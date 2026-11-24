Từ hai sinh viên kỹ thuật điện chỉ có khoản tiết kiệm đủ trang trải 6 tháng sinh hoạt phí, Jensen Huang và vợ Lori đã xây dựng nên một đế chế tài sản gắn với Nvidia. Đằng sau khối cổ phiếu trị giá hơn 109 tỷ USD là hệ thống quỹ tín thác, công ty trách nhiệm hữu hạn và một quỹ từ thiện tư nhân trị giá hàng tỷ USD, được thiết kế để bảo toàn tài sản và chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Khi đồng sáng lập Nvidia, Jensen Huang và vợ là Lori có hai con nhỏ, trong tài khoản ngân hàng chỉ còn số tiền đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong 6 tháng. Ba thập kỷ sau, hãng chip do ông xây dựng đã biến hai vợ chồng thành một trong những cặp đôi giàu có nhất thế giới.

Jensen Huang và vợ, Lori Huang, chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải Breakthrough Prize lần thứ 12 được tổ chức tại Barker Hangar ở Santa Monica, California, vào tháng 4. Ảnh: Getty.

Việc Jensen Huang bất ngờ rời vị trí lãnh đạo Nvidia sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân bị phanh phui từng đẩy công ty vào tình trạng khủng hoảng. Cổ phiếu Nvidia lao dốc, khiến tài sản của hai vợ chồng mất hàng tỷ USD giá trị. Tuy nhiên, trước khi Nvidia thông báo đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO hôm 23/11, hai người vẫn nắm giữ hoặc kiểm soát khoảng 870 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 109 tỷ USD trong tuần trước.

Theo các hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, khối tài sản này được phân bổ qua nhiều cấu trúc khác nhau, gồm quỹ tín thác, công ty trách nhiệm hữu hạn và một tổ chức từ thiện đã âm thầm trở thành một trong những quỹ tư nhân lớn nhất nước Mỹ.

Đây cũng là cách giới siêu giàu thường sử dụng để bảo toàn tài sản, giảm nghĩa vụ thuế và xây dựng di sản có thể tiếp tục tồn tại qua nhiều thế hệ.

Dù luôn giữ cuộc sống kín tiếng khi chồng trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu, Lori Huang vẫn là nhân vật quan trọng trong đế chế tài chính gia đình và xuất hiện cùng Jensen Huang trong phần lớn các cấu trúc sở hữu tài sản.

Hai người gặp nhau khi cùng học ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon. Trong một chương trình podcast của Guy Raz mang tên “How I Built This” hồi đầu năm, Jensen Huang kể rằng ông đã chú ý đến “một cô gái cực kỳ xinh đẹp”.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai làm việc tại Thung lũng Silicon. Lori sau đó từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc hai con nhỏ, trong khi Jensen bắt đầu xây dựng Nvidia. Trong một cuộc phỏng vấn tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford, ông nhớ lại thời kỳ khó khăn khi hai vợ chồng “phải sống bằng bất cứ khoản tiền nào còn lại trong ngân hàng”.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993. Không lâu sau đó, hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch quản lý và chuyển giao tài sản.

Hệ thống quỹ tín thác bảo vệ khối tài sản Nvidia

Tính tổng thể, hai vợ chồng trực tiếp và gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 3,6% cổ phần Nvidia. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), con số này bao gồm khoảng 70 triệu cổ phiếu do Jensen Huang trực tiếp nắm giữ và 800 triệu cổ phiếu khác mà hai người có thể được xem là đồng sở hữu.

Phần lớn số cổ phiếu nói trên được đặt trong một quỹ tín thác còn hiệu lực khi người lập quỹ vẫn còn sống (living trust).

Quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust được thành lập năm 1995 và hiện nắm giữ gần 468 triệu cổ phiếu Nvidia.

