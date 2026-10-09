Vợ chồng cặp nghệ sĩ từng hot nhất A80 nghiêm túc nhắc con dâu điều 'đại kỵ' khi ăn

NSND Lan Hương sinh năm 1961, quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như “Gió làng Kình”, Sống chung với mẹ chồng”, “Lửa ấm”, “Thương ngày nắng về”, “Gia đình mình vui bất thình lình”… Ngoài ra bà tham gia các phim điện ảnh như “Đêm cuối năm”, “Mùa ổi”, “Tháng năm rực rỡ”… Năm 2011, bà được phong tặng danh hiệu NSND. Còn NSƯT Đỗ Kỷ bằng tuổi với nghệ sĩ Lan Hương. Ông là đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ sân khấu, được biết tới qua nhiều bộ phim như “Mùa lá rụng”, “Ngõ lỗ thủng”, “Bản di chúc bí ẩn”, “Người phán xử”… Lao Động đưa tin.

Còn nhớ, bên cạnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), nhiều nghệ sĩ cũng vinh dự được góp mặt ở đội hình diễu hành của Khối Văn hóa - Thể thao. Trong số đó, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ gây ấn tượng khi là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao.

Mới đây, hai nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng thích thú khi cùng con dâu vào bếp, tái hiện lại món cơm nắm muối vừng - món ăn dân dã gắn liền với ký ức thời chiến. Thời báo Văn học Nghệ thuật đưa tin.

Trong bữa cơm gia đình, món ăn giản dị bất ngờ trở thành chiếc cầu nối giữa những thế hệ khi NSƯT Đỗ Kỷ kể lại những ký ức thời ông đi bộ đội. Con dâu ngạc nhiên khi nghe bố chồng kể chuyện “cả tiểu đội ăn một chỗ muối vừng”. Món ăn giản dị, nhưng chất chứa cả một giai đoạn lịch sử đáng nhớ.

NSND Lan Hương hướng dẫn con dâu làm muối vừng theo cách quen thuộc. Lạc được rang trên lửa nhỏ, đảo đều tay để hạt chín giòn mà không bị cháy. Sau khi rang, lạc được ủ trong khăn một lúc cho nguội bớt rồi tách vỏ.

Sau khi rang, lạc được ủ trong khăn vài phút để nguội bớt và dễ tách vỏ. Đây là mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả được nghệ sĩ Lan Hương chia sẻ lại từ kinh nghiệm dân gian. Rang muối cho khô và thơm. Muối rang không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn làm dậy lên mùi vị khi kết hợp cùng vừng, lạc.

Bước quan trọng: Giã vừng. Vừng phải giã vừa tới, không nát quá, giữ được độ béo và mùi thơm tự nhiên. Thành phẩm là chén muối vừng vàng ươm, thơm lừng, trộn đều giữa vừng, lạc và muối rang. Món ăn nhìn đơn giản nhưng lại có thể làm ấm lòng cả một bữa cơm.

Vừng và muối được trộn cùng lạc. NSND Lan Hương vừa làm vừa thưởng thức những viên lạc thơm thơm khiến chồng nhắc vui: "Không được nếm!"

Cơm nóng dẻo được nấu chín và cho ra khăn trắng, để chuẩn bị nắm thành từng phần. Nữ nghệ sĩ khéo léo nắm tròn cơm trong khăn vải, giữ cho cơm không bị khô và giữ nhiệt tốt. Mỗi nắm cơm là một phần ký ức, được truyền lại qua từng thế hệ.

Cả nhà cùng thưởng thức món cơm nắm muối vừng. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ dí dỏm nói với con dâu “Không cần dùng đũa đâu”, bởi món này ngon nhất là khi được ăn bằng tay, như ngày xưa. Trong căn bếp gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, một món ăn dân dã vì thế không chỉ được làm lại để thưởng thức. Nó còn được trao truyền như một phần ký ức gia đình và văn hóa ẩm thực Việt Nam.