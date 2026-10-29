Vợ chồng nghèo gặp nạn khi đi vay tiền chạy thận được bạn đọc giúp hơn 57 triệu

“Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến những tấm lòng đã thương và giúp đỡ vợ chồng tôi lúc khốn khó nhất”, anh Ngô Mạnh Tuấn nghẹn ngào khi đón nhận số tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm thông qua Báo Điện tử VTC News.

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 57.557.000 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi tặng gia đình anh Tuấn, chị Trần Thị Huyền, trú tại thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình. Số tiền được quyên góp sau khi bài viết “Chở chồng đi vay tiền chạy thận thì gặp nạn, vợ nghèo mắc kẹt vòng xoáy nợ nần” đăng tải, phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình.

Anh Tuấn và chị Huyền đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ.

Nhận được sự sẻ chia, anh Tuấn và chị Huyền gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Với hai vợ chồng, sự hỗ trợ này không chỉ giúp trang trải một phần chi phí điều trị trước mắt mà còn là nguồn động viên trong những ngày cả hai cùng nằm viện, chưa biết khi nào mới có thể trở về nhà.

“Chúng tôi nợ nần nhiều, trước đây lo chạy thận cho chồng còn phải đi vay khắp nơi. Sau tai nạn, cả hai vợ chồng đều nằm viện, gia đình gần như không còn ai kiếm ra tiền. Số tiền mọi người giúp đỡ lúc này thực sự rất quý giá”, chị Huyền chia sẻ.

Theo gia đình, những ngày qua, người thân phải thay nhau chăm sóc hai vợ chồng tại bệnh viện, đồng thời thu xếp việc nhà và chăm nom bốn người con cùng mẹ già. Khoản tiền bạn đọc gửi tặng sẽ được gia đình sử dụng để chi trả chi phí điều trị, thuốc men và những nhu cầu thiết yếu trong thời gian tới.

Trước đó, năm 2023, anh Tuấn phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Từ một người làm phụ hồ, quen với công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi vợ con, anh phải nghỉ việc, duy trì chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần.

Bệnh tật khiến anh mất khả năng lao động, trong khi gia đình có bảy người gồm hai vợ chồng, bốn người con và mẹ già vẫn cần được chăm lo. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Huyền, công nhân may với thu nhập khiêm tốn. Chị vừa cố gắng duy trì công việc, vừa thu xếp đưa chồng đi bệnh viện mỗi tuần.

Sau nhiều năm chạy chữa, tiền dành dụm trong nhà lần lượt cạn kiệt. Vợ chồng chị phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để trang trải sinh hoạt và chi phí điều trị. Những khoản nợ chưa thể trả, trong khi việc chạy thận của anh Tuấn vẫn phải duy trì đều đặn.

Hình ảnh anh Tuấn thời điểm nằm viện điều trị.

Ngày 3/6, khi tiền điều trị tiếp tục thiếu hụt, chị Huyền chở chồng bằng xe đạp điện đến nhà người họ hàng để vay tiền. Hai vợ chồng chưa kịp xoay xở được khoản tiền cần thiết thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ va chạm khiến anh Tuấn bị chấn thương sọ não nặng. Chị Huyền bị chấn thương bụng kín, gãy nhiều xương và vỡ gan độ 2. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cả hai được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình anh Tuấn có thêm kinh phí vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Với vợ chồng chị Huyền, mỗi khoản hỗ trợ lúc này đều góp phần níu giữ hy vọng được tiếp tục điều trị, hồi phục sức khỏe để trở về với các con.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ gia đình anh Ngô Mạnh Tuấn xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.