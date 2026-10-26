Vợ chồng có nên dùng chung một tài khoản ngân hàng?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trong cuộc sống hiện đại, khi thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc vợ chồng sử dụng chung một tài khoản ngân hàng để quản lý thu nhập và chi tiêu gia đình đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. Cách thức này mang lại nhiều lợi ích trong quản lý tài chính gia đình, song cũng cần được cân nhắc để phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của mỗi cặp vợ chồng.

Sử dụng tài khoản chung mang lại lợi ích rõ rệt trong quản lý tài chính gia đình. Các khoản chi cho sinh hoạt, nhà ở, học tập của con cái và tiết kiệm được tập trung, giúp hai vợ chồng dễ dàng theo dõi dòng tiền, kiểm soát ngân sách và chủ động thực hiện các mục tiêu tài chính dài hạn. Quan trọng hơn, việc cùng quản lý thu, chi góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế những bất đồng liên quan đến tiền bạc.

Tuy nhiên, nếu gộp toàn bộ thu nhập vào một tài khoản, mỗi người có thể cảm thấy thiếu sự chủ động trong chi tiêu cá nhân. Bên cạnh đó, sự khác biệt về thu nhập, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ hoặc các nghĩa vụ tài chính riêng cũng có thể khiến việc phân chia tiền bạc trở nên nhạy cảm. Việc tập trung tiền vào một tài khoản còn tiềm ẩn rủi ro khi tài khoản gặp sự cố giao dịch hoặc bị tạm khóa.

Vì vậy, thay vì lựa chọn hoàn toàn chung hoặc hoàn toàn riêng, các cặp vợ chồng có thể cân nhắc mô hình kết hợp: mỗi người duy trì tài khoản cá nhân và thống nhất một tài khoản hoặc quỹ chung dành cho chi tiêu gia đình. Hằng tháng, hai bên đóng góp theo tỷ lệ thu nhập hoặc mức đã thỏa thuận, đồng thời dành một phần tiền cho tiết kiệm và dự phòng rủi ro.

Dù lựa chọn phương án nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận và minh bạch. Hai vợ chồng nên thống nhất rõ các khoản chi chung, mức đóng góp, mục tiêu tiết kiệm và nguyên tắc sử dụng tiền. Mỗi người cũng cần có khoản dự phòng cá nhân hợp lý để duy trì sự chủ động về tài chính.

Thực tế, hiệu quả quản lý tài chính gia đình không phụ thuộc vào việc có chung một tài khoản ngân hàng hay không, mà nằm ở cách hai người cùng lập kế hoạch, chia sẻ trách nhiệm và tôn trọng quyền tự chủ tài chính của nhau. Khi có sự tin tưởng và nguyên tắc rõ ràng, tài khoản ngân hàng sẽ trở thành công cụ hữu ích giúp gia đình quản lý tiền bạc hiệu quả và hướng tới cuộc sống ổn định hơn.