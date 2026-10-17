Vợ chồng TPHCM sống trong căn hộ hơn 120m2, như chiếc hang trú ẩn

Ngôi nhà có thiết kế khác biệt với những đường cong mềm mại, gam màu ấm cúng, mang cảm giác như một chiếc hang nhỏ. Sau thời gian sống tại đây, cả 5 thành viên đều hài lòng bởi không gian vừa đủ riêng tư để nghỉ ngơi, vừa thuận tiện cho nhịp sinh hoạt của gia đình đông người.

"Người thân, bạn bè tới thăm đều khen nhà đẹp, thiết kế có gu, công năng hợp lý, khiến mình rất vui. Với mình, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi cả gia đình trở về, nơi các con lớn lên và hai vợ chồng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên", chị Ngân chia sẻ.

Căn hộ của gia đình chị Ngân có thiết kế lạ mắt, với những đường cong mềm mại

Căn hộ như chiếc hang nhỏ

Sau khi sinh em bé thứ 3, vợ chồng chị Ngân tìm kiếm một căn hộ rộng và thoải mái hơn. Căn hộ ban đầu họ chọn được thiết kế theo mô hình Dual Key (căn hộ kép) - loại căn hộ có chung cửa ra vào, sau đó được chia thành hai lối đi vào riêng biệt, một dẫn tới phòng chính, một dẫn tới phòng nhỏ hơn (studio).

Đây vốn là mô hình căn hộ hướng đến gia đình nhiều thế hệ, bao gồm một không gian chính với 2 phòng ngủ, 1 bếp, 2 nhà vệ sinh và ban công; bên cạnh đó là một căn hộ nhỏ tương đối độc lập, có phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh và ban công riêng.

Chị Ngân chia sẻ, chị khá cởi mở, thân thiện khi tiếp xúc với mọi người nhưng lại thiên về hướng nội trong đời sống riêng. Vì vậy, ngay từ khi lên ý tưởng thiết kế căn hộ, chị đã hình dung căn nhà giống như một chiếc hang nhỏ trú ẩn ấm áp, nơi gia đình có thể tạm gác những ồn ào bên ngoài để tận hưởng nhịp sống riêng tư.

"Mong muốn lớn nhất của mình là tận dụng tối đa những gì căn hộ sẵn có, đồng thời tổ chức lại không gian sao cho vừa có sự kết nối, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Mình muốn ngôi nhà phản ánh được tính cách của các thành viên, để ai cũng thoải mái khi trở về", chị Ngân cho hay.

Phòng khách kết nối phòng ăn là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình mỗi ngày

Thay vì giữ nguyên công năng ban đầu, vợ chồng chị tổ chức lại khu vực studio thành nơi làm việc, học tập cho các con, đọc sách và thực hiện những hoạt động cần sự tập trung. Cách bố trí này giúp gia đình có sự phân tách tương đối giữa không gian sinh hoạt chung và những khu vực cần yên tĩnh.

Với chị Ngân, điều quan trọng không phải là mỗi thành viên có một căn phòng thật rộng, mà là mọi người đều có không gian phù hợp với nhu cầu của mình

Chị Ngân yêu thích phong cách thiết kế Wabi-sabi, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, sự mộc mạc và những đường nét không quá cầu kỳ. Căn hộ sử dụng gam màu trầm ấm, chất liệu gần gũi cùng các góc bo tròn, tạo cảm giác mềm mại, thân thuộc.

Với gia đình có 3 con nhỏ, không gian còn phải đủ thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Chị Ngân đưa ra định hướng thẩm mỹ, sau đó thuê một đơn vị thiết kế, thi công hoàn thiện trong 3 tháng.

Mở cánh cửa, bước vào căn hộ, gia chủ sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ gam màu trầm, ánh đèn vàng

Thiết kế thông minh để căn hộ luôn gọn gàng

Một trong những lựa chọn khiến chị Ngân hài lòng nhất trong nhà là hệ tủ lưu trữ được thiết kế riêng. Từ cặp sách, áo khoác của các con đến những vật dụng ít sử dụng, mọi thứ đều có vị trí cụ thể, hạn chế tình trạng đồ đạc bày biện ra bên ngoài. Với gia đình có 3 con nhỏ, cách sắp xếp này giúp việc thu dọn thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức trong sinh hoạt hằng ngày.

"Với một gia đình đông thành viên, đặc biệt là có trẻ nhỏ, sự tinh tế trong thiết kế không chỉ nằm ở những gì được thể hiện ra bên ngoài, mà còn nằm ở cách khéo léo cất đi những thứ không cần thiết", chị Ngân nói.

Khu vực lô gia vốn dành cho việc giặt giũ, phơi đồ được bố trí thêm một gian bếp phụ. Đây là nơi chị có thể sơ chế thực phẩm tươi sống hoặc chế biến những món có mùi đặc trưng mà không ảnh hưởng nhiều đến không gian bếp và sinh hoạt bên trong.

Các giải pháp thiết kế xuất phát từ nhu cầu thực tế, thay vì chỉ đẹp trên bản vẽ

Trong căn hộ, phòng ngủ chính là nơi chị Ngân yêu thích nhất bởi cảm giác riêng tư, yên tĩnh. Trong khi đó, phòng khách kết hợp phòng ăn lại là không gian các thành viên quây quần, trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày.

"Có lẽ điều mình hài lòng nhất là dù mỗi khu vực mang một chức năng và cảm xúc khác nhau, tất cả vẫn có sự liên kết hài hòa, tạo nên một tổng thể thống nhất, vừa có tính thẩm mỹ, vừa thực sự phục vụ cuộc sống của gia đình", chị nói.

Sau 4 tháng sống trong căn hộ mới, chị Ngân cảm thấy rất hài lòng khi ngôi nhà không chỉ đẹp, có gu mà còn thuận tiện trong việc dọn dẹp, lưu trữ đồ đạc, đáp ứng tốt các nhu cầu của gia đình.

"Mình rất vui khi ngôi nhà hoàn thiện, bố mẹ hai bên gia đình đều hài lòng khen ngợi dù căn hộ được thiết kế 'không giống ai', không phải kiểu truyền thống thường thấy. Đó là sự ghi nhận dành cho thời gian, công sức và gu thẩm mỹ vợ chồng mình đã dành cho tổ ấm", chị Ngân chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, chị Ngân cho rằng, trong quá trình thiết kế, thi công, gia chủ đừng ngại dành thời gian trao đổi thật kỹ với đơn vị thiết kế, kể cả những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Bởi đôi khi chính những thứ ít được chú ý nhất lại quyết định sự thoải mái của mình trong suốt nhiều năm sử dụng.

Phòng ngủ của các bé có màu sắc sinh động

Ảnh: 1618 Design Studio