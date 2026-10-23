Vợ chồng Hà Nội chi 1 tỷ xây nhà container ở quê, cuối tuần về chăm rau, nuôi gà

Biến mảnh đất 368m² thành nhà vườn

Chiều thứ Sáu hàng tuần, vợ chồng chị Trương Quỳnh Mai (SN 1991, Hà Nội) lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc, đón hai con tan học rồi lên ô tô về quê nội - vùng ngoại thành cách trung tâm thủ đô 1 tiếng lái xe.

Điểm đến của gia đình là khu nhà vườn rộng 368m², có căn nhà container xinh xắn, những luống rau xanh và đàn gà đẻ trứng mỗi ngày.

Tổ ấm nhỏ của chị Mai

Gia đình chị Mai hiện sống trong một căn hộ chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội. Hai vợ chồng kinh doanh vật liệu nội ngoại thất, các con học tập tại thành phố lại gần nhà ngoại nên cuộc sống khá thuận tiện.

Tuy nhiên, nhiều khi chị Mai cảm thấy cuộc sống ở nội đô thiếu không gian cho các con chạy nhảy, khám phá thiên nhiên.

Chị luôn mong có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi cả gia đình có thể nghỉ ngơi, làm vườn và tận hưởng cuộc sống bình yên vào mỗi cuối tuần.

Năm 2024, khi được bố mẹ cho mảnh đất rộng 368m² ở quê nội, vợ chồng chị quyết định biến mong ước thành hiện thực.

Ban đầu, chị dự định xây một căn nhà nhỏ để ở tạm mỗi khi về quê. Tuy nhiên, càng làm càng hào hứng, chị đã dành nhiều tâm huyết biến mảnh đất cằn cỗi thành không gian sống như mơ.

Video toàn cảnh căn nhà container của vợ chồng chị Mai. Nguồn: Mẹ của Tí và Ú

Để kịp đón Tết 2025 tại nhà mới, vợ chồng quyết định làm nhà container thay vì xây nhà truyền thống. Trước đó, trong một chuyến du lịch, chị từng trải nghiệm khách sạn làm từ container và khá ấn tượng với thiết kế độc đáo này.

Về tài chính, gia đình chị không chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn để làm toàn bộ nhà vườn ngay từ đầu. Thay vào đó, chị thực hiện theo từng giai đoạn, tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính ở mỗi thời điểm.

Chị đặt hàng 2 container, mỗi chiếc rộng 18m² rồi ghép góc tạo thành căn nhà 36m². Từ khi đặt hàng đến lúc vận chuyển, lắp đặt chỉ mất khoảng 30 ngày, chi phí khoảng 400 triệu đồng.

Không gian tiện nghi bên trong căn nhà

Chị Mai bố trí 2 phòng ngủ, 1 phòng đa chức năng cùng các thiết bị như máy rửa bát, bồn tắm để gia đình sinh hoạt thoải mái.

Sau đó, vợ chồng chị xây thêm phòng khách, bếp, kho chứa đồ, nhà vệ sinh ngoài trời và phòng kính nhìn ra vườn. Tổng diện tích các khu vực phục vụ sinh hoạt hiện khoảng 90m².

Phần đất còn lại chị cải tạo thành khu vườn mơ ước. Khi vườn được phân chia thành khu vực trồng rau, cây ăn quả và làm chuồng gà.

"Ban đầu tôi chỉ định làm một căn nhà nhỏ. Nhưng cứ mỗi lần về quê lại nảy sinh thêm ý tưởng, lúc muốn làm bếp, lúc muốn trồng thêm rau, nuôi thêm gà. Thành ra cứ mỗi lần về quê lại có thêm một hạng mục mới", chị Mai chia sẻ.

Vườn tược và chuồng gà được bố trí hợp lý

Từ đó, chi phí làm nhà, làm vườn ngày càng tăng. Đến nay, tổng số tiền vợ chồng chị đầu tư cho không gian sống ở quê là khoảng 1 tỷ đồng.

Điều khiến chị trân trọng hơn cả trong hành trình làm nhà là sự góp sức của người thân. Bố chị Mai năm nay 77 tuổi vẫn thường cùng con cháu về quê để phụ xúc đất, trộn vữa, làm vườn nhằm tiết kiệm chi phí thuê nhân công.

