sự trưởng thành và mối quan hệ với nhau cũng như với thế giới xung quanh.