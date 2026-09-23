Vợ chồng Maroc chọn Việt Nam để sinh con, bác sĩ xử trí ca sản khoa phức tạp

Đang ở những tuần cuối thai kỳ, một cặp vợ chồng người Maroc vẫn thực hiện chuyến du lịch qua nhiều quốc gia châu Á. Khi dừng chân tại Philippines, họ quyết định bay sang Việt Nam để sinh con.

Trước chuyến đi, hai vợ chồng tìm hiểu thông tin về hệ thống y tế tại nhiều nước trong khu vực, đặc biệt quan tâm các cơ sở sản khoa chuyên sâu. Họ cho biết lựa chọn Việt Nam vì tin tưởng năng lực chuyên môn và muốn được theo dõi, chăm sóc tại một bệnh viện sản khoa lớn trước khi sinh.

Khoảng 1h30 ngày 20/9, sản phụ sinh năm 1992 đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai 39 tuần 3 ngày. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết trong suốt thai kỳ, người phụ nữ chỉ khám thai 4 lần nên nhiều mốc sàng lọc trước sinh chưa được theo dõi đầy đủ.

Ngay khi nhập viện, huyết áp của sản phụ tăng cao, lên tới 170/110 mmHg. Xét nghiệm cho thấy có protein trong nước tiểu, kết hợp với tình trạng tăng huyết áp, các bác sĩ xác định sản phụ bị tiền sản giật nặng.

Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của mẹ và em bé ổn định.

Đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn thai nhi nếu không được kiểm soát và xử trí kịp thời.

Sản phụ được nhập viện, theo dõi sát và điều trị bằng hai loại thuốc hạ huyết áp. Tuy nhiên, dù tuân thủ phác đồ, huyết áp vẫn ở mức 150/100 mmHg.

Trong khi thai đủ tháng, huyết áp của mẹ chưa được kiểm soát tối ưu, ê-kíp trực hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Một bé trai nặng 3,3 kg chào đời khỏe mạnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiếp tục phát hiện khối u ở buồng trứng phải, kích thước khoảng 7 cm. Ê-kíp quyết định xử lý ngay trong ca mổ, bóc tách khối u đồng thời bảo tồn buồng trứng cho sản phụ. Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của mẹ và em bé ổn định.

Ông Mehdi Rhandour, chồng sản phụ, cho biết gia đình rất hạnh phúc khi con trai đầu lòng, bé Issa, được sinh tại Việt Nam. “Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cứu sống vợ và con trai tôi”, ông nói.