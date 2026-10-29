Vợ chồng Hải Phòng lái xe 300km tới nơi hoa mận nở sớm, chi phí 1,3 triệu/người

Tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, vợ chồng Minh Hiếu – Hồng Vân (cùng SN 1997) và 2 người bạn lái xe di chuyển từ nhà riêng ở phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) tới Mộc Châu (Sơn La), tận hưởng bầu không khí se lạnh vùng Tây Bắc.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du lịch Mộc Châu, khi thời tiết mát mẻ, dễ chịu và cảnh quan thay đổi đa dạng với những vườn cam, vườn hồng sai trĩu hay hoa mận nở trái mùa.

Vợ chồng Hiếu - Vân đều là giáo viên tiểu học ở Hải Phòng và đam mê du lịch. Cặp đôi từng đặt chân tới vùng cao nguyên Mộc Châu vài lần

Thông thường, mùa hoa mận ở đây bắt đầu từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc mà hiện nay, nhiều nhà vườn bản địa có thể làm cho hoa mận bung nở sớm hơn gần 1 tháng, thu hút đông đảo du khách thập phương tới check-in.

“Vợ chồng mình chọn Bản Mộc Farm (xã Tân Yên) làm điểm dừng chân – một nơi tham quan khá nổi tiếng trong khu vực với những vườn hoa mận nở sớm.

Địa điểm này nằm cạnh trục đường liên xã, thuận tiện di chuyển và nổi bật với khung cảnh thiên nhiên xanh mát, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, lại có nhiều vườn trái cây, nhất là vườn mận cổ thụ”, Hiếu chia sẻ.

Hoa mận ở Mộc Châu năm nay được nhận xét là nở đều và dày. Những chùm hoa trắng muốt bung nở sớm, tỏa sắc tinh khôi

Những chùm hoa trắng nhỏ li ti phủ trên các cành mận lâu năm, hòa cùng sương mờ, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng

Theo quan sát của vị khách 29 tuổi, khu vực trải nghiệm có diện tích rộng, xung quanh gồm nhiều nhà vườn khác nhau.

Trong vườn mận, các luống cây được trồng theo khoảng cách tiêu chuẩn, đảm bảo thuận tiện đi lại giữa các điểm chụp hình.

Vì vậy, dù ghé vào cuối tuần và lượng khách tới vườn khá đông nhưng vợ chồng Hiếu và nhóm bạn vẫn thoải mái chọn vị trí đẹp để tạo dáng, check-in, không gặp tình trạng xếp hàng chờ tới lượt hay chen chúc.

Giá vé vào tham quan vườn dao động 40.000 – 50.000 đồng/người/lượt, không giới hạn thời gian.

Nhóm của Hiếu chủ động chuẩn bị mang thêm đồ cắm trại cơ bản, vừa có chỗ nghỉ chân đỡ mệt và ăn uống nhẹ, vừa tạo không gian để thay đồ, chụp hình theo sở thích riêng.

Du khách được gợi ý nên mặc trang phục sáng màu để có những bức ảnh tuyệt đẹp ở vườn hoa mận nở trái mùa

Nam du khách nhận xét, địa hình vườn tuy hơi dốc nhưng có nhiều gốc mận cổ thụ, thân gỗ xù xì, phủ kín rêu phong, tạo cảm giác hoang sơ. Cây cũng có nhiều tán và cành thấp, phù hợp để chụp hình hoặc sáng tạo nghệ thuật.

“Nhà vườn cũng phục vụ một số dịch vụ đi kèm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách như: cho thuê trang phục; chụp ảnh dạo; ăn uống nhẹ; bày bán nông sản địa phương…”, vị khách trẻ nói thêm.

Hiếu cũng gợi ý du khách nên ghé thăm vườn mận vào buổi sáng hoặc chiều tà. Khi ấy, tiết trời mát mẻ, không khí trong lành và ánh nắng dịu nhẹ, thuận tiện để tham quan và chụp ảnh ngoài trời.

Ngoài ngắm hoa mận nở trái mùa, du khách đến Mộc Châu dịp này có thể kết hợp check-in vườn cam Ly, vườn hồng vào mùa chín rộ rực rỡ hay xem biểu diễn văn hóa và nghệ thuật đường phố ở khu vực trung tâm vào buổi tối…

Vườn cam sai trĩu, chín mọng

Vườn hồng chín rộ cách vườn hoa mận không quá xa cũng là địa điểm được gợi ý nên ghé thăm ở Mộc Châu mùa thu

Vị khách Hải Phòng ước tính chi phí chuyến đi hết khoảng 1,3 triệu đồng/người, bao gồm: 1 đêm lưu trú homestay tại trung tâm; tiền ăn 3 bữa chính; vé tham quan tại các vườn…

“Chi phí chuyến đi cho nhóm 4 người tốn khoảng 5,2 triệu đồng, gồm: phí cao tốc 400.000 đồng; tiền vé tham quan các điểm khoảng 300.000 đồng; tiền ăn 3 bữa chính là 1.5 triệu; tiền lưu trú 1 triệu; chi phí ăn uống, mua sắm phát sinh khoảng 2 triệu”, Hiếu kể.

Anh nhận xét đây là mức chi phí hợp lý, đủ mang đến nhiều trải nghiệm và cảm giác thoải mái cho một chuyến du lịch ngắn ngày, thư giãn cuối tuần.

Để đến Mộc Châu săn ảnh mùa hoa mận, du khách có thể lựa chọn xe khách, xe limousine hoặc tự lái ôtô, xe máy từ Hà Nội. Quãng đường khoảng 180-200km với thời gian di chuyển khoảng 4-5 tiếng, tùy thời điểm và phương tiện.

Cung đường phổ biến nhất là đi qua quốc lộ 6, lần lượt qua địa phận tỉnh Hòa Bình cũ, đèo Thung Khe rồi đến cao nguyên Mộc Châu.

Ảnh: Vũ Minh Hiếu