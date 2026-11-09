'Vợ chồng son' Bảo Định và Phương Mỹ Chi đếm tiền mừng sau đám cưới

Mới đây, diễn viên Bảo Định chia sẻ lại hình ảnh được ghi lại từ màn hình LED tại đêm nhạc của Phương Mỹ Chi ở Hà Nội. Trong khung hình, cả hai xuất hiện với băng rôn ghi dòng chữ "LẤY VỢ" và "LẤY CHỒNG", cùng ngồi bên nhau đếm những xấp tiền mừng cưới. Hình ảnh mang màu sắc hài hước khiến nhiều khán giả thích thú.

Đáng chú ý, khi một người hâm mộ đăng tải dòng chú thích: "Hai vợ chồng son ngồi đếm tiền mừng cưới”, Bảo Định nhanh chóng chia sẻ lại, động thái của nam diễn viên thu hút sự chú ý, tiếp tục nối dài những tương tác vui vẻ giữa anh và Phương Mỹ Chi.

Diễn viên Bảo Định chia sẻ hình ảnh anh đếm phong bì cùng Phương Mỹ Chi.

Thực tế, Bảo Định và Phương Mỹ Chi không phải vợ chồng ngoài đời. Cả hai kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương, xây dựng câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Chi và Định. Hình ảnh cô dâu, chú rể trong sản phẩm âm nhạc tạo được thiện cảm nhờ sự ăn ý của hai nghệ sĩ, từ đó khiến người hâm mộ thích thú gọi vui họ là "vợ chồng son".

Màn kết hợp này không chỉ dừng lại trên MV. Tối 3/10, tại đêm nhạc Dân chơi dân ca ở TP.HCM, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng tái hiện đám cưới mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ trước khoảng 5.000 khán giả. Tiết mục trong ca khúc Thiên Đường Với Người Thương trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình.

Đến tối 7/11, câu chuyện tình yêu của Chi và Định tiếp tục được đưa trở lại sân khấu Hà Nội. Bảo Định xuất hiện bên Phương Mỹ Chi, cùng tái hiện không khí ngày vui với hình ảnh cô dâu, chú rể và chiếc xích lô cưới. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn chuẩn bị những đoạn phim ghi lại khoảnh khắc sau đám cưới, trong đó có cảnh hai nhân vật cùng đếm phong bì, mở quà mừng. Chính hình ảnh này được trình chiếu trên màn hình LED và trở thành nội dung được Bảo Định chia sẻ lại.

Cô dâu - chú rể Phương Mỹ Chi - Bảo Định đi xích lô phát thiệp mời, chào quan viên hai họ.

Với Phương Mỹ Chi, đây là một cách mở rộng câu chuyện trong MV thành trải nghiệm trực tiếp dành cho người hâm mộ. Trong khi đó, Bảo Định cũng có thêm cơ hội thể hiện sự gần gũi, duyên dáng bên cạnh hình ảnh diễn viên trên màn ảnh.

Trước khi được chú ý qua màn kết hợp với Phương Mỹ Chi, Bảo Định đã có thời gian theo đuổi diễn xuất. Anh từng góp mặt trong các dự án như Sài Gòn Trong Cơn Mưa, Việt và Nam, Mắt Nhắm Mắt Mở và Tử Chiến Trên Không. Đặc biệt, vai Sửu trong Tử Chiến Trên Không giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến hơn. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 251,8 tỷ đồng tại phòng vé, đồng thời mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai chính Mỹ Tiên trong bộ phim điện ảnh Nhà Gia Tiên (2025) do Huỳnh Lập đạo diễn. Trong phim, nữ ca sĩ hóa thân thành cô gái Gen Z làm nghề sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, trở về căn nhà từ đường của gia đình và vô tình phát hiện những bí mật liên quan đến người thân. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 242 tỷ đồng, trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật đa dạng của Phương Mỹ Chi.

Từ câu chuyện tình yêu trong MV đến những màn tái hiện đám cưới tại hai đêm nhạc, Bảo Định và Phương Mỹ Chi đang tạo nên sự kết hợp được khán giả quan tâm. Những tương tác hài hước mới nhất của cả hai tiếp tục cho thấy sức hút của cặp đôi Chi - Định trong lòng người hâm mộ.