Vợ chồng bỏ phố đến đảo xa, nơi chim đông hơn người, ship đồ ăn về nhà mất 7 giờ

Gia đình 4 người của Katy bỏ phố chuyển đến sống trên đảo xa. Ảnh: Mail

Từ những ngày làm việc 12 tiếng, cuộc sống bon chen ở thành phố, gia đình Katy Phenix chuyển đến đảo Fair Isle, chỉ có khoảng 50 cư dân, để tận hưởng cuộc sống yên bình bên đàn cừu, những lễ hội truyền thống và thiên nhiên hoang sơ.

Rời phố về hòn đảo yên tĩnh

Katy Phenix (33 tuổi), chồng Josh Moore (35 tuổi) cùng hai con rời North Yorkshire (Anh) chuyển đến Fair Isle, hòn đảo thuộc Scotland có khoảng 50 cư dân, nơi số lượng chim còn đông hơn người. Ý tưởng này nảy ra khi Katy tình cờ thấy quảng cáo tuyển người đến sinh sống và làm việc trên đảo qua Instagram.

Do số lượng cư dân được kiểm soát chặt chẽ, gia đình phải trải qua quá trình phỏng vấn với người dân địa phương và tổ chức National Trust for Scotland. Họ chuyển đến đây vào tháng 7/2026, sau khi chi khoảng 8.000 bảng Anh (hơn 280 triệu đồng) cho việc di chuyển, theo Daily Mail.

Hiện gia đình thuê ngôi nhà năm phòng ngủ trên khu đất rộng 6,9 ha, sống cùng hai con, ba chú chó và bốn con mèo.

Trước đây, Katy làm trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ, còn Josh là thợ điện. Cả hai thường làm việc tới 12 tiếng mỗi ngày, gần như không có thời gian dành cho gia đình. Hiện Katy chỉ làm khoảng 4 giờ mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Cô cho biết chi phí sinh sống đã giảm đáng kể, trong khi gia đình có thêm thời gian bên nhau và tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

“Ở Anh, chúng tôi phải gánh khoản vay mua nhà, làm việc nhiều giờ. Hiện tại, chi phí sinh sống thấp hơn nhiều so với trước. Hơn nữa, chúng tôi được ở tại một trong những nơi đẹp nhất nước Anh”, Katy chia sẻ.

Mất 7 tiếng đồng hồ để mua đồ ăn mang về

Cuộc sống tại Fair Isle không phải lúc nào cũng thuận tiện. Gia đình phải học cách thích nghi với khoảng cách địa lý, lịch trình vận chuyển và điều kiện thời tiết khó lường.

Một lần muốn ăn cà ri Ấn Độ mua mang về nhà ăn, họ phải mất 7 tiếng đồng hồ. Họ phải gọi người lấy đồ ăn ở nhà hàng, đưa lên phà chở ra đảo rồi hâm nóng để dùng bữa.

Trên đảo có cửa hàng mở 4 ngày mỗi tuần, bưu điện và quán rượu hoạt động vào mùa hè. Việc giao hàng phụ thuộc vào thời tiết; khi khẩn cấp, trực thăng có thể đưa bệnh nhân đến nơi cấp cứu trong khoảng 15 phút.

Đổi lại những bất tiện ấy, gia đình được tận hưởng môi trường sống gần gũi với thiên nhiên và một cộng đồng mà mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Giờ đây, gia đình chăm sóc khoảng 30 con cừu. Họ học cách xén lông, chăn dắt đàn vật nuôi.

Josh cũng nhanh chóng tìm được nhiều việc làm nhờ kỹ năng của một thợ điện và khả năng sửa chữa các thiết bị trong gia đình. Anh nhận sửa máy giặt cho hàng xóm, làm lại hệ thống đường ống nước trong nhà và đảm nhận nhiều công việc khác mà cư dân cần giúp đỡ.

Josh Moore và hai con trên đảo Fair Isle. Ảnh: Mail

Cuộc sống chậm rãi, gia đình gắn kết

Với Katy, chuyển đến Fair Isle không chỉ là thay đổi nơi ở mà còn giúp gia đình có thêm thời gian bên nhau. Trước đây, cô và Josh quá bận rộn với công việc, đến mức con trai Teddy từng nhận xét mẹ dễ chịu hơn vào những ngày nghỉ hè. Câu nói ấy khiến Katy suy nghĩ về cách công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Giờ đây, cả nhà thường xuyên tham gia các bữa tiệc hóa trang, lễ hội mùa màng và hoạt động cộng đồng. Katy còn học đan len truyền thống, tập Pilates, yoga và kết bạn với nhiều bà mẹ trên đảo.

Theo cô, cuộc sống nơi đây không hề cô đơn hay buồn chán như nhiều người nghĩ. Dù hai con đôi lúc nhớ những bữa ăn McDonald's, gia đình vẫn hài lòng với lựa chọn của mình.

“Cuộc sống ở đây cho chúng tôi thời gian để hít thở và ở bên nhau như một gia đình. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, và điều đó khiến tất cả trở nên xứng đáng”, Katy chia sẻ.