Vợ chồng Hà Nội kết hôn 13 năm, 11 lần chuyển nhà và cú sốc dính quy hoạch

Có những căn nhà, dù chỉ gắn bó vài năm, lại chứa đựng biết bao công sức, niềm vui và ký ức của cả một gia đình.

Với một người phụ nữ đã 13 năm làm vợ, cùng chồng trải qua 11 lần chuyển nhà, căn nhà tưởng chừng đã là bến đỗ cuối cùng lại sắp phải nói lời chia tay vì dự án quy hoạch của Nhà nước.

TƯỞNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC BẾN ĐỖ SAU BAO NĂM BÔN BA, NAY LẠI PHẢI RỜI CĂN NHÀ TÂM HUYẾT

13 năm lấy chồng, vợ chồng mình đã cùng nhau chuyển nhà tới 11 lần.

Sau từng ấy năm bôn ba, cứ nghĩ rằng lần này cuối cùng gia đình mình cũng đã tìm được một nơi để dừng chân, một nơi thật sự có thể gọi là “bến đỗ”.

Hai vợ chồng đã cố gắng, chắt chiu và dành rất nhiều tâm huyết để xây nên căn nhà này. Từ lúc lên ý tưởng cho đến từng góc nhỏ trong nhà, mọi thứ đều được chồng mình nghiên cứu rất kỹ, chỉnh sửa từng chút một sao cho phù hợp nhất với công năng của gia đình.

Vậy mà tính đến nay, chúng mình mới chỉ được sống trọn vẹn trong căn nhà ấy hơn 3 năm.

Ngày trước, ai đến chơi cũng bảo:

“Nhà đẹp quá, view nhìn thẳng ra Công viên Thống Nhất. Giao thừa chẳng cần đi đâu chen chúc, ở nhà cũng ngắm được pháo hoa. Đi đâu cũng tiện, khách đến chơi lại có chỗ đỗ xe thoải mái…”.

Những điều tưởng như rất bình thường ấy từng là niềm vui và cũng là niềm tự hào của hai vợ chồng.

Cứ nghĩ mình sẽ được sống ở đây thật lâu. Nhưng cuộc sống đôi khi có những ngã rẽ mà chẳng ai có thể tính trước được.

Ngày 27/1 là lần đầu tiên mình nghe thông tin nghiên cứu mở rộng trục đường Giải Phóng lên 90m. Khi ấy mình đang mang bầu Rio hơn 7 tháng. Vừa háo hức chờ ngày con chào đời, vừa thấp thỏm không biết rồi căn nhà của mình sẽ thế nào.

Ngày 14/4, quyết định chính thức được phê duyệt. Khi đó Rio mới chào đời được đúng 1 tháng 10 ngày. Tới ngày 19/5, dự án chính thức khởi công.

Ngày 15/7, gia đình nhận thông báo dự kiến tháng 10 sẽ bắt đầu giải phóng mặt bằng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mình vẫn có cảm giác chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Ngôi nhà của gia đình (Nguồn: Facebook Nguyễn Quyên)

Rio vừa mới đến với gia đình. Niềm vui có thêm một em bé chưa được bao lâu, vậy mà bố mẹ đã phải bắt đầu nghĩ đến ngày thu dọn đồ đạc và nói lời tạm biệt với căn nhà mà mình từng nghĩ sẽ là nơi các con lớn lên.

Có lẽ điều khiến mình buồn nhất không phải chỉ là mất đi một căn nhà. Mà là cảm giác sau 13 năm, 11 lần chuyển nhà, cứ nghĩ cuối cùng mình đã được dừng lại… thì hóa ra lại phải đi tiếp.

Thương cả Rio nữa. Em bé của mẹ còn nhỏ quá, chưa kịp có một cái Tết thật trọn vẹn ở đây, chưa kịp cùng bố mẹ đứng ngoài ban công ngắm những màn pháo hoa rực sáng phía Công viên Thống Nhất đêm giao thừa. Thương chị Kiwi nữa...

Mấy hôm nay nhìn từng góc nhà, tự nhiên thấy thương vô cùng. Thương căn bếp mình vẫn nấu cơm, quay vlog mỗi ngày. Thương phòng khách cả nhà vẫn ngồi với nhau. Thương ban công, khung cửa, từng góc nhỏ mà ngày xây nhà mình đã háo hức lựa chọn từng chút một.

Một căn nhà có thể xây lại. Nhưng những năm tháng đã sống trong đó thì không thể xây lại lần thứ hai.

Buồn, tiếc và không nỡ… nhưng rồi gia đình mình vẫn phải bước tiếp. Chỉ mong sau tất cả những lần dịch chuyển ấy, vợ chồng mình vẫn còn nắm tay nhau, các con vẫn bình an và cả nhà vẫn ở cạnh nhau.

Bởi cuối cùng mình hiểu rằng, “bến đỗ” có lẽ không phải là một căn nhà mà mình sẽ ở mãi mãi. Bến đỗ là nơi có những người mình yêu thương. Và chỉ cần gia đình còn bên nhau, thì dù phải bắt đầu lại ở đâu, nơi đó rồi cũng sẽ thành nhà.

Cảm ơn căn nhà thân yêu vì hơn 3 năm không dài, nhưng đủ để trở thành một phần ký ức rất đẹp của gia đình mình. Và có lẽ đã đến lúc… chúng mình chuẩn bị nói lời tạm biệt.

TĂNG TỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRỤC KHÔNG GIAN QUỐC LỘ 1A

Dự án Trục không gian quốc lộ 1A dài khoảng 36km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Các địa phương tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường, công khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tuyến Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi và Quốc lộ 1A sẽ được mở rộng lên 90m, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai, đến ngày 5/9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 9.743m2.

Trong số này có hai công trình tài sản công của phường và ba trường đại học gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng Hà Nội. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để bàn giao.

Đoạn tuyến qua phường Bạch Mai dài khoảng 1,1km, ảnh hưởng tới khoảng 220 hộ dân cùng một số tổ chức. Một số hộ đã chủ động bàn giao mặt bằng sớm.

Tại phường Định Công, tiến độ cũng đang được đẩy nhanh trên đoạn tuyến dài khoảng 1,49km từ tim đường Vành đai 2,5 đến tim đường Nguyễn Hữu Thọ. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 92.243m2, gồm 5.701m2 đất ở, 37.602m2 đất công và 48.926m2 đất phi nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến 123 hộ gia đình với 126 thửa đất và 5 tổ chức.

Đến nay, phường đã hoàn thành điều tra, đo đạc, kiểm đếm 120/120 hộ dân với diện tích 5.322m2. Trong đó, 41 hộ đang được công khai dự thảo phương án, lấy ý kiến, đối thoại, 79 hộ đang thẩm định để công khai trong tháng 10. Công tác kiểm đếm bốn tổ chức với diện tích 48.926m2 cũng đã hoàn thành, chuẩn bị phê duyệt phương án.

Dự án qua phường Kim Liên dài khoảng 1,1km với tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299m2, ảnh hưởng 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có khoảng 150 hộ đang sinh sống tại ba tòa chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Với phạm vi tác động trực tiếp đến đất đai, nhà ở và sinh kế, phường xác định tuyên truyền, công khai chính sách và đối thoại phải đi song song với quá trình giải phóng mặt bằng. Các cuộc họp tại khu dân cư được tổ chức để trao đổi trực tiếp, những quy định liên quan đến dự án được công khai để người dân có thể tiếp cận, nghiên cứu.