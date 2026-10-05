Vợ chồng CEO thời trang giàu có tử vong bên ngoài căn biệt thự, cảnh sát phát hiện mảnh giấy có nội dung đặc biệt

Bryan Walker, 61 tuổi, và vợ Michelle, 63 tuổi, được phát hiện bị thương bên ngoài căn nhà của họ tại khu vực Oakland Hills, bang California, vào ngày 2/10.

Khoảng 10h43, cảnh sát nhận tin báo về tiếng súng tại khu vực này. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 vợ chồng bị thương và tiến hành sơ cứu, nhưng cả 2 đều không qua khỏi. Đồng thời, 1 khẩu súng được tìm thấy gần vị trí của các nạn nhân.

Video từ camera giám sát ghi lại âm thanh 1 tiếng súng, sau đó là tiếng 1 người đàn ông la hét và khóc. Tiếng súng thứ 2 vang lên trước khi mọi thứ trở nên im lặng.

Cảnh sát chưa công bố diễn biến chính xác dẫn tới cái chết của vợ chồng Bryan. Nhà chức trách đang điều tra theo hướng đây có thể là vụ giết người hoặc giết người rồi tự sát.

Căn biệt thự cặp vợ chồng CEO. Ảnh: KTVU

Cơ quan điều tra cho biết không truy tìm nghi phạm nào đang lẩn trốn và cũng không ghi nhận mối đe dọa hiện hữu đối với cộng đồng xung quanh.

Bryan Walker là CEO của thương hiệu thời trang Bryn Walker, còn Michelle là nhà thiết kế và cùng chồng điều hành doanh nghiệp. Thương hiệu được thành lập từ năm 1992, hiện bán buôn sản phẩm cho khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn nước Mỹ.

Paul Min, em trai của Michelle, cho biết cặp vợ chồng không gặp vấn đề trong hôn nhân. Tuy nhiên, theo lời ông, Bryan từng vay tiền bằng cách thế chấp những bất động sản của gia đình, sau đó tham gia các khoản đầu tư rủi ro và giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Những hoạt động này được cho là khiến Bryan mất hơn 100 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng, vào giữa tháng 9. Sau khoản thua lỗ lớn, tinh thần của CEO 61 tuổi ngày càng sa sút.

Paul nhận định Bryan đã bắn vợ sau khi biết mình sắp bị đưa vào cơ sở điều trị bắt buộc. Ông cũng cho biết Bryan từng nhiều lần từ chối những nỗ lực hỗ trợ liên quan đến sức khỏe tâm thần. Đây hiện là nhận định từ phía người thân, trong khi cảnh sát vẫn chưa công bố kết luận điều tra.

Theo Paul, lực lượng chức năng còn tìm thấy tại hiện trường 1 ghi chú có nội dung giống thư tuyệt mệnh. Mảnh giấy ghi mã mở khóa điện thoại của cả Bryan và Michelle.

Người em cho rằng nội dung ghi chú thể hiện Bryan đã lên kế hoạch từ trước và để lại những mã này nhằm giúp gia đình giải quyết các công việc còn lại của 2 vợ chồng.

Bryan và Michelle đã kết hôn hơn 30 năm. Hàng xóm mô tả họ là những người kín tiếng, sống yên lặng và ít giao du.