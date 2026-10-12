Vợ chồng chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố vì xâm phạm nhãn hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi), là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Tín và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Phượng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Cửa hàng Già làng Tây Nguyên trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bán nhiều sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu sâm Ngọc Linh. (Ảnh T.T)

Qua quá trình nắm địa bàn, vào cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (địa chỉ: phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) do bà Dương Thị Phượng đứng tên hộ kinh doanh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có các sản phẩm như rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong được dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”. Đây là dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Theo hồ sơ bảo hộ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) là các tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Hiện sâm Ngọc Linh là sản phẩm nổi tiếng, được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm bảo đảm uy tín, chất lượng và nguồn gốc đặc thù của sản phẩm.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Cơ quan Công an xác định, dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng Phượng và Tín vẫn mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn mác và tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” để tiêu thụ.

Những sản phẩm gắn tem chỉ dẫn địa lý sau đó được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên nhằm quảng cáo và bán ra thị trường để thu lợi. Không chỉ dừng ở hoạt động tại cửa hàng, Đỗ Thành Tín còn bị cho là đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội YouTube, Facebook với lượng người theo dõi lớn để sản xuất, đăng tải các video quảng bá cho các sản phẩm như “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là cần thiết nhằm bảo vệ quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, bảo đảm các điều kiện về nguồn gốc vùng trồng, chất lượng, tính đặc thù và danh tiếng của sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là biện pháp để giữ gìn uy tín của sâm Ngọc Linh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.