Justin Miller, Giám đốc hoạch định tài sản toàn quốc tại Evercore Wealth Management, cho biết đây nhiều khả năng là một quỹ tín thác có thể hủy ngang do cả hai vợ chồng cùng lập. Loại hình này thường được các gia đình sử dụng để quản lý tài sản trong thời gian còn sống, đồng thời giúp quá trình chuyển giao cho người thừa kế diễn ra thuận lợi hơn khi người lập quỹ qua đời.

Jensen và Lori Huang cùng giữ vai trò đồng quản lý quỹ. Điều này thường đồng nghĩa hai người chia sẻ quyền quyết định về cách đầu tư và sử dụng tài sản.

Theo hồ sơ SEC, khoảng 133 triệu cổ phiếu Nvidia khác được nắm giữ thông qua các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), trong đó quỹ tín thác nói trên là thành viên sở hữu duy nhất.

Miller cho rằng cấu trúc này có thể được thiết lập nhằm bảo vệ tài sản trước các vụ kiện tụng. Một khả năng khác là các công ty được thành lập để phục vụ những kế hoạch chuyển giao tài sản và tối ưu thuế thừa kế trong tương lai.

Jensen Huang (trái) và vợ, Lori Huang, trò chuyện với cựu CEO Apple, Tim Cook, trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 24/9 tại Washington, DC. Ảnh: Getty.

Hai vợ chồng cũng từng chuyển cổ phiếu Nvidia vào các quỹ tín thác không thể hủy ngang trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh. Đây là chiến lược phổ biến của các nhà sáng lập doanh nghiệp nhằm đưa phần tăng giá trong tương lai của cổ phiếu ra khỏi khối tài sản chịu thuế của cá nhân, qua đó giảm thuế quà tặng và thuế thừa kế.

“Đây là chiến lược hoạch định di sản phổ biến nhất. Bạn chuyển giao tài sản khi giá trị của nó còn thấp, với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh. Bằng cách đó, phần giá trị gia tăng được đưa ra khỏi khối tài sản của bạn”, Jonathan Blattmachr, luật sư chuyên về hoạch định di sản tại New York, giải thích.

Năm 2012, hai vợ chồng thành lập một quỹ tín thác không thể hủy ngang đang nắm giữ hơn 31 triệu cổ phiếu Nvidia. Những người thụ hưởng loại quỹ này thường là con cái và thậm chí cả các thế hệ hậu duệ chưa chào đời.

Đến năm 2016, họ tiếp tục lập một quỹ tín thác phần tài sản còn lại (remainder trust) không thể hủy ngang, hiện nắm giữ 109 triệu cổ phiếu.

Hai vợ chồng cũng từng sử dụng nhiều quỹ tín thác niên kim giữ lại cho bên lập quỹ (GRAT). Đây là công cụ cho phép chuyển tài sản cho con cái với mức thuế quà tặng và thuế thừa kế thấp hoặc bằng 0 nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Các GRAT này nhiều khả năng đã chuyển tài sản vào quỹ remainder trust nói trên.

Jensen và Lori Huang cùng giữ vai trò đồng quản lý hai quỹ tín thác không thể hủy ngang, đồng thời có trách nhiệm ủy thác trong việc quản lý tài sản vì lợi ích của những người thụ hưởng.

Lori Huang chưa công khai bình luận về những thông tin liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng.

Trong trường hợp ly hôn, nguyên tắc pháp lý chung tại California, nơi hai vợ chồng sinh sống, là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và nằm trong các quỹ tín thác có thể hủy ngang, bao gồm cả những LLC liên quan, sẽ được xem xét chia đôi, trừ khi hai người có thỏa thuận hôn nhân quy định khác.

Theo Miller, về nguyên tắc, cả hai quỹ tín thác không thể hủy ngang đều nằm ngoài khối tài sản cá nhân của vợ chồng Huang. Vì vậy, tài sản trong các quỹ này sẽ không tự động được đưa vào diện phân chia khi ly hôn, trừ trường hợp một bên thách thức các điều kiện thành lập quỹ.

