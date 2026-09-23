Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won bị dân mạng gọi tên

Hari Won một lần nữa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ được khán giả nhắc lại. Đáng chú ý, bên cạnh những bản hit quen thuộc, Trấn Thành cũng bất ngờ được gọi tên với những lời đề nghị hài hước rằng nam MC nên “cho vợ đi hát lại”.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng gợi nhớ về chặng đường âm nhạc từng khá sôi động của Hari Won. Những ca khúc như “Anh cứ đi đi”, “Hương đêm bay xa”, “Love You Hate You”, “Yêu không hối hận”... lần lượt được khán giả nhắc đến, gợi lại một giai đoạn nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc trên thị trường Vpop.

Điều đáng chú ý là nhiều bình luận không chỉ thể hiện sự hoài niệm mà còn bày tỏ mong muốn Hari Won trở lại với âm nhạc. Một số khán giả hài hước gọi tên Trấn Thành, kỳ vọng nam MC sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để bà xã tiếp tục đứng trên sân khấu ca nhạc.

Trấn Thành bị cư dân mạng gọi tên để Hari Won đi hát trở lại.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò MC, diễn viên và gương mặt quen thuộc trên truyền hình, Hari Won từng dành nhiều thời gian cho ca hát. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng cách phát âm tiếng Việt riêng biệt, nữ ca sĩ tạo dựng được màu sắc khá khác biệt khi hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Những bản tình ca có giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi là dòng nhạc giúp Hari Won tiếp cận đông đảo khán giả. Trong đó, “Anh cứ đi đi” được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Ca khúc từng tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường, liên tục được chia sẻ và xuất hiện trên các nền tảng âm nhạc, mạng xã hội. Thành công của sản phẩm giúp Hari Won củng cố vị trí trong vai trò ca sĩ, đồng thời đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với nhóm khán giả đại chúng.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm khác. Dù mức độ thành công giữa các ca khúc không hoàn toàn giống nhau, chuỗi hoạt động này vẫn góp phần định hình hình ảnh Hari Won như một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.

Chính vì vậy, việc loạt ca khúc cũ bất ngờ được nhắc lại khiến không ít khán giả nhớ về giai đoạn nữ ca sĩ hoạt động âm nhạc liên tục. Đây cũng là lý do những lời kêu gọi Hari Won trở lại sân khấu nhận được sự quan tâm.

Hari Won trong MV Anh cứ đi đi, ca khúc từng được mệnh danh hit quốc dân sau khi ra mắt.

Những năm gần đây, Hari Won xuất hiện thường xuyên hơn trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và hoạt động dẫn chương trình. Trong khi đó, sự nghiệp ca hát của cô lại không còn duy trì nhịp độ như trước.

Thay vì liên tục giới thiệu sản phẩm mới, nữ ca sĩ dần chuyển trọng tâm sang những lĩnh vực khác trong ngành giải trí. Khoảng thời gian vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc vì thế ngày càng kéo dài.

Đáng chú ý, Hari Won vẫn thường xuyên được khán giả nhắc tên mỗi khi những bản hit cũ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Điều này cho thấy những sản phẩm từng được phát hành nhiều năm trước vẫn giữ một vị trí nhất định trong ký ức của một bộ phận người nghe.

Tuy nhiên, đến nay, nữ ca sĩ chưa đưa ra dấu hiệu rõ ràng về một màn tái xuất chính thức với sản phẩm âm nhạc mới. Việc Trấn Thành được cư dân mạng “réo tên” trong câu chuyện này cũng chủ yếu mang màu sắc hài hước, thể hiện sự mong chờ của khán giả hơn là một thông tin về kế hoạch trở lại của Hari Won.

Khán giả mong chờ ngày Hari Won trở lại đường đua âm nhạc.

Hari Won từng là trường hợp đặc biệt tại Vpop khi một nghệ sĩ mang hai dòng máu Hàn - Việt có thể tạo dựng dấu ấn riêng tại thị trường Việt Nam. Yếu tố ngôn ngữ, văn hóa cùng màu sắc âm nhạc riêng giúp cô tạo nên hình ảnh không dễ trộn lẫn với các giọng ca cùng thời.

Sau nhiều năm tạm lắng trong lĩnh vực ca hát, sức hút của những bản hit cũ cho thấy khán giả vẫn chưa hoàn toàn quên hình ảnh Hari Won trên sân khấu âm nhạc.

Nếu một ngày trở lại, câu hỏi được quan tâm không chỉ là Hari Won có tiếp tục theo đuổi ca hát hay không, mà còn nằm ở việc nữ ca sĩ sẽ lựa chọn hướng đi nào. Cô có thể tìm lại màu sắc từng giúp mình chinh phục khán giả, hoặc mở ra một hình ảnh âm nhạc mới sau nhiều năm hoạt động ở những vai trò khác.

Dù chưa có kế hoạch tái xuất được công bố, việc Hari Won bất ngờ được gọi tên cùng loạt ca khúc cũ cho thấy những dấu ấn âm nhạc của cô vẫn còn sức gợi nhớ đối với công chúng.