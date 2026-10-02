Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh trên bàn nhậu cùng chồng, kèm dòng trạng thái hài hước: “Trúng được 200k vừa đủ tiền bia, mà lỗ tiền mồi 1 khúc luôn”. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý vì vợ chồng nam diễn viên có một màn ăn mừng theo cách rất đời thường.

Trước đó, Thảo Vy cho biết đây là lần đầu cô trúng vé số. Cô mua 6 tờ vé số có kết quả ngày 29/9, trong đó có 2 tờ của đài Vũng Tàu cùng trúng giải 8. Mỗi tờ có giá trị 100.000 đồng, tổng số tiền thưởng là 200.000 đồng.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa ăn mừng sau khi trúng số.

Điều đáng chú ý là ngay khi biết mình trúng số, Thảo Vy đã nghĩ đến việc dùng khoản tiền này để đãi chồng một bữa nhậu. Tuy nhiên, thời điểm đó Mạc Văn Khoa đang đi làm nên cô tiếc nuối vì chưa thể “khao” ông xã. Sau khi Mạc Văn Khoa trở về nhà, hai người đã có dịp ngồi cùng nhau trên bàn nhậu, xem đây như một cách đơn giản để đón “lộc” từ lần đầu trúng số.

Sau nhiều năm đồng hành, chuyện tình cảm của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy cũng từng trải qua không ít dấu mốc. Hai người quen nhau từ năm 2015, khi nam diễn viên vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng trong showbiz. Thảo Vy ở bên anh từ thời điểm sự nghiệp còn chưa ổn định. Cuối năm 2020, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới vào năm 2022. Hai người hiện có một con gái.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa.

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, Thảo Vy còn cùng chồng phát triển công việc kinh doanh. Vợ chồng Mạc Văn Khoa từng xây dựng chuỗi quán bún đậu mắm tôm, trong đó Thảo Vy đảm nhận nhiều công việc liên quan đến vận hành và gia đình. Nam diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật song song với việc kinh doanh.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Mạc Văn Khoa có hành trình khá đặc biệt. Sau khi giành Á quân năm 2015, anh dần chuyển từ sân khấu hài sang màn ảnh rộng và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ là Cua Lại Vợ Bầu. Phim có sự tham gia của Mạc Văn Khoa và đạt khoảng 191,8 tỷ đồng doanh thu tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Lật Mặt: Nhà Có Khách thu khoảng 117,5 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt: 48H đạt khoảng 150 tỷ đồng.

Diễn viên Mạc Văn Khoa.

Đến năm 2023, Mạc Văn Khoa có bước tiến đáng chú ý khi đảm nhận vai chính trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cùng Anh Tú. Tác phẩm đạt khoảng 122 tỷ đồng, giúp nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ở dòng phim thương mại.

Năm 2025, Mạc Văn Khoa tiếp tục gây chú ý khi thử sức với hình ảnh khác trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Anh đảm nhận ông Danh, một nhân vật có màu sắc khác với những vai hài quen thuộc trước đó. Phim kết thúc hành trình chiếu rạp với hơn 90,3 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Mạc Văn Khoa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Anh từng tham gia dự án Phòng 4.13, được bấm máy từ tháng 5/2025 cùng Huỳnh Phương, Đoàn Thế Vinh và Trần Nghĩa. Khi giới thiệu dự án, nam diễn viên cho biết nhân vật lần này sẽ khác với hình ảnh trước đây.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, Mạc Văn Khoa còn tiết lộ đang ấp ủ một bộ phim riêng sau thời gian chuẩn bị. Hiện tại, Mạc Văn Khoa vẫn hoạt động nghệ thuật song song với công việc kinh doanh cùng vợ. Trong thời gian tới, nam diễn viên được kỳ vọng tiếp tục có thêm những kế hoạch mới trong lĩnh vực điện ảnh.