Quỹ từ thiện hàng tỷ USD và cách gia đình Huang chia sẻ tài sản

Thông qua quỹ từ thiện tư nhân, hai vợ chồng Huang đã trở thành những nhà tài trợ lớn tại khu vực Vịnh San Francisco, nơi họ sinh sống.

Năm ngoái, gia đình Huang công bố cam kết tài trợ kéo dài nhiều năm cho Nhà hát Opera San Francisco. Đầu tháng này, họ còn tổ chức một buổi trình diễn riêng vở opera “Đám cưới Figaro” tại nhà hát vào đêm bầu cử. Khách mời có Greg Brockman, nhà sáng lập OpenAI; Marc Benioff, CEO Salesforce; và Lip-Bu Tan, CEO Intel.

Madison Huang, con gái của Jensen Huang và là giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm trí tuệ nhân tạo vật lý của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Mùa hè năm nay, Đại học Vanderbilt cũng thông báo nhận được khoản tài trợ 75 triệu USD từ quỹ của gia đình Huang để thành lập một trường đào tạo nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế tại cơ sở của trường ở San Francisco.

Những đơn vị khác tại khu vực Vịnh San Francisco từng nhận tài trợ gồm Đại học Stanford, nơi có một trung tâm kỹ thuật mang tên Jensen Huang – người từng lấy bằng thạc sĩ tại đây – và ngân hàng thực phẩm Second Harvest of Silicon Valley.

Lori Huang được ghi nhận là chủ tịch quỹ từ thiện của gia đình, trong khi Jensen Huang giữ chức thư ký kiêm giám đốc tài chính. Hồ sơ hiện không liệt kê thêm thành viên ban điều hành hoặc giám đốc nào khác.

Theo hồ sơ SEC trong năm nay, quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation còn nắm giữ gần 59 triệu cổ phiếu Nvidia. Về mặt pháp lý, số cổ phiếu này thuộc sở hữu của quỹ, không phải tài sản cá nhân của hai vợ chồng.

Các khoản tài trợ đã thực hiện cho đến nay chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản của quỹ. Giá trị quỹ tăng vọt cùng đà phát triển của Nvidia, từ 12,6 triệu USD năm 2007 lên 9,2 tỷ USD vào cuối năm 2024. Đây là năm gần nhất có hồ sơ khai báo với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) được công bố.

Theo Jon Bergdoll thuộc Trường Từ thiện Gia đình Lilly, Đại học Indiana, quy mô này đưa quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation lên vị trí khoảng thứ 13 trong danh sách các quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất nước Mỹ tính đến năm 2024.

Ngoài những đơn vị tại khu vực San Francisco, các tổ chức từng nhận tài trợ còn có Đại học bang Oregon, Asia Society và một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Quỹ cũng mua năng lực điện toán từ công ty điện toán đám mây AI CoreWeave để phân bổ cho các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận khác. Theo hồ sơ SEC, mục tiêu là hỗ trợ “phát triển khoa học mở và nghiên cứu AI”.

Tuy nhiên, phần lớn các khoản phân phối lớn nhất của quỹ trong nhiều năm lại được chuyển đến một hoặc nhiều quỹ tư vấn tài trợ (donor-advised funds - DAF) tại Charles Schwab. Riêng năm 2024, quỹ đã chuyển tổng cộng hơn 80 triệu USD vào các DAF.

Đối với những quỹ từ thiện tư nhân như quỹ của gia đình Huang, DAF có một lợi thế đáng kể: các khoản đóng góp vào loại quỹ này được tính vào nghĩa vụ phân phối tối thiểu 5% tài sản mỗi năm mà các quỹ từ thiện tư nhân phải đáp ứng.

Tuy nhiên, tiền trong DAF không bắt buộc phải được chuyển ngay cho các tổ chức từ thiện trực tiếp triển khai hoạt động. Cơ chế này đã gây ra nhiều tranh luận và chỉ trích, bởi tiền có thể tiếp tục nằm trong các quỹ trung gian thay vì nhanh chóng đến tay những đơn vị cần hỗ trợ.

Theo WSJ, Reuters