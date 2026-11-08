Vợ chồng Anh Tú Atus và Diệu Nhi 'đại náo' tưng bừng 'Running man Vietnam'

Ngay từ màn chào sân, Diệu Nhi đã khiến trường quay cười không ngớt với màn giới thiệu bản thân và những pha "thả miếng" duyên dáng. Khi nhìn thấy chiếc bụng của siêu nhân đỏ Trấn Thành, cô hài hước hỏi: “Số này, mình quay để phát sóng Giáng sinh hả, sao có ông già Noel ở đây?”. Màn "cà khịa" bất ngờ khiến các thành viên được dịp cười nghiêng ngả.

Đặc biệt, sự trở lại của Diệu Nhi bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến đội hình nữ trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Không chỉ sở hữu khả năng ứng biến nhanh nhạy, cả hai còn liên tục chứng minh sự lăn xả trong những thử thách phía trước.

Vợ chồng Diệu Nhi và Anh Tú Atus cũng sớm bộc lộ "tham vọng" khi cùng đặt mục tiêu trở thành thủ lĩnh biệt đội. Trong khi đó, các thành viên lần lượt thực hiện cú đấm vào máy đo lực để xác định sức mạnh khởi điểm. Bất ngờ hơn, hai nữ siêu nhân Lan Ngọc và Diệu Nhi đều đạt số điểm ấn tượng, thậm chí vượt qua cả Quang Tuấn.

Lần lượt trải qua các nhiệm vụ "Đặt bẫy", "Bắt sói", dàn cast bước vào trận chiến xé bảng tên, với luật chơi mới mang tên “Đấu giá sức mạnh”. Thay vì trực tiếp lựa chọn đối thủ, các thành viên phải sử dụng chính số điểm mình có để bí mật đấu giá quyền đi săn. Người thắng đấu giá sẽ có 2 phút để xé bảng tên mục tiêu. Nếu thành công, họ được nhận điểm của đối phương. Ngược lại, nếu mục tiêu trụ vững, người đi săn sẽ phải trao số điểm đã cược cho đối thủ.

Kịch tính nhất phải kể đến cuộc đấu giá bảng tên của Trấn Thành. Chỉ vừa nhìn thấy mục tiêu, các thành viên đã tỏ ra e dè, thậm chí có người chỉ dám đặt cược 0 điểm để tránh phải đối đầu với đối thủ sở hữu thể lực vượt trội. Cuối cùng, Anh Tú Atus là người thắng đấu giá nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự đau khổ.

Đáng mong đợi không kém là màn đối đầu giữa Diệu Nhi và Lan Ngọc. Tưởng chừng sẽ là một trận hỗn chiến quyết liệt, Diệu Nhi bất ngờ tung chiêu “mỹ nhân kế”, chủ động hôn "ngọc nữ màn ảnh" khiến đối phương đứng hình. Trong khi đó, Anh Tú Atus chỉ biết ngồi nhìn vợ mình “dê” đồng đội trong bất lực.

Đặc biệt, trận chiến giữa Diệu Nhi và Liên Bỉnh Phát cũng trở thành một trong những màn đối đầu hài hước nhất tập. Cả hai liên tục rượt đuổi, tung đủ chiêu thức để tiếp cận bảng tên đối phương. Tuy nhiên, Diệu Nhi chưa kịp chiếm ưu thế đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi Liên Bỉnh Phát bất ngờ giật phăng bộ tóc giả của cô ngay khi vừa nhập cuộc.

Với Diệu Nhi, chơi game có thể thua nhưng nhan sắc nhất định không được "tổn hại". Thấy đàn chị rơi vào tình cảnh trớ trêu, Quang Trung nhanh chóng đưa bộ tóc giả của mình cho cô đội tạm. anh Tú Atus cũng thể hiện sự ga lăng khi sẵn sàng hy sinh cả bộ tóc giả của bản thân để "giải cứu" nhan sắc cho vợ. Màn ứng cứu đặc biệt khiến cuộc chiến xé bảng tên càng thêm náo nhiệt.