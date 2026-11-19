Đáp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang trả lời:

Theo Điều 17 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với doanh nghiệp, không bao gồm cá nhân đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo quy định, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, hoặc vừa trực tiếp vừa gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trường hợp nhóm cá nhân có mối quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc có thỏa thuận cùng nhau sở hữu đạt từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì các cá nhân trong nhóm đều được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi.

Đối chiếu tình huống trên, ông Nhân và bà Bích có quan hệ vợ chồng, thuộc nhóm cá nhân có mối quan hệ gia đình theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tổng tỷ lệ vốn góp của hai người tại Công ty TNHH thương mại X là 30% vốn điều lệ, trong đó mỗi người góp 15%, đạt ngưỡng từ 25% trở lên theo quy định.

Do đó, ông Nhân và bà Bích đều được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH thương mại X.