Vợ chồng kiếm 30 triệu đồng/tháng, sống ở quê vẫn chỉ dư 4,5 triệu: Tiền đi đâu hết?

Chi tiêu trong gia đình luôn cần được tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt khi phải nuôi con nhỏ và đối mặt với nhiều khoản phát sinh. Không ít người dù có thu nhập tương đối ổn định, đã sở hữu nhà riêng nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy vì tiền bạc cứ vơi dần sau mỗi tháng.

Thu nhập 30 triệu đồng, không mất tiền thuê nhà nhưng vẫn khó tiết kiệm

Một bà mẹ có gia đình 4 người gồm hai vợ chồng, con nhỏ và bà nội mới đây chia sẻ bảng chi tiêu hàng tháng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tổng thu nhập của hai vợ chồng đạt 30 triệu đồng/tháng, gia đình sinh sống tại quê và có nhà riêng nên không phải trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tổng chi phí sinh hoạt vẫn lên tới khoảng 25,5 triệu đồng, tương đương 85% thu nhập.

Người mẹ cho biết, sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều về chi phí nuôi con 4 tuổi, hai vợ chồng quyết định rà soát lại toàn bộ các khoản chi để tìm nguyên nhân khiến tiền tiết kiệm không đáng kể.

Theo bảng thống kê, khoản tiền dành cho học phí của con, điện, nước và Internet vào khoảng 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình có đông người cùng sinh hoạt nên mức tiêu thụ điện nước khá lớn. Đặc biệt, bà nội tuổi cao, đôi khi quên tắt quạt, tivi hoặc vòi nước khi ra ngoài làm việc khiến hóa đơn hàng tháng tăng lên.

Gia đình có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chi tới 25,5 triệu đồng cho các khoản sinh hoạt, mua sắm và vui chơi, khiến số tiền tiết kiệm còn lại khá hạn chế. Ảnh minh họa

Chi phí ăn uống, đi chợ cho cả nhà khoảng 7 triệu đồng. Người mẹ cho biết gia đình chủ yếu ăn cơm tự nấu, không có nhu cầu bồi bổ đặc biệt hay sử dụng các loại sữa ngoại đắt tiền cho con. Bé chưa đầy 4 tuổi, hiện nặng khoảng 26kg và có khả năng hấp thụ dinh dưỡng tốt.

Một khoản chi khác khiến người mẹ tự nhận thấy cần điều chỉnh là tiền mua quần áo, đồ chơi cho con, trung bình 2 triệu đồng/tháng. Chị thừa nhận thường xuyên mua hàng qua mạng theo cảm hứng, có những món đồ chưa kịp sử dụng đã không còn vừa hoặc bị bỏ quên trong tủ. Thậm chí, mỗi lần nhân viên giao hàng đến, chị còn phải nhận đồ kín đáo vì ngại bị bà nội nhắc nhở.

Ngoài ra, gia đình dành khoảng 2 triệu đồng cho các hoạt động vui chơi cuối tuần. Do ở quê không có nhiều địa điểm giải trí, hai vợ chồng thường đưa con lên trung tâm huyện hoặc thành phố để đến công viên, khu vui chơi.

Mỗi tháng, khoản tiền dành cho những lần về thăm nhà ngoại cũng lên tới 3 triệu đồng. Theo chia sẻ, gia đình thường xuyên về chơi vào cuối tuần, các khoản ăn uống, mua sắm trong những dịp tụ họp phần lớn do người mẹ chi trả.

Bên cạnh các khoản trên, gia đình còn dự trù khoảng 4 triệu đồng cho việc hiếu hỉ, đám đình và mua sữa, thuốc men cho bà nội. Đây là những chi phí khó tránh trong sinh hoạt ở nông thôn, nhất là khi các dịp cưới hỏi, giỗ chạp, thăm hỏi thường xuyên phát sinh.

Khoản cuối cùng là khoảng 3 triệu đồng dành cho các chi phí linh tinh như xăng xe đi làm, điện thoại, bột giặt, dầu ăn và những vật dụng thiết yếu khác.

