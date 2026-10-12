Vợ chồng chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín. Ảnh: CACC

Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), chủ kênh "Già làng Tây Nguyên", về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" liên quan đến chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh". Trong đó, Tín bị bắt tạm giam, Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh, có các sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong dán nhãn mang tên "Ngọc Linh".

Theo cơ quan Công an, tên gọi này trùng với chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ. Chỉ dẫn địa lý này được cấp giấy chứng nhận đăng ký số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Cơ quan chức năng xác định, dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng Phượng và Tín vẫn mua củ sâm không có tem, nhãn chứng minh nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn mang chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" để trưng bày, quảng cáo và bán tại cửa hàng nhằm thu lợi.

Ngoài việc kinh doanh trực tiếp, Đỗ Thành Tín còn sử dụng các tài khoản YouTube, Facebook có nhiều người theo dõi để đăng video quảng cáo sản phẩm "Rượu sâm Ngọc Linh" và "Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong".

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vợ chồng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Tín bị bắt tạm giam, còn Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.