Vợ chồng Hà Nội ly hôn vẫn sống chung nhà, chia đôi tiền nuôi con

Ngày 15/10, Minh Ngọc (sinh năm 1993, sống tại Hà Nội) nhận quyết định ly hôn với anh Phạm V.T. (sinh năm 1987), khép lại cuộc hôn nhân bắt đầu từ năm 2017.

Theo thỏa thuận ban đầu, hai mẹ con tiếp tục sống tại căn hộ hiện tại, còn anh T. chuyển về nhà riêng. Tuy nhiên, đến ngày chuyển đồ, anh đề nghị ở lại một phòng để thuận tiện chăm sóc con.

Ngọc lấn cấn. Với cô, ly hôn đồng nghĩa với việc hai người nên có cuộc sống tách biệt. Nhưng cả hai đều bận công việc, chưa có người mới, việc cùng chăm con cũng giúp họ san sẻ phần nào trách nhiệm. Cân nhắc những điều đó, cô đồng ý thử.

“Tôi có nhà riêng nhưng vẫn muốn ở chung vì thương con, muốn được đồng hành nuôi con”, anh T. chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngọc cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm, tự do hơn sau ly hôn.

Vạch ranh giới

Để tiếp tục chung sống, Ngọc và chồng cũ thống nhất mỗi người có phòng riêng, không can thiệp vào đời tư của nhau, không nhắc lại chuyện cũ hay trút những cảm xúc tiêu cực lên đối phương. Chi phí nuôi con được chia đôi.

“Đặc biệt, nếu một trong hai có người mới, thỏa thuận sống chung sẽ chấm dứt. Chồng cũ của tôi buộc phải chuyển ra ngoài”, Ngọc nói.

Hai người cũng sắp xếp việc đưa đón, chăm sóc con theo lịch làm việc. Những hôm Ngọc bận, anh T. đưa con đi học. Khi anh không có thời gian, cô đón con, chăm sóc và kèm con học.

Chồng cũ của Ngọc đề nghị tiếp tục ở chung nhà để cùng chăm sóc con.

Dù ở cùng căn hộ, Ngọc cho biết hai người ít chạm mặt. Có ngày, anh T. làm việc đến đêm, sinh hoạt của hai mẹ con vẫn diễn ra như thường lệ. Những hôm bố ở nhà, sau bữa cơm, hai bố con đánh cờ, trò chuyện về chuyện học hành, bạn bè.

“Nhìn con được bố chăm sóc, có người đồng hành và chỉ bảo những điều mẹ khó mà thay thế được, tôi cảm thấy lựa chọn hiện tại là hợp lý”, Ngọc chia sẻ.

Trước đây, mỗi lần con ốm, Ngọc thường vừa chăm con vừa chờ chồng hỗ trợ. Nếu anh về muộn hoặc không đỡ đần, cô dễ cáu gắt, trách móc vì cảm thấy trách nhiệm đang dồn lên vai mình.

Sau ly hôn, điều Ngọc cảm nhận rõ là sự thay đổi trong kỳ vọng dành cho đối phương.

“Sau ly hôn, khi con ốm, chồng cũ bận, tôi không còn trách móc anh như trước”, cô nói.

Ngọc cho biết mình thấy nhẹ nhõm hơn khi chủ động quyết định cuộc sống. Tuy nhiên, cô xác định việc ở chung chỉ là phương án trong một khoảng thời gian, với những giới hạn đã thống nhất.

Biết chuyện, bố mẹ hai bên lo lắng cho tương lai của các con. Bố Ngọc khuyên con gái tập trung làm việc, có thể đưa cháu về quê để ông bà hỗ trợ nếu quá bận rộn. Ông cũng mong cô không bỏ lỡ cơ hội nếu sau này gặp người phù hợp.