Cộng tất cả các khoản, mỗi tháng gia đình sử dụng khoảng 25,5 triệu đồng, chỉ còn 4,5 triệu đồng để dành. Người mẹ băn khoăn liệu mức chi tiêu này có quá cao so với điều kiện sống ở quê, đồng thời mong nhận được kinh nghiệm tiết kiệm từ những gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Chị cũng đặc biệt muốn tìm cách hạn chế tiền điện nước do thói quen sinh hoạt của người lớn tuổi và kiểm soát việc mua sắm trực tuyến để tránh những món đồ không thực sự cần thiết.

Trước câu chuyện trên, nhiều người cho rằng gia đình nên xem xét lại những khoản có thể chủ động cắt giảm, thay vì tập trung vào các chi phí thiết yếu.

Một ý kiến nhận xét: “Cắt bớt khoản 3, 4, 5 kia đi là được rồi. Quần áo cho con tháng nào cũng mua quá phí phạm. Trẻ còn tầm nay mỗi năm một lớn, bạn không nhất thiết phải mua như vậy, đi chơi cũng không nhất thiết tuần nào cũng đi, về ngoại mà cứ bỏ tiền ra bao vậy thì bao nhiêu cho đủ”.

Một số người cũng cho rằng với mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng, không phải trả tiền thuê nhà, gia đình hoàn toàn có thể dành ra một khoản tích lũy lớn hơn nếu biết phân bổ ngân sách hợp lý.

“Tiêu hoang quá, như này 50 triệu đồng cũng hết đó bạn. 30 triệu đồng ở quê là thu nhập cao. Không thuê nhà, con học hành không nhiều mà tiêu thế thì đến lúc có đứa thứ hai lấy đâu ra tiền tiêu? Mục 3, 4, 5 cắt giảm gần hết đi. Với thu nhập đó thì ít nhất phải tiết kiệm được 10 triệu đồng. Nếu vào tay mình sẽ được khoảng 15 triệu đồng ấy”, một tài khoản bình luận.

Từ kinh nghiệm quản lý tài chính của gia đình mình, một phụ huynh có con cùng độ tuổi cho rằng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn các hoạt động vui chơi hay mua sắm cho trẻ. Điều cần thiết là lên kế hoạch cụ thể và giảm những khoản chưa thực sự cần thiết.

Người này chia sẻ từng chi khá nhiều cho quần áo, đồ chơi và các hoạt động giải trí của con. Sau đó, gia đình thay đổi thói quen bằng cách kiểm tra tủ đồ trước khi mua, chỉ bổ sung những món thực sự thiếu và ưu tiên mua sắm theo mùa.

Với hoạt động vui chơi, thay vì tuần nào cũng đến trung tâm thương mại hoặc khu giải trí, gia đình chuyển sang các địa điểm ngoài trời, công viên và dã ngoại. Tần suất đi chơi tại trung tâm thương mại cũng giảm xuống còn khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

Đối với khoản tiền về thăm nhà ngoại, người này đề xuất chia sẻ chi phí với anh chị em thay vì để một người đứng ra thanh toán toàn bộ.

Một phụ huynh khác cũng đồng tình với việc điều chỉnh ngân sách mua sắm và giải trí. Theo đó, gia đình có thể giảm khoản chi 4 triệu đồng dành cho hai hoạt động này xuống còn khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Quần áo chỉ nên mua khi cần thiết, tránh tích trữ những món đồ trẻ chưa có nhu cầu sử dụng.

Người này cho biết gia đình đang thuê nhà, có hai con học lớp 9 và lớp 4, tổng chi phí sinh hoạt, học tập và các khoản linh tinh trước đây vào khoảng 15 triệu đồng/tháng. Dù điều kiện sống và số lượng thành viên khác nhau, việc kiểm soát các khoản mua sắm không cần thiết vẫn giúp gia đình giảm áp lực tài chính.

