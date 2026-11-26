Ngày 25/11, Khánh Vân lần đầu chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng. Nàng hậu cho biết đây là điều cô và ông xã mong đợi từ lâu. Ở giai đoạn đầu thai kỳ, sức khỏe của cô ổn định, tinh thần thoải mái nhờ có chồng thường xuyên ở bên chăm sóc.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tiết lộ vợ hiện mang thai tháng thứ ba. Anh vẫn nhớ cảm giác xúc động khi bác sĩ thông báo tin vui. Hai vợ chồng đã ôm chầm lấy nhau rồi nhanh chóng chia sẻ niềm hạnh phúc với bố mẹ và người thân hai bên.

Kể từ khi biết tin có em bé, Khánh Vân chủ động thay đổi nhịp sinh hoạt. Thay vì nhận nhiều hoạt động như trước, cô ưu tiên những công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, hạn chế việc nặng và tránh để bản thân rơi vào căng thẳng.

Thời gian rảnh, người đẹp đọc sách, tìm hiểu kiến thức chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ thông qua sự tư vấn của chuyên gia, bạn bè. Cô cho biết bản thân đang có tâm lý thoải mái, xem đây là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc sống.

Trong khi đó, Nguyễn Long cũng tích cực tham gia quá trình chuẩn bị. Anh kể những tuần gần đây, không khí gia đình trở nên rộn ràng hơn khi hai vợ chồng thường xuyên hỏi han, chăm sóc nhau và sắm sửa đồ dùng cho em bé.

Cả hai còn thực hiện MV Chào con, ca khúc do ChuChu sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và hành trình chuẩn bị đón thành viên mới. Đây cũng là cách vợ chồng nàng hậu lưu giữ kỷ niệm trong giai đoạn chuyển sang cuộc sống gia đình có thêm em bé.

Khánh Vân và Nguyễn Long có thời gian quen biết nhiều năm trước khi công khai tình cảm vào giữa năm 2024. Nguyễn Long, 48 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004, từng cộng tác với nhiều hoa hậu và người mẫu trong các bộ ảnh thời trang. Anh cũng từng đảm nhận vai trò quản lý cho Khánh Vân.

Cặp đôi tổ chức cuộc sống hôn nhân và kỷ niệm một năm ngày cưới vào tháng 12/2025. Trong thời gian bên nhau, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Khi không bận công việc, Nguyễn Long vào bếp nấu ăn cho vợ hoặc thực hiện vlog ghi lại cuộc sống gia đình.

Trước khi chuẩn bị làm mẹ, Khánh Vân đã có nhiều dấu mốc trong hoạt động nghệ thuật và các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp sinh ra tại TP.HCM, cao 1,75 m, từng giành Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014 và giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2019, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020 và lọt top 21.

Ảnh: IGNV