Vợ chồng Harry - Meghan cân nhắc lại quay về Mỹ

Vợ chồng Harry - Meghan tại Sydney, Australia, ngày 17/4. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh ngày 21/9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết vợ chồng Harry - Meghan có thể đưa hai con Archie và Lilibet trở lại Mỹ trong vài tuần tới.

Theo những người am hiểu tình hình, vấn đề an ninh là một trong những yếu tố khiến cặp đôi cân nhắc thay đổi kế hoạch. Sau khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, Harry từng bị từ chối yêu cầu được chính phủ Anh cung cấp chế độ bảo vệ an ninh, theo tờ Mirror.

Ủy ban Điều hành về An ninh Hoàng gia và VIP (Ravec), cơ quan giám sát việc bảo vệ các thành viên Hoàng gia và những nhân vật cấp cao tại Anh, gần đây đã họp để xem xét mức độ bảo vệ dành cho gia đình Harry, đặc biệt trong bối cảnh hai con của họ hiện được đăng ký cư trú tại Anh.

Daily Mail dẫn các nguồn thân cận với cặp đôi cho biết Harry và Meghan có thể trở lại California nếu kết quả rà soát của Ravec không đáp ứng mong muốn của họ.

Một người bạn của Harry cũng cho rằng nếu gia đình không được đảm bảo chế độ bảo vệ an ninh phù hợp khi ở Anh, họ có thể quay lại Mỹ. Thời điểm được nhắc đến là kỳ nghỉ giữa học kỳ sắp tới của Archie và Lilibet.

Harry và Meghan gây chú ý khi đưa Archie và Lilibet trở lại Anh hồi tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên cả gia đình sống tại nước này kể từ khi họ rời Hoàng gia và chuyển tới Mỹ cách đây 6 năm.

Khi đó, cặp đôi được cho là dự định ở Anh “trong một khoảng thời gian dài” và đã cho hai con theo học tại một trường tư thục địa phương.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng có sự thay đổi. Chỉ hai ngày sau khi Archie và Lilibet nhập học, Harry và Meghan chuyển các con sang một trường khác vì lo ngại về vấn đề an ninh trong quá trình đưa đón.

Người phát ngôn của cặp đôi cho biết quyết định này được đưa ra sau khi gia đình “thảo luận với đội ngũ an ninh”.

Vấn đề bảo vệ an ninh của Harry cũng từng được Bá tước Charles Spencer, em trai cố Công nương Diana, đề cập. Ông bày tỏ lo ngại khi Harry không được cảnh sát Anh bảo vệ dù vẫn nằm trong danh sách kế vị ngai vàng và từng phục vụ trong quân đội.

“Tôi lo ngại về việc người đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng, vốn từng phục vụ trong quân đội, lại không được cảnh sát bảo vệ”, Bá tước Spencer nói, đồng thời cho rằng trải nghiệm mất chị gái khiến ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh của Harry.

Meghan khoe cảnh gia đình hạnh phúc khi về Anh Trong một video đăng tải trên Instagram cá nhân, Meghan chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình sau khi vợ chồng cô đưa các con rời Mỹ chuyển về Anh sinh sống.

Sau khi rời Hoàng gia Anh, Harry đã nhiều lần phản đối quyết định thay đổi chế độ bảo vệ dành cho mình. Cặp đôi cho rằng việc thiếu sự bảo vệ phù hợp có thể khiến gia đình gặp rủi ro khi trở về Anh.

Harry và Meghan hiện chưa lên tiếng về thông tin gia đình có thể trở lại Mỹ. Trước đó, Meghan đăng trên Instagram một video ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình trong thời gian sinh sống tại Anh. Tuy nhiên, cô vẫn hạn chế xuất hiện trước truyền thông kể từ khi trở về nước này.

Trong khi đó, Harry ngày 21/9 có mặt tại London để tham dự WellChild Awards, sự kiện từ thiện thường niên mà anh đã đồng hành nhiều năm. Meghan không xuất hiện cùng chồng tại sự kiện.

Việc gia đình Harry - Meghan có tiếp tục ở lại Anh hay trở về California hiện vẫn phụ thuộc vào kết quả rà soát về chế độ bảo vệ an ninh và các quyết định tiếp theo của cặp đôi.