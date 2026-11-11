Vợ chồng bầu Kiên kiếm nhiều tiền hơn Chủ tịch "Cô đơn trên Sofa" Trần Hùng Huy

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), được phân phối gần 116 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cùng hơn 17 triệu cổ phiếu ACB.

Đó là lần đầu tiên ACB chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm gián đoạn. Với vị Chủ tịch "cô đơn trên sô pha", đợt chi trả này mở đầu cho chuỗi 4 năm liên tiếp mà lượng cổ phiếu đứng tên ông tương ứng với khoản cổ tức hơn 100 tỷ đồng mỗi năm.

Thông tin trên tờ Thị trường chứng khoán, theo các công bố sở hữu và lịch sử chia cổ tức của ACB, trong giai đoạn 2023–2026, lượng cổ phiếu đứng tên ông Trần Hùng Huy tương ứng với khoảng 525 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trước thuế. Sau khi tạm tính thuế thu nhập cá nhân 5%, giá trị còn lại ước đạt gần 499 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng cổ tức tiền mặt tương ứng với khối cổ phần của vợ chồng bầu Kiên trong cùng giai đoạn ước đạt khoảng 918 tỷ đồng sau thuế. Con số này cao gần gấp đôi và chênh lệch gần 420 tỷ đồng so với phần sở hữu cá nhân của Chủ tịch ACB.

Sự khác biệt chủ yếu xuất phát từ quy mô sở hữu cổ phần. Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của ACB tại ngày 13/2/2026, ông Trần Hùng Huy nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu, tương đương 3,43% vốn điều lệ ngân hàng. Trong khi đó, hai vợ chồng bầu Kiên nắm hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,31% vốn điều lệ và gần gấp đôi số cổ phần của ông Huy.

Những khoản cổ tức nói trên được tính từ phần cổ phiếu đứng tên cá nhân ông Huy và vợ chồng ông Kiên, chưa bao gồm phần sở hữu của các cá nhân, tổ chức liên quan khác. Đây là giá trị quyền hưởng cổ tức ước tính, không đồng nghĩa với việc xác nhận toàn bộ số tiền đã được các cổ đông trực tiếp nhận.

Ngồi ghế Chủ tịch ở tuổi 34 và hiện tại sở hữu gần 199 triệu cổ phiếu

Theo Phụ nữ mới, sinh năm 1978, Trần Hùng Huy là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng – một trong những nhà sáng lập ACB. Có thể nói, ông trưởng thành trong một gia đình có nền tảng tốt cả về kinh tế lẫn tri thức.

Ông Trần Hùng Huy tốt nghiệp cử nhân năm 2000 với ba chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế. Hai năm sau, ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Chapman, Mỹ. Năm 2010, ông tiếp tục nhận học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại Đại học Golden Gate, Mỹ.

Ngoài trình độ chuyên môn tốt, ông Huy cũng là người rất đam mê nghệ thuật.Ca khúc "Cô đơn trên Sofa" mà ông từng thể hiện có thời gian viral khắp cõi mạng.

Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Ông Huy từng chia sẻ về truyền thống học tập của gia đình. Khi còn nhỏ, ông chứng kiến mẹ học thêm tiếng Anh từ thời điểm ngôn ngữ này chưa phổ biến, còn cha khi ngoài 65 tuổi vẫn tiếp tục tìm tòi, học hỏi kiến thức mới. Bởi vậy, việc ông đi Mỹ học rồi lấy bằng MBA được coi như mức trung bình cần phải đạt được.

Sau khi học xong, ông Huy trở về Việt Nam và tự nộp hồ sơ ứng tuyển vào ACB mà không thông báo trước với cha mẹ. Ông bắt đầu công việc tại ngân hàng từ vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường. Chỉ sau khi trúng tuyển và đi làm, ông mới báo với gia đình.

Sau khoảng ba năm làm việc, ông quay lại Mỹ để học tiến sĩ. Theo chia sẻ của ông, thời điểm đó bản thân vẫn là nhân viên cấp thấp, chưa chịu nhiều áp lực công việc nên muốn tranh thủ học thêm. Khi trở lại ACB, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Marketing, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực và Phó Tổng giám đốc vào năm 2008.

Năm 2012 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Hùng Huy. Khi ACB đối mặt với biến động lớn sau sự cố liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao, ông Huy – khi đó mới 34 tuổi được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo quản trị năm 2012, thời điểm mới đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, ông Huy sở hữu gần 28,8 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,07% vốn điều lệ. Khối cổ phần khi ấy có giá trị thị trường hơn 500 tỷ đồng.

Sau hơn 14 năm, số cổ phiếu đứng tên vị Chủ tịch đã tăng đáng kể. Sự gia tăng về số lượng cổ phiếu gắn với chính sách phân phối lợi nhuận của ACB. Trong giai đoạn 2016–2022, ngân hàng không thực hiện trả cổ tức tiền mặt mà chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ lên tới 25–30% trong một số năm.

Đến giữa năm 2026, sau khi ACB hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%, lượng cổ phần của ông Huy được ghi nhận ở mức gần 199 triệu đơn vị, tăng gần 7 lần so với năm 2012.

Từ năm 2023, khi ACB nối lại việc chia cổ tức tiền mặt, những cổ đông duy trì nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài bắt đầu nhận được khoản tiền tính trên số lượng cổ phần đã tăng lên qua nhiều năm.

Về ngân hàng ACB, nhiều năm sau biến cố, ngân hàng đã có nhiều thay đổi đáng kể quy mô hoạt động và vốn điều lệ. Đến năm 2026, vốn điều lệ ngân hàng vượt 58.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tiếp tục duy trì ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Theo kết quả kinh doanh mới công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Riêng quý 3, ngân hàng báo lãi gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ACB cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026 với tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Nếu phương án được triển khai và các cổ đông tiếp tục duy trì lượng sở hữu hiện tại, những khoản cổ tức trong các năm tới vẫn có thể đạt quy mô hàng trăm tỷ đồng.