Lập kế hoạch chi tiêu, kiểm soát những khoản mua sắm không cần thiết và ưu tiên tiết kiệm ngay khi nhận lương là cách giúp các gia đình cải thiện tình hình tài chính. Ảnh minh họa

Những nguyên tắc giúp gia đình quản lý tài chính hiệu quả khi sống ở quê

Sống ở nông thôn thường giúp các gia đình tiết kiệm được một số khoản như tiền thuê nhà hoặc chi phí dịch vụ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi chi phí sinh hoạt đều thấp. Nếu không có kế hoạch cụ thể, tiền ăn uống, học hành, hiếu hỉ, mua sắm và giải trí vẫn có thể chiếm phần lớn thu nhập.

Trước tiên, mỗi gia đình cần xác định tổng thu nhập thực tế và phân bổ ngân sách theo từng nhóm nhu cầu. Các khoản thiết yếu như thực phẩm, học phí, điện nước, đi lại và chăm sóc sức khỏe nên được ưu tiên. Những khoản dành cho mua sắm, giải trí hoặc sở thích cá nhân cần có giới hạn rõ ràng để tránh ảnh hưởng đến ngân sách chung.

Một nguyên tắc quan trọng là trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì chờ đến cuối tháng mới xem còn dư bao nhiêu. Tỷ lệ tích lũy có thể linh hoạt tùy theo thu nhập và hoàn cảnh từng nhà, nhưng cần duy trì đều đặn. Tiền tiết kiệm nên được chuyển sang một khoản riêng, tránh sử dụng tùy tiện cho các nhu cầu phát sinh không cấp thiết.

Đối với những gia đình sống ở quê, các khoản cưới hỏi, ma chay, giỗ chạp và thăm hỏi họ hàng, làng xóm cần được tính trước trong kế hoạch tài chính. Đây là những khoản chi có tính chất định kỳ hoặc bất ngờ, khó loại bỏ hoàn toàn. Việc dành riêng một khoản dự trù hàng tháng sẽ giúp gia đình chủ động hơn khi có việc.

Ngoài những khoản lớn, các chi phí nhỏ phát sinh liên tục cũng cần được quan tâm. Mua sắm trực tuyến, quần áo, đồ dùng gia đình, ăn uống bên ngoài hay vui chơi cuối tuần có thể không đáng kể trong từng lần thanh toán, nhưng tổng cộng lại dễ trở thành gánh nặng.

Trước khi đặt mua một món đồ, mỗi người nên cân nhắc xem sản phẩm có thực sự cần thiết hay không, đồng thời tận dụng những vật dụng vẫn còn sử dụng tốt. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc lên danh sách quần áo, đồ chơi và đồ dùng học tập cần mua sẽ hạn chế tình trạng mua sắm theo cảm xúc.

Bên cạnh đó, xây dựng quỹ dự phòng là bước không thể thiếu để bảo vệ tài chính gia đình trước những tình huống như ốm đau, sửa chữa nhà cửa, phương tiện đi lại hoặc mất nguồn thu nhập. Mức dự phòng có thể hướng tới tương đương 3-6 tháng chi phí thiết yếu, tùy điều kiện tích lũy của mỗi nhà.

Cuối cùng, các thành viên nên duy trì thói quen ghi chép và rà soát thu chi định kỳ. Việc sử dụng sổ tay, bảng tính hoặc ứng dụng quản lý tài chính giúp theo dõi rõ ràng các khoản tiền vào, tiền ra. Khi so sánh ngân sách dự kiến với số tiền đã chi vào cuối tháng, gia đình sẽ nhận diện được những khoản thường xuyên vượt mức để điều chỉnh trong tháng tiếp theo.

Quản lý tài chính hiệu quả không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi nhu cầu vui chơi, mua sắm hay giao lưu gia đình. Điều quan trọng là xác định thứ tự ưu tiên, chi tiêu trong khả năng và duy trì khoản tích lũy phù hợp để bảo đảm cuộc sống hiện tại mà vẫn có sự chuẩn bị cho tương lai.