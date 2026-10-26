Vợ chồng chi 1 tỷ làm nhà container ở quê, cuối tuần về nuôi gà

Tổ ấm nhỏ của chị Quỳnh Mai.

Chiều thứ 6 hàng tuần, gia đình chị Trương Quỳnh Mai (sinh năm 1991, Hà Nội) rời căn chung cư ở quận Thanh Xuân về nhà vườn ở ngoại thành, cách đó hơn một tiếng đi ôtô.

Hai ngày cuối tuần, cả nhà nấu nướng, ăn uống ngoài trời, đạp xe quanh đê, đồng ruộng. Con trai lớn phụ bố mẹ nhổ cỏ, dọn chuồng gà, quét nhà, cắm cơm. Con trai út chạy nhảy, khám phá vườn tược trong lúc bố mẹ chăm gà.

Buổi chiều, hai anh em cùng đọc sách, đá bóng, sang nhà ông bà nội cách 200 m để chơi. Các bé gần như không xem tivi.

Sau hơn một năm duy trì thói quen trong tuần ở phố, cuối tuần về ngoại ô, chị Mai cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm và thư thái hơn.

"Căn nhà thứ hai không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn giúp cả nhà tôi có thêm thời gian bên nhau, các con được lớn lên trong không gian gần gũi thiên nhiên", chị Mai chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhà vườn 1 tỷ đồng

Sống ở trung tâm Hà Nội hơn 10 năm, chị Mai luôn trăn trở về việc các con thiếu không gian vui chơi, vận động. Từ lâu, bà mẹ 2 con đã mong có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi cả gia đình có thể nghỉ ngơi, làm vườn và tận hưởng cuộc sống bình yên vào mỗi dịp cuối tuần.

Năm 2024, khi được bố mẹ chồng cho mảnh đất rộng 368 m2 ở quê nội, chị Mai quyết định hiện thực hóa mong muốn này. Thay vì xây nhà theo cách truyền thống, chị lựa chọn nhà container để rút ngắn thời gian thi công.

Chị Mai đặt hai container, mỗi chiếc rộng 18 m2, rồi ghép góc tạo thành căn nhà rộng 36 m2. Từ khi đặt hàng đến lúc vận chuyển, lắp đặt hoàn tất chỉ khoảng 30 ngày, với chi phí khoảng 400 triệu đồng.

Căn nhà ban đầu có hai phòng ngủ, một phòng đa chức năng cùng các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Sau đó, gia đình xây thêm phòng khách, bếp, kho chứa đồ, nhà vệ sinh ngoài trời và phòng kính nhìn ra vườn. Tổng diện tích các khu vực phục vụ sinh hoạt hiện vào khoảng 90 m2.

Phần đất còn lại được cải tạo thành khu vườn với rau trồng theo mùa, cây ăn quả và chuồng gà. Tổng mức đầu tư cho khu nhà vườn khoảng 1 tỷ đồng.

Bên trong căn nhà vườn rộng 368 m2 của gia đình chị Mai.

Những ngày ở ngoại thành, anh Chức, chồng chị Mai, thường dậy sớm cho gà ăn, chăm cây và dọn vườn. Chị Mai chuẩn bị bữa sáng, sau đó cả nhà cùng làm những công việc yêu thích.

Ngoài những hoạt động tại nhà, gia đình còn có nhiều lựa chọn vui chơi ở gần đó. Chỉ cần lái xe khoảng 20-30 phút, cả nhà có thể đến trung tâm thương mại, khu vui chơi, nhà hàng, quán cà phê, nếu đi theo hướng khác, gia đình có thể tìm đến núi, hồ hoặc suối.

Ngay cả khi thời tiết không thuận lợi, khu vực trước nhà có mái che khá rộng để các con chơi bóng đá, bóng rổ. Những hôm muốn nghỉ ngơi, cả nhà có thể chơi cờ vua, cờ tướng, đọc sách, nấu ăn hoặc cùng xem phim, ăn bỏng ngô.

Cuộc sống trong mơ

Mỗi lần trở về trung tâm thành phố, chị Mai mang theo rau, gà và trứng tự nuôi trồng để sử dụng trong tuần. Thỉnh thoảng, chị cũng tranh thủ đi chợ quê vì thực phẩm thường có giá hợp lý hơn.

"Về chi phí, tôi chi thêm khoản tiền xăng xe nhưng so với việc ở lại Hà Nội vào cuối tuần, đi trung tâm thương mại, ăn uống hoặc vui chơi bên ngoài thì tiết kiệm hơn nhiều", chị Mai chia sẻ.

Các bé nhà chị Mai rất thích và luôn mong chờ đến cuối tuần để được về ngoại ô. Các con được chơi với các anh chị em họ trong không gian rộng rãi, chỉ cần bước ra khỏi cửa là đã có cả khu vườn để chạy nhảy, khám phá.

Chị Mai trồng rau, nuôi gà trong nhà vườn ở ngoại thành.

Trước đây, các bé nhà chị Mai khá lâu mới được gặp ông bà một lần, còn hiện tại gần như tuần nào cả nhà cũng có dịp sum họp. Ông bà ngoại sống gần nhà chị Mai ở trung tâm Hà Nội nên trong tuần vẫn thường sang chơi với các cháu hoặc đón các cháu sang thăm.

"Vì yêu thích không khí đồng quê, ông bà ngoại thỉnh thoảng cũng về nhà vườn, vừa phụ giúp việc nhà, vừa có dịp trò chuyện với ông bà thông gia", chị Mai tâm sự.

Vợ chồng chị Mai đều làm kinh doanh nên có thể chủ động sắp xếp công việc. Trong tuần, chị vẫn thỉnh thoảng hẹn bạn bè ăn trưa, trò chuyện qua điện thoại hoặc mời bạn bè về quê chơi. Nếu muốn hẹn hò, hai vợ chồng có thể tranh thủ lúc các con đi học. Cuối tuần, khi các con chơi với ông bà, anh chị em họ hoặc được ông bà ngoại trông giúp, bố mẹ cũng có thời gian riêng dành cho nhau.

Các em bé nhà chị Mai có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Thay đổi đáng kể nhất là gia đình chị Mai đi du lịch ít hơn trước, bởi hầu như cuối tuần nào cũng trở về nhà vườn. Tuy nhiên, chị Mai cho rằng đây là vấn đề sắp xếp và cân đối thời gian, không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những chuyến đi.

Dù yêu thích nhịp sống ở ngoại thành, chị Mai hiện chưa có ý định rời hẳn thành phố.

"Tôi lựa chọn duy trì hai không gian sống với những mục đích khác nhau, ngày thường làm việc, học tập ở Hà Nội, cuối tuần trở về nhà vườn để nghỉ ngơi, chăm sóc khu vườn và tận hưởng thời gian bên nhau", chị Mai chia sẻ.

An Chi