Ngày 25/11, tờ Sports Chosun đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Rain (tên thật Jung Ji Hoon) thu về khoản tiền lớn từ việc kinh doanh bất động sản. Giá trị 2 tòa nhà thuộc sở hữu của nam diễn viên tại quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) được ước tính khoảng 155 tỷ won (tương đương 115 triệu USD).

Theo kênh YouTube chuyên về bất động sản Building Tab, Rain mua một tòa nhà tại khu Sinsa-dong, quận Gangnam vào tháng 2/2024 với giá khoảng 15,9 tỷ won. Công trình nằm trong khu dân cư loại 2 nhưng có tỷ lệ diện tích sàn xây dựng lên tới 281%.

Tòa nhà của Rain nằm ngay cạnh một bất động sản thuộc sở hữu của Lee Jun Ho, ca sĩ kiêm diễn viên, thành viên nhóm 2PM. Cả hai từng hoạt động dưới trướng JYP Entertainment và nay trở thành chủ sở hữu những tòa nhà liền kề tại khu vực Sinsa-dong.

Rain và Kim Tae Hee kiếm nhiều tiền nhờ bất động sản. Ảnh: Autotribune.

Trước đó, năm 2021, Rain mua một tòa nhà trên đường Gangnam-daero, gần ga Gangnam, với giá khoảng 92 tỷ won. Theo ước tính được Building Tab đưa ra trong một video, giá trị hiện tại của bất động sản này đã vượt 140 tỷ won, tăng hơn 48 tỷ won so với thời điểm nam ca sĩ mua vào. Khi cộng thêm tòa nhà tại Sinsa-dong, tổng giá trị 2 bất động sản của Rain được ước tính khoảng 155 tỷ won.

Rain kết hôn với diễn viên Kim Tae Hee năm 2017. Cặp sao hiện có 2 con. Họ được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là một trong những cặp sao đầu tư bất động sản thành công nhất.

Theo Chosun đưa tin hồi tháng 2, Kim Tae Hee đã bán căn nhà sang trọng ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul với giá 12,7 tỷ won, thu về lợi nhuận 8,5 tỷ won (khoảng 5,9 triệu USD ở thời điểm đó) trong vòng 7 năm. Trong khi đó, Rain mua tòa nhà ở Cheongdam-dong, Seoul với giá 16,8 tỷ won vào 2008 và dùng làm trụ sở công ty, tạo ra lợi nhuận thị trường là 32,7 tỷ won.

Về công việc, gần đây, Kim Tae Hee góp mặt trong loạt phim gián điệp Mỹ Butterfly, còn ông xã cô đảm nhận vai phản diện trong mùa 2 của Bloodhounds.