Bố mẹ chồng chị hỗ trợ rất nhiều trong thời gian làm nhà và hiện tại vẫn thường xuyên qua lại coi sóc nhà cửa, vườn tược giúp các con.

“Anh trai chồng xây cho chúng tôi luống rau và bếp nướng. Bởi vậy, căn nhà chan chứa tình yêu thương của cả gia đình”, chị Mai nói.

Trong tuần ở phố, cuối tuần về ngoại ô

Từ khi có ngôi nhà thứ hai, gia đình chị Mai duy trì nhịp sống khá đặc biệt. Thứ Hai đến thứ Sáu, gia đình chị làm việc, học tập ở trung tâm thành phố. Cuối tuần, cả nhà lại về sinh hoạt, nghỉ dưỡng trong khu nhà vườn ở ngoại thành.

Rau trái chị thu hoạch được trong vườn

Quãng đường gia đình chị Mai di chuyển về quê mất 1 tiếng lái xe. Để đỡ mất thời gian chuẩn bị mỗi khi về, chị Mai sắm gần như đầy đủ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà tại đó.

Những ngày ở quê, chồng chị Mai - anh Chức, thường dậy sớm cho gà ăn, chăm cây, dọn vườn. Chị Mai chuẩn bị bữa sáng, sau đó cả nhà cùng làm những công việc yêu thích.

Con trai lớn phụ bố mẹ nhổ cỏ, quét dọn lối đi, dọn chuồng gà. Con út còn nhỏ, vui chơi thỏa thích trong không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Mỗi buổi chiều, hai anh em cùng nhau đọc sách, đá bóng hoặc sang nhà ông bà nội ở cách đó 200m chơi. Các con chị gần như không xem ti vi mỗi khi về quê.

"Trong tuần, các con đã dành nhiều thời gian học ở trường và tham gia các lớp năng khiếu. Vì vậy, cuối tuần tôi muốn con được nghỉ ngơi, vận động và khám phá thiên nhiên, không nặng nề chuyện học thêm”, chị Mai chia sẻ.

Các con chị có không gian vui chơi

Bản thân chị Mai cũng tìm thấy nhiều niềm vui ở nơi này. Chị vui khi bữa cơm gia đình có những loại rau trồng theo mùa, không sử dụng phân hóa học hay thuốc trừ sâu.

Những cây ổi, na, táo, chanh bắt đầu cho quả, đàn gà cung cấp thêm thịt và trứng cho các bữa ăn... cũng khiến chị hạnh phúc.

“Tôi thừa nhận, về quê không có nghĩa là được nghỉ ngơi hoàn toàn, thậm chí có lúc bận rộn hơn ở thành phố vì chăm cây, dọn dẹp nhà cửa.

Thế nhưng, tôi lại thấy đầu óc nhẹ nhõm, tinh thần thư giãn hơn rất nhiều, hơn nữa, gia đình có thêm nhiều thời gian bên nhau, các con được học những kỹ năng thực tế qua việc trồng cây, chăm sóc vật nuôi và làm việc nhà”, chị chia sẻ.

Gần 2 năm duy trì nhịp sống mới, quan niệm về niềm vui của chị Mai dần thay đổi. Nếu trước đây, chị thích mua sắm, đi du lịch thì hiện tại chỉ cần thu hoạch mớ rau, nhặt vài quả trứng gà hay ngồi ngắm khu vườn xanh mát cũng đủ khiến chị hạnh phúc.

Vợ chồng chị chưa có ý định rời hẳn thành phố để về quê sinh sống. Với họ, Hà Nội vẫn là nơi thuận tiện cho công việc, học hành, còn ngôi nhà container là chốn trở về để tái tạo năng lượng, gắn kết gia đình.

"Tôi nghĩ không nhất thiết phải chọn ở hẳn phố hay quê. Mỗi nơi đều có những giá trị riêng và gia đình tôi may mắn được tận hưởng những điều tốt đẹp của cả hai”, chị Mai nói.

Ảnh: Mẹ của Tí và Ú