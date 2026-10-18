Vợ chồng TPHCM xây nhà vườn 500m2 'không mỏi chân, chùng gối', chi phí 850 triệu

Khó khăn khi xây nhà vườn “chẳng giống ai”

Đầu năm 2026, vợ chồng anh Lê Xuân Khánh (SN 1994) quyết định ra ở riêng, tự xây nhà để có không gian sinh hoạt riêng tư, tiện nghi hơn thay vì sống chung với bố mẹ như trước.

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng 500m2 (ngang 10m, dài 50m) tại xã Hòa Hiệp, TPHCM (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Đây là đất vợ chồng anh tích góp mua từ vài năm trước, gần nhà nội ngoại hai bên, thuận tiện thăm nom bố mẹ và hỗ trợ nhau khi cần.

Không gian nhà vườn cấp 4 ở vùng ven TPHCM của gia đình anh Khánh. Nguồn: @nhacomayconvit

Anh chọn xây nhà vườn cấp 4 thay vì nhà cao tầng vì chi phí hợp lý, không phải leo cầu thang, tránh "mỏi chân, chùng gối" phù hợp với gia đình ít người và gần gũi thiên nhiên.

“Gia đình mình dành 180m2 để xây nhà, phần còn lại làm sân vườn. Nhà rộng 9m, chừa 1m bên hông làm lối đi, giúp không gian thông thoáng và thuận tiện đóng mở cửa sổ”, anh Khánh nói.

Khuôn viên sân vườn xanh mát

Xây nhà giữa lúc giá vật liệu tăng cao, trong khi thu nhập của hai vợ chồng còn hạn chế, anh Khánh phải tính toán kỹ từng hạng mục để tránh phát sinh chi phí.

“Ở địa phương, nhà ở chủ yếu xây theo kiểu truyền thống nên khi vợ chồng mình chọn phong cách mới, khác biệt với sở thích riêng, cả hai nhận được nhiều góp ý từ người thân, hàng xóm. Điều này đôi khi cũng tạo áp lực”, anh chia sẻ.

Ngôi nhà đơn giản nhưng khác biệt

Anh Khánh cho hay, ngôi nhà được thiết kế dựa theo sự tổng hòa của nhiều tiêu chí: đơn giản nhưng có điểm nhấn khác biệt; không cao tầng nhưng vẫn nổi bật; đủ tiện ích, công năng; đảm bảo tính thẩm mỹ mà vẫn toát lên cá tính riêng của gia chủ…

“Trước đây, gia đình mình hay đi chơi những lúc rảnh rỗi nên chỗ nào, công trình nào đẹp thì mình thường nhớ lại. Sau này, khi lên ý tưởng thiết kế, mình cũng dựa vào đó và sáng tạo thêm để ngôi nhà của mình có phong cách riêng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, truyền thống”, anh nói.

Khu vực phòng khách thoáng sáng nhờ hệ cửa cỡ lớn, nổi bật với bộ ghế màu xanh

Nội thất được bố trí tối giản, ưu tiên đầy đủ tiện ích, công năng

Ngôi nhà được thiết kế thành 2 khu riêng biệt. Một bên là phòng khách liền kề với bếp. Đây là không gian sinh hoạt chính của các thành viên sau mỗi buổi chiều tan học, tan làm về nhà.

Sau bếp được bố trí thêm phòng ngủ nhỏ dành cho bé.

“Mình muốn mọi thứ đơn giản nhất có thể. Thay vì sử dụng những chi tiết cầu kỳ để tạo điểm nhấn thiết kế cho ngôi nhà, mình chọn đầu tư vào nội thất nhiều hơn và mua sắm những món đồ thật sự cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt.

Cũng nhờ đó mà mình tiết kiệm được một khoản trong quá trình xây nhà”, anh Khánh tiết lộ.

Không gian bếp rộng rãi, liên thông với phòng khách

Phía bên kia là phòng ngủ riêng tư của vợ chồng anh Khánh và nhà tắm, được thiết kế mở như một không gian nghỉ dưỡng.

Anh mong muốn sau một ngày làm việc mệt nhọc, khi bước chân vào ngôi nhà của mình sẽ có cảm giác như đang đi du lịch, giúp giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng, hồi phục tinh thần.

Phía sau nhà, anh thiết kế thêm một phòng làm việc, tách biệt với không gian sinh hoạt chung cho đảm bảo yên tĩnh. Nhờ đó, hai vợ chồng có thể tập trung suy nghĩ và xử lý các công việc cá nhân.

Không gian nghỉ ngơi của vợ chồng anh Khánh được bài trí đơn giản, không thiết kế cầu kỳ nhưng đủ mang lại cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng

Với sân vườn, cặp đôi trẻ cũng ưu tiên bài trí tối giản, chủ yếu trồng cỏ và một số giống cây dễ chăm, thích nghi với điều kiện khí hậu tại địa phương, vừa tạo cảnh quan xanh mát đẹp mắt, vừa có thêm chốn thư giãn ngoài trời.

Đây là nơi các thành viên quây quần ngồi uống cà phê hay tổ chức những bữa tiệc nướng hấp dẫn.

Điểm nhấn của khu vực này là cây lựu cổ thụ được trồng giữa vườn. Đây là loài cây anh Khánh yêu thích. Anh hi vọng có thêm góc thư giãn dưới gốc cây lựu, ngắm những chùm quả chín đỏ mọng khi vào mùa.

Anh cũng đặt thêm ghế và ô che nắng ngoài vườn, tạo cảm giác như ở bãi biển. Đây là nơi anh thích nhất vì được nằm phơi nắng vào buổi sáng, thoải mái đọc sách, nghe nhạc, ngắm cây…

Khu vực sân vườn được phủ xanh bởi cỏ cây

Căn nhà vườn lung linh khi lên đèn

Anh Khánh tiết lộ, ngôi nhà được thi công và hoàn thiện trong 3 tháng với tổng chi phí hết khoảng 850 triệu đồng. Trong đó, phần xây dựng thô chiếm 650 triệu.

Từ ngày có nhà mới, vợ chồng anh Khánh mong ngóng trở về nhà mỗi ngày. Cuối tuần, cả gia đình cũng không cần đi xa để thư giãn.

Vợ anh nghỉ ngơi trên ghế, anh chăm cây trong vườn, còn các con thỏa sức nghịch cát, nhổ cỏ, nhặt lá và chạy nhảy. Buổi tối, cả nhà cùng nấu ăn, quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

“Các thành viên đều hạnh phúc khi có nhà mới. Bạn bè, người thân và hàng xóm cũng dành nhiều lời khen cho căn nhà. Điều vui nhất là các con có không gian thoáng đãng, an toàn để tận hưởng tuổi thơ và trải nghiệm thiên nhiên”, anh Khánh chia sẻ.

Ảnh: @nhacomayconvit