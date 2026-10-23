Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà chia tay đã để lại khoảng trống lớn

Năm 2026 chứng kiến nhiều biến động trên đường đua điện ảnh Việt, đặc biệt là mùa phim lễ 30/4 - 1/5. Hàng loạt dự án được trình làng, song không phải tác phẩm nào cũng đạt thành tích như kỳ vọng. Đáng chú ý, sự vắng bóng của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng thương hiệu Lật Mặt sau một thập kỷ đã để lại khoảng trống đáng kể, nhất là khi nhìn vào những con số doanh thu phòng vé của các mùa phim trước.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà chia tay đường đua phim Việt trong năm 2026.

Trong nhiều năm, dịp lễ 30/4 - 1/5 gần như trở thành cuộc hẹn quen thuộc giữa khán giả và thương hiệu Lật Mặt. Những phần phim do Lý Hải đạo diễn, Minh Hà đồng hành sản xuất không chỉ tạo được sức hút truyền thông mà còn liên tục ghi nhận thành tích doanh thu ấn tượng. Chính vì vậy, việc cả hai không đưa phần phim mới ra rạp trong năm 2026 khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Nhìn vào bức tranh phòng vé mùa lễ năm nay, sự phân hóa về doanh thu giữa các dự án càng trở nên rõ nét. Đại Tiệc Trăng Máu 8 ghi nhận khoảng 33 tỷ đồng, Anh Hùng đạt 46 tỷ đồng, trong khi Trùm Sò dừng ở mức 17 tỷ đồng. Heo 5 Móng có thành tích khả quan hơn với 124 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa tạo được cú bứt phá lớn nếu đặt cạnh những tác phẩm từng thống trị phòng vé mùa lễ.

Điểm sáng đáng chú ý là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khi đạt doanh thu 201 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của giai đoạn này. Tuy nhiên, ngoài thành công của bộ phim do dời lịch khởi chiếu sớm từ giữa tháng 4, những con số còn lại phần nào cho thấy sự chênh lệch đáng kể về sức hút giữa các dự án mùa phim lễ.

Đáng nói, bức tranh này tạo nên sự đối lập khi nhìn lại những mùa phim có sự góp mặt của Lý Hải - Minh Hà.

Năm 2023, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt doanh thu 273 tỷ đồng. Một năm sau, Lật Mặt 7: Một Điều Ước tiếp tục tạo tiếng vang khi thu về 482 tỷ đồng, trở thành một trong những phần phim thành công nhất của thương hiệu. Đến năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng dù không thể tái lập thành tích của phần trước vẫn ghi nhận doanh thu 231 tỷ đồng.

Những phần phim Lật Mặt của Lý Hải và Minh Hà luôn tạo được sức hút mạnh mẽ mùa phim lễ 30/4 và 1/5.

Ba phần phim liên tiếp đều vượt mốc 200 tỷ đồng là thành tích đáng chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu Lật Mặt cũng như khả năng đưa khán giả đến rạp của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Đặc biệt, việc duy trì doanh thu hàng trăm tỷ đồng qua nhiều phần phim không phải điều dễ dàng trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh. Thành tích ấy không chỉ đến từ độ nhận diện của thương hiệu mà còn phản ánh sự quan tâm của một bộ phận đông đảo khán giả dành cho những câu chuyện mà Lý Hải lựa chọn kể trên màn ảnh rộng.

Chính vì vậy, khi năm 2026 không có phần Lật Mặt mới, mùa phim lễ cũng thiếu đi một đối thủ phòng vé vốn thường xuyên tạo ra những cuộc cạnh tranh đáng chú ý.

Tất nhiên, không thể khẳng định việc Lý Hải - Minh Hà vắng mặt là nguyên nhân trực tiếp khiến doanh thu của các bộ phim khác chưa đạt kỳ vọng. Thành công hay thất bại của một tác phẩm còn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, chiến lược phát hành, hoạt động quảng bá và sự đón nhận của khán giả.

Song nếu nhìn từ góc độ thương hiệu, sự thiếu vắng Lật Mặt vẫn là điều đáng nói. Bởi trong nhiều năm, series này không chỉ mang về doanh thu lớn cho chính mình mà còn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đường đua điện ảnh mùa lễ.

Nếu nhìn từ góc độ thương hiệu, sự thiếu vắng Lật Mặt vẫn là điều đáng nói.

Một bộ phim có khả năng thu hút hàng triệu lượt khán giả ra rạp luôn là nhân tố đáng chú ý của thị trường. Và khi nhân tố ấy không xuất hiện, bức tranh cạnh tranh chắc chắn có sự thay đổi.

Sau một thập kỷ xây dựng thương hiệu với 8 phần phim, Lý Hải - Minh Hà đã tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường điện ảnh Việt. Sự vắng bóng trong năm 2026 vì thế không đơn thuần là việc một đạo diễn không có phim mới, mà còn là sự thiếu hụt một cái tên từng nhiều lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu doanh thu mùa lễ.

Dẫu vậy, khoảng nghỉ này cũng có thể là cơ hội để vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, một thương hiệu muốn duy trì sức hút lâu dài cũng cần liên tục đổi mới.

Nhìn lại những con số 273 tỷ đồng, 482 tỷ đồng hay 231 tỷ đồng, có thể thấy Lật Mặt từng giữ vị trí đáng kể trong cuộc đua doanh thu phòng vé. Và năm 2026, khi thương hiệu ấy vắng bóng, sự khác biệt về thành tích giữa các dự án càng khiến nhiều người nhớ đến những mùa phim có Lý Hải - Minh Hà góp mặt.

Sự khác biệt về thành tích giữa các dự án càng khiến nhiều người nhớ đến những mùa phim có Lý Hải - Minh Hà góp mặt.

Có lẽ, khoảng trống lớn nhất mà vợ chồng Lý Hải - Minh Hà để lại không chỉ nằm ở những con số hàng trăm tỷ đồng mà còn ở việc mùa phim lễ thiếu đi một thương hiệu đã trở thành cuộc hẹn quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm. Và chính khoảng trống ấy càng khiến những người yêu mến Lật Mặt mong chờ ngày Lý Hải - Minh Hà trở lại, tiếp tục tạo nên những cuộc đua phòng vé sôi động như trước.