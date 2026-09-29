Vợ chồng con gái ghi từng đồng tiền chi cho mẹ vào sổ, đọc xong tôi quyết định rời nhà ngay

Chồng mất, cuộc sống tuổi già đảo lộn

Tôi năm nay 59 tuổi, có một con trai và một con gái. Chồng tôi qua đời vì ung thư cách đây 5 năm, để lại cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác.

Trước đó, vợ chồng tôi đều là giáo viên. Ngoài công việc giảng dạy, chúng tôi còn kinh doanh và đầu tư bất động sản từ khi ngoài 40 tuổi. Nhờ vậy, gia đình có hai căn nhà cùng hơn 2,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm.

Chúng tôi từng nghĩ số tài sản ấy đủ để hai vợ chồng an nhàn khi về già. Thế nhưng biến cố đến quá nhanh. Chồng mất khi tôi mới 54 tuổi. Cú sốc khiến tinh thần và sức khỏe của tôi sa sút, buộc phải nghỉ hưu sớm, thu nhập cũng giảm gần một nửa.

Sau khi chồng qua đời, tôi chuyển đến sống cùng con trai để chăm cháu và phụ giúp việc nhà. Ban đầu mọi thứ khá bình thường, nhưng càng về sau, tôi càng nhận thấy con trai có xu hướng dựa vào mẹ về tiền bạc.

Con trai liên tục xin tiền, tôi vẫn cố nhường nhịn

Con trai từng muốn đổi xe nhưng thiếu tiền nên nhờ tôi hỗ trợ. Thương con, tôi đưa gần 200 triệu đồng.

Đến khi cháu nội đi học, vợ chồng con trai lại muốn cho con vào trường tư dù điều kiện kinh tế không thực sự dư dả. Tôi khuyên nên cân nhắc trường công nhưng các con không đồng ý. Hai bên xảy ra bất đồng, cuối cùng tôi lại phải đưa thêm tiền để gia đình yên ổn.

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái trước cách các con chi tiêu, nhưng vẫn tự nhủ rằng con cái cần thì mình giúp được gì cứ giúp.

Sau đó, con trai đề nghị cho thuê căn nhà của vợ chồng tôi để kiếm thêm thu nhập. Tôi đồng ý vì căn nhà lúc ấy đang bỏ trống. Tuy nhiên, tiền thuê nhà đều do con giữ.

Một năm sau, con trai lại muốn tôi bán căn nhà để có tiền chuyển sang nơi ở rộng rãi hơn. Lần này, tôi nhất quyết không đồng ý.

Đó là tài sản cuối cùng tôi còn giữ cho tuổi già, đồng thời cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm của tôi và chồng. Tiền tiết kiệm trước đó đã lần lượt dùng để hỗ trợ con cái, tôi không thể tiếp tục đánh đổi chỗ dựa cuối cùng của mình.

Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Cuối cùng, chỉ vì chuyện bữa cơm, tôi quyết định rời khỏi nhà con trai và trở về căn nhà cũ.

Tiền ăn, tiền điện nước, quần áo, thuốc men... đều được ghi cụ thể. Cuối mỗi tháng còn có tổng số tiền dành cho tôi và khoản được ghi chú là "lỗ" khiến tôi sững sờ. Ảnh minh họa

Con gái đón mẹ về, tôi từng nghĩ mình đã có chỗ dựa

Biết chuyện, vợ chồng con gái chủ động đề nghị đón tôi về sống cùng khiến tôi rất xúc động. Con gái đã lập gia đình, còn quan hệ giữa tôi và con rể vốn không quá thân thiết nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống chung với các con.

Khi chuyển đến, tôi cố gắng không làm phiền cuộc sống của hai người. Mỗi tháng, tôi gửi gần 40 triệu đồng để cùng trang trải các khoản sinh hoạt trong gia đình.

Ban đầu, tôi cảm thấy mọi thứ khá ổn. Cho đến một hôm, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi tình cờ nhìn thấy cuốn sổ tay ghi chép chi tiêu của con gái.

Cuốn sổ chi tiêu khiến tôi thay đổi quyết định

Con gái ghi lại rất chi tiết các khoản tiền trong gia đình kể từ ngày tôi chuyển đến. Tôi không để tâm cho đến khi nhìn thấy một phần riêng dành cho mình.

Tiền ăn, tiền điện nước, quần áo, thuốc men... đều được ghi cụ thể. Cuối mỗi tháng còn có tổng số tiền dành cho tôi và khoản được ghi chú là "lỗ" khiến tôi sững sờ.

Tôi từng nghĩ gần 40 triệu đồng mỗi tháng mình gửi cho các con đã đủ để bù đắp những chi phí phát sinh, nhưng những con số trong cuốn sổ khiến tôi nhận ra mọi khoản đều được tính toán rất rõ ràng.

Có thể con gái không hề có ý trách móc. Có thể đó chỉ đơn giản là cách con quản lý tài chính gia đình. Nhưng với tôi, những dòng chữ ấy vẫn tạo ra một cảm giác khó diễn tả. Lần đầu tiên tôi thấy mình giống như một khoản chi phí cần được cân đối trong chính ngôi nhà của con.

Đêm đó, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi hiểu rằng các con không nhất thiết làm điều gì sai. Nhưng nếu tiếp tục sống ở đây, có lẽ tôi sẽ luôn để ý xem hôm nay mình đã khiến các con tốn bao nhiêu tiền.

Tuổi già chủ động mới là cách sống nhẹ lòng

Vài ngày sau, tôi bàn với con gái việc cho thuê căn nhà cũ. Tôi cũng nói rõ mong muốn chuyển đến viện dưỡng lão.

Tôi không trách con, cũng không muốn hai con cảm thấy có lỗi. Tôi chỉ nói rằng ở đó có những người cùng độ tuổi, có bạn bè trò chuyện và sinh hoạt, cuộc sống có thể sẽ phù hợp với mình hơn.

Cuối cùng, tôi rời nhà con gái trong êm đẹp. Đến nay, tôi vẫn sống ở viện dưỡng lão. Tiền cho thuê căn nhà cũ giúp tôi trang trải chi phí sinh hoạt. Các con vẫn ghé thăm tôi vài lần mỗi tháng nên tôi không cảm thấy bị bỏ rơi.

Điều khiến tôi bất ngờ là cuộc sống ở đây không hề buồn tẻ như mình từng nghĩ. Tôi có bạn bè, có người trò chuyện, có những hoạt động phù hợp với tuổi của mình và quan trọng nhất là không phải thấp thỏm vì sợ trở thành gánh nặng cho con.

Sau tất cả, tôi hiểu một điều: tuổi già muốn bình yên thì trước hết phải có sự chủ động về tài chính.

Con cái có thể yêu thương cha mẹ nhưng mỗi gia đình đều có những khoản chi tiêu và áp lực riêng. Vì thế, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là giữ gìn sức khỏe mà còn phải có một khoản tài sản đủ để tự chăm lo cho mình.

Có lẽ cách tốt nhất để con cái được nhẹ lòng, còn cha mẹ được sống thoải mái, chính là khi mỗi người đều có cuộc sống riêng và sự chủ động cần thiết. Khi ấy, tình thân không còn bị đặt lên bàn cân bởi những khoản tiền lớn nhỏ mỗi ngày.