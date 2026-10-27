Vợ chồng ngộ độc nặng sau cháy nhà ở Hải Phòng dần hồi phục

Sáng 27/10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hai vợ chồng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng ngày 18/10 đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc do tổn thương nhiều cơ quan sau khi hít phải khói, khí độc.

Hiện sức khỏe hai vợ chồng ngộ độc nặng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng đã tiến triển tích cực, song bé gái 16 tháng tuổi tử vong đau xót và 2 người con khác đang điều trị tại địa phương.

Đến ngày 26/10, sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), người vợ 45 tuổi đã tỉnh táo và được rút ống nội khí quản. Người chồng 47 tuổi cũng có những tiến triển tốt, dù ho khạc và hút đờm qua ống nội khí quản vẫn ra nhiều muội than.

Chụp XQ tại giường đánh giá tình trạng phổi của người vợ. Ảnh BV

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 18/10/2026 tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi khởi nguồn từ việc sạc xe điện ở tầng một. Khi người thân và lực lượng chức năng phá cửa vào trong, một xe đạp điện và một xe máy đã bị cháy trụi. Hiện trường ghi nhận 5 người trong cùng gia đình gặp nạn: bé gái 16 tháng tuổi tử vong, trẻ 3 tuổi và người con 15 tuổi điều trị tại bệnh viện địa phương. Riêng hai vợ chồng bị ngộ độc rất nặng, suy giảm ý thức nghiêm trọng, tổn thương đa cơ quan từ não, phổi, tim cho đến tiêu cơ vân do hít phải lượng lớn muội than và khí độc.

"Sát thủ vô hình" CO và nguy cơ di chứng kéo dài

Theo TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí CO (carbon monoxide) sinh ra từ việc cháy không hoàn toàn trong môi trường thiếu oxy là "sát thủ vô hình" cực kỳ nguy hiểm. Do không màu, không mùi, CO gắn chặt với hồng cầu làm ngưng trệ quá trình vận chuyển oxy, khiến nạn nhân nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê và tử vong trước khi kịp nhận biết để thoát thân. Không dừng lại ở đó, kết hợp cùng các khí độc khác như xianua, ôxít ni tơ, ôxít lưu huỳnh và hơi nóng, hỏa hoạn trong không gian kín gây tổn thương phế quản và phổi nặng nề dù bên ngoài nạn nhân có thể không bị bỏng. Đáng quan ngại, khoảng 50% người bệnh ngộ độc CO đối mặt với nguy cơ biến chứng thần kinh, tâm thần muộn như suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ hay hội chứng Parkinson, đòi hỏi việc cấp cứu phải tập trung tối đa để ngăn ngừa di chứng lâu dài.

Hiểm họa từ nhà ống và bài học phòng ngừa hỏa hoạn

Vụ việc tiếp tục phơi bày nguy cơ mất an toàn phổ biến tại các đô thị khi không gian tầng một nhà ống vừa làm nơi ở, vừa là lối thoát duy nhất và cũng là nơi sạc thiết bị điện. Khi cháy nổ xảy ra, khí độc và hơi nóng bốc ngược lên các tầng trên qua cầu thang hay giếng trời, vô hiệu hóa hoàn toàn con đường sống sót của nạn nhân.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh các thảm kịch tương tự, người dân tuyệt đối không sạc thiết bị điện qua đêm hay để thiết bị ở lối thoát hiểm, không sử dụng bộ sạc kém chất lượng, đồng thời ưu tiên bố trí nơi sạc tách biệt ngoài trời. Việc trang bị hệ thống báo cháy sớm, bình chữa cháy, chủ động chuẩn bị lối thoát nạn dự phòng và thăm khám y tế ngay lập tức cho người hít phải khói độc, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng là yếu tố sống còn để bảo vệ bản thân và gia đình.

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