Vướng nhà chung, khó ở riêng

Khác với Ngọc, Lan Anh (32 tuổi, Hải Phòng) chưa ly hôn. Cô và chồng đang ly thân dưới cùng một mái nhà, sau những mâu thuẫn trở nên căng thẳng từ khi cô mang thai con thứ hai, đặc biệt là bất đồng về tài chính.

Lan Anh cho biết một trong những lý do khiến cô chưa tiến hành ly hôn là căn nhà hai người đang cùng sở hữu.

“Quan trọng nhất, căn nhà đang sinh sống thuộc sở hữu chung của cả hai. Nếu tiến hành ly hôn, tôi sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến phân chia tài sản, thủ tục sang tên và tìm nơi ở mới rất phức tạp”, cô nói.

Dù đang ly thân, Lan Anh và chồng vẫn cùng đưa con đi chơi.

Bên cạnh những lo ngại về tài sản và chỗ ở, Lan Anh chưa muốn bố mẹ hai bên biết chuyện. Theo cô, người lớn đều đã cao tuổi, khó tránh khỏi lo lắng khi biết hôn nhân của các con rạn nứt.

Hiện tại, hai vợ chồng chỉ gặp nhau khoảng một tiếng vào buổi tối. Người chồng dành thời gian chơi với con, sau đó mỗi người trở về phòng riêng.

Những dịp giỗ chạp hoặc gặp gỡ họ hàng, họ sắp xếp người về trước, người về sau. Nếu không thể tham dự, cả hai lấy lý do bận công việc để tránh việc người thân biết tình trạng quan hệ.

Khi các con muốn được bố mẹ đưa đi chơi, Lan Anh vẫn cố gắng có mặt cùng chồng. Cô mong các con tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ.

“Tôi nghĩ đợi các con lớn hơn một chút mới tìm cách giải thích. Bây giờ cháu còn nhỏ quá, chưa đủ khả năng hiểu được những chuyện của người lớn”, cô chia sẻ.

Cần kế hoạch rõ ràng

Theo thạc sĩ tâm lý học Lê Thị Thanh Hà, công tác tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, việc tiếp tục sống chung sau ly hôn có thể giúp cha mẹ phối hợp chăm con, nhưng cũng đặt ra những khó khăn về cảm xúc và ranh giới trong quan hệ.

Khi vẫn gặp nhau hàng ngày, dùng chung không gian và duy trì một phần thói quen cũ, hai người có thể khó tách khỏi những căng thẳng của cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Với con cái, bà Hà lưu ý cha mẹ cần quan tâm đến bầu không khí trong gia đình. Dù người lớn không nói ra, sự lạnh nhạt, căng thẳng trong cách giao tiếp vẫn có thể khiến trẻ bất an.

Tuy nhiên, theo bà, không phải mọi trường hợp sống chung sau chia tay đều mang lại trải nghiệm tiêu cực. Nếu hai người giữ được sự hòa thuận và cùng tập trung vào lợi ích của con, đây có thể là giải pháp tạm thời hữu ích.

“Từ kinh nghiệm, tôi thấy phần lớn các cặp đôi chỉ duy trì được sự cân bằng tạm thời. Khi thời gian kéo dài, những xung đột tiềm ẩn bắt đầu lộ diện. Sự mệt mỏi tăng lên, nhu cầu cá nhân không được đáp ứng, và cả hai khó có cơ hội xây dựng cuộc sống mới”, bà Hà nói.

Chuyên gia cho rằng nếu lựa chọn tiếp tục ở chung, hai người cần thống nhất thời gian, nguyên tắc sinh hoạt và cách phối hợp chăm sóc con. Đồng thời, họ cần có kế hoạch cho việc chuyển sang sống riêng, giúp cả người lớn lẫn trẻ thích nghi với thay đổi.

Điều cần ưu tiên, theo bà Hà, là sự an toàn và ổn định về cảm xúc của cha mẹ, con cái trong quá trình sắp xếp lại cuộc sống.

An Chi