Gian bếp đã sập, một phần mái nhà hư hỏng sau trận bão lớn cuối năm ngoái nhưng đến nay ông bà vẫn chưa có điều kiện sửa chữa, phải căng tạm những tấm bạt, áo mưa lên che phủ để chống mưa gió.

Ông Nhàn từng trải qua nhiều chiến trường, nay đã tuổi cao, sức yếu, lại mang trong mình nhiều bệnh: Suy tim độ 2, bệnh động mạch vành, huyết áp cao, tiền liệt tuyến. Thị lực của ông cũng giảm sút, một mắt đã hỏng, mắt còn lại nhìn rất mờ. Đáng thương hơn, vợ ông Nhàn sau 2 lần tai biến đã mất khả năng lao động, phải nằm một chỗ. Hai vợ chồng ông hiện gần như không có nguồn thu nhập, trong khi thuốc men, khám chữa bệnh mất nhiều chi phí.

Theo Hội Chữ thập đỏ xã Đại Xuyên, gia đình ông Nhàn đã được chính quyền, thôn Hòa Khê và Hội quan tâm, thăm hỏi, động viên và đưa vào diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà xuống cấp. Tuy nhiên, gia đình vẫn cần kinh phí đối ứng để sửa chữa nhà ở. Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để vợ chồng ông Nhàn có được mái nhà lành lặn che nắng, che mưa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Văn Nhàn (thôn Hòa Khê, xã Đại Xuyên), hoặc số tài khoản của Hội Chữ thập đỏ xã Đại Xuyên: 2213201018477, Ngân hàng Agribank; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số tài khoản: 118000001371, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.