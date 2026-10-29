Vợ chồng Shin Min Ah và Kim Woo Bin quyên góp hơn 5 tỷ won, lý do khiến khán giả xúc động

Theo MyDaily, trong tập 366 chương trình You Quiz on the Block phát sóng trên tvN ngày 28/10, Shin Min Ah đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp diễn xuất và những hoạt động thiện nguyện cùng ông xã Kim Woo Bin.

Đây là lần đầu nữ diễn viên trở lại chương trình sau sáu năm. Xuất hiện trước hai MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho, Shin Min Ah mang đến nhiều câu chuyện thú vị, từ hậu trường dự án mới The Remarried Empress đến cuộc sống vợ chồng son.

Shin Min Ah đã có những chia sẻ đáng chú ý về những hoạt động thiện nguyện cùng ông xã Kim Woo Bin.

Đáng chú ý, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm chính là hành trình làm từ thiện của Shin Min Ah và Kim Woo Bin. Theo thông tin được tiết lộ trong chương trình, tổng số tiền quyên góp tích lũy của hai nghệ sĩ đã vượt 5 tỷ won.

Đây là con số đáng chú ý, cho thấy sự đồng hành của cặp đôi trong các hoạt động hướng đến cộng đồng suốt nhiều năm. Chia sẻ về lý do duy trì việc quyên góp, Shin Min Ah bày tỏ: "Tôi muốn giúp đỡ những người chưa nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng".

Lời tâm sự giản dị của nữ diễn viên khiến câu chuyện thiện nguyện của hai vợ chồng thêm phần ý nghĩa. Thay vì chỉ tập trung vào những hoạt động được công chúng chú ý, Shin Min Ah mong muốn sự giúp đỡ của mình có thể đến với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn và chưa được quan tâm đúng mức.

Không chỉ chia sẻ về hoạt động thiện nguyện, nữ diễn viên còn mang đến những câu chuyện ngọt ngào về Kim Woo Bin. Khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân trước thềm kỷ niệm một năm ngày cưới, Shin Min Ah không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về sự quan tâm của ông xã.

Không chỉ chia sẻ về hoạt động thiện nguyện, nữ diễn viên còn mang đến những câu chuyện ngọt ngào về Kim Woo Bin.

Nữ diễn viên tiết lộ ngay cả khi cô tăng cân, Kim Woo Bin vẫn luôn dành những lời khen ngợi ngọt ngào. Theo Shin Min Ah, nam diễn viên thường nói rằng cô là người đẹp nhất, bất kể ngoại hình có thay đổi như thế nào.

Chi tiết này khiến người hâm mộ thêm thích thú bởi Kim Woo Bin vốn được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau hành trình yêu nhau kéo dài 10 năm và cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn, cả hai hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình dị.

Bên cạnh những lời khen dành cho ông xã, Shin Min Ah còn thể hiện tính cách hài hước khi tiết lộ khả năng phát triển cơ bắp tự nhiên của mình, đến mức Kim Woo Bin cũng phải ghen tị. Nữ diễn viên đồng thời chia sẻ bí quyết kiểm soát chế độ ăn uống bằng món súp rau củ thường được gọi là "súp phù thủy".

Những câu chuyện đời thường giúp Shin Min Ah mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ ngoài thanh lịch thường thấy trên màn ảnh. Trong chương trình, cô còn kể lại một tình huống hài hước khi quyết định lập blog cá nhân với mong muốn xây dựng hình ảnh thời thượng hơn. Tuy nhiên, vì quá chú trọng việc tạo ra những nội dung vui nhộn, nữ diễn viên cuối cùng chỉ đăng được ba bài viết rồi dừng lại.

Ngoài đời sống riêng tư, Shin Min Ah cũng chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim The Remarried Empress, dự án được khán giả mong đợi trên nền tảng Disney+. Đây là lần thứ ba cô hợp tác với Joo Ji Hoon, sau những lần đóng chung trước đó.

Ngoài đời sống riêng tư, Shin Min Ah cũng chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim The Remarried Empress.

Nữ diễn viên đồng thời nhắc lại những kỷ niệm tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards, mang đến nhiều tiếng cười cho chương trình. Dẫu vậy, câu chuyện về hành trình thiện nguyện cùng Kim Woo Bin vẫn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi không chỉ xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn cùng nhau duy trì những hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng. Với Shin Min Ah, việc giúp đỡ những người chưa có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ chính là động lực để cô và ông xã tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Những chia sẻ của nữ diễn viên một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của người nổi tiếng không chỉ được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật mà còn thông qua những hành động thiết thực dành cho xã hội.