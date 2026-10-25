Vợ chồng Tổng thống Trump đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 24/10 đã đến điểm bỏ phiếu tại West Palm Beach, bang Florida để tham gia bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa kỳ, theo AP. Đeo nhãn dán “I Voted” (Tôi đã bỏ phiếu), Tổng thống cho biết ông đã bỏ phiếu cho toàn bộ các ứng viên Cộng hòa tại bang này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân bỏ phiếu sớm bầu cử giữa kỳ tại Florida. Ảnh chụp màn hình

Bang Florida bắt đầu triển khai bỏ phiếu sớm từ ngày 24/10 và kéo dài đến hết ngày 31/10. Sau khi thực hiện quyền bầu cử, ông Trump trả lời các câu hỏi của phóng viên về một số vấn đề chính trị và đối ngoại.

Đề cập cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Trump tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận trên diện rộng, nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh. Ông tuyên bố: “Tôi từng tranh cử và giành chiến thắng năm 2016. Năm 2020, tôi cũng thắng, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo cách đó. Cuộc bầu cử đã bị gian lận, dù tôi đã thắng với hàng triệu phiếu bầu”.

Về cuộc chiến với Iran, Tổng thống Trump cho biết ông có thể phải trực tiếp chấm dứt xung đột, song không loại trừ khả năng hai bên đạt được thỏa thuận.

“Tôi có thể sẽ phải kết thúc nó. Hoặc có thể họ sẽ đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không chắc. Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ thắng,” ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump được hỏi về khả năng tới Ukraine sau khi làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky, nhằm tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. “Chúng ta sẽ chờ xem,” bà Melania Trump trả lời phóng viên.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là phép thử đối với đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Nếu đảng này mất thế đa số tại một hoặc cả hai viện, chính quyền ông Trump có thể gặp nhiều trở ngại trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự lập pháp trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Ông Trump và các thành viên trong chính quyền cũng có thể phải đối mặt với những cuộc điều tra do đảng Dân chủ khởi xướng tại Quốc hội.

Tại Florida, Tổng thống Trump đã ủng hộ Hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua giành chức thống đốc bang, kế nhiệm ông Ron DeSantis, người không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ. Đối thủ của ông Donalds là David Jolly, chính trị gia từng thuộc Đảng Cộng hòa, sau đó trở thành người độc lập trước khi gia nhập Đảng Dân chủ.

Trước khi tiến hành cuộc vận động tại Perry, bang Georgia, Tổng thống đã mô tả 2 nghị sĩ Mike Collins và Rick Jackson là “hai con người tuyệt vời”.

Ông Trump cũng lên tiếng vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ashley Moody trong cuộc đua giành hai năm còn lại của nhiệm kỳ Thượng viện mà Ngoại trưởng Marco Rubio để lại. Đối thủ của bà Moody là bà Angie Nixon, một nhà lập pháp cấp bang thuộc đảng Dân chủ.