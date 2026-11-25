Ảnh minh họa: Pinterest

1. Ông Chiến bị đột quỵ. May mà bà Hoa phát hiện ra kịp thời và hô hoán hàng xóm đưa ông đi cấp cứu...

Vì vội vàng, bà không kịp mang giấy tờ, đồ dùng cá nhân cho ông. Sau khi bác sĩ nói ông đã qua cơn nguy kịch, các con đã đến viện, bà mới về nhà lấy những thứ cần thiết cho ông.

Trong lúc tìm sổ y bạ, căn cước công dân, bà thấy trong ngăn kéo riêng chưa kịp khóa của ông một chiếc phong bì lớn. Tò mò, bà mở ra xem và kinh ngạc khi thấy một quyển y bạ khác - không phải nơi ông đăng ký khám chữa bệnh. Trong cuốn sổ chỉ có 1 trang có thông tin, ông đã triệt sản!

Nhìn vào năm, tháng ghi trong đó, bà bàng hoàng: Đúng vào thời gian ông bà chuẩn bị làm đám cưới. Tim bà thắt lại, hóa ra bấy lâu nay bà sống trong sự dối trá...

2. Bà và ông cùng công tác tại công ty xây dựng cầu đường. Bỗng một ngày, cái tin ông Chiến ly hôn lan ra khiến ai cũng ngỡ ngàng, ông là người sống nghiêm túc, đứng đắn, chăm chỉ làm việc và có tinh thần trách nhiệm.

Ông đã có 2 con, một trai, một gái. Vợ ông bán hàng mậu dịch (thời bao cấp, vị trí này có giá lắm). Nhưng cái gia đình êm ấm bỗng nhiên đổ vỡ. Ông cứ đi hết công trình này đến công trình kia, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà.

Rồi bà sa ngã vì một người đàn ông ở gần. Bà thiếu thốn tình cảm của chồng còn người đàn ông kia thì thừa khả năng đáp ứng người đàn bà đang phơi phới tuổi thanh xuân.

Chuyện vỡ lở, ông quyết định ly hôn mà không hề chớp mắt, dù cho bà khóc lóc van xin, thề bồi. Bà xin ông nghĩ đến 2 đứa con, ông gầm lên: "Thế khi ngủ với thằng khác cô có nghĩ đến chúng nó không?" khiến bà cứng họng.

Ông không tha thứ và mang nỗi hận lớn trong trái tim bị trọng thương.

Bà Hoa và mọi người gần gũi đã chia sẻ, an ủi, động viên ông trong những ngày khó khăn nhất với ông.

Công ty đã thu xếp để ông được về công tác ở Hà Nội, tạo điều kiện cho ông gần gũi, chăm sóc con (ông quyết không cho bà nuôi đứa con nào, ông không thể để chúng nó gần gũi người đàn bà "mạt hạng" ấy). Dần dần, trong những lần tranh thủ về Hà Nội, bà Hoa đã đến thăm, giúp bố con ông thu vén cuộc sống. Giữa ông bà đã nảy nở tình cảm, nhất là khi 2 đứa con ông ngày càng quấn quýt với bà Hoa.

Khi họ đặt vấn đề kết hôn, công ty đã chủ động cho bà về "hợp pháp hóa gia đình", tránh tình trạng của ông ngày xưa.

Mái nhà mới ấm êm không hề có dấu hiệu gì của cảnh dì ghẻ con chồng. Chỉ có điều, mãi họ không có con. Đôi lần bà Hoa gợi ý đi khám vô sinh thì ông gắt lên:

- Khám xét gì! Tôi đã có 2 con, giờ mà tịt thì chỉ có lỗi tại bà!

Bà Hoa ngậm ngùi chịu mang tiếng là... điếc!

Bà dồn hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ này và dồn nỗi khát khao làm mẹ vào việc chăm sóc, dạy dỗ 2 đứa con chồng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 2 đứa lần lượt lấy vợ, chồng rồi sinh con, đẻ cái. Nhà cửa chật chội, căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ nên con gái về nhà chồng và con trai phải đi ở nhà thuê.

Tuy chúng không sống chung nhưng hễ đứa nào sinh nở, bà đều thu xếp để ngày ngày đạp xe đến giúp đỡ các con cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm bẵm cháu. Bốn đứa cháu khôn lớn dần, đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn, yêu quý bà còn hơn cả ông.

3. Bà Hoa sụt sịt khi thước phim cuộc đời bà từ ngày bước chân về nhà chồng được tua lại.

Bà cay đắng hiểu ra, ông không muốn có con chung với bà để bà chỉ một lòng một dạ yêu thương, chăm sóc những đứa con của ông nên ông đã bí mật đi triệt sản. Sống với ông, dần dần bà cũng cảm nhận được con người ông không chỉ gia trưởng, sắt đá mà ông còn ôm mối hận không nguôi với người vợ cũ và cũng hận cả thế giới đàn bà.

Ông không tin ai, kể cả bà, kể cả khi chứng kiến sự tận tụy, bao dung của bà khi coi con chồng như con mình. Tình cảm ấy tự nhiên đến mức nếu không biết chuyện thì không ai nghĩ đây là mẹ kế, con chồng.

Nhưng, mọi sự không chỉ có vậy. Khi lau khô nước mắt, bà thấy trong chiếc phong bì còn một tờ giấy nữa. Mở ra xem, bà run run đọc dòng chữ Di chúc.

Càng đọc, bà càng không tin vào mắt mình, bà khóc nấc, khóc nghẹn, trái tim bà đau thắt lại. Bản di chúc có công chứng rõ ràng: Sau khi ông chết, toàn bộ tài sản của ông gồm căn hộ và tiền tiết kiệm sẽ thuộc về 2 đứa con. Con trai được căn hộ, con gái được tiền tiết kiệm. Bà không hề có tên trong tờ di chúc! Nghĩa là, nếu các con thực hiện theo di chúc thì bà sẽ ra đi tay trắng.

Bà không tin nổi, suốt bao nhiêu năm qua, gia đình mà bà dày công vun vén chỉ có vỏ bọc hạnh phúc. Ông chỉ cần bà để chăm 2 đứa con, chăm ông khi về già. Mấy chục năm sống bên nhau, hầu như họ không bao giờ to tiếng với nhau bởi bà là người tốt nhịn. Bà cảm nhận được sự lạnh nhạt của ông nhưng bà chỉ nghĩ: Ông bị tổn thương quá sâu sắc, ông không thể tha thứ cho vợ cũ và ông trói buộc mình trong sự thù hận ấy.

Ảnh minh họa: Pinterest

4. Bà Hoa coi như không biết gì về chiếc phong bì ấy. Bà vẫn chăm sóc chồng tận tình trong những ngày cuối đời. Chỉ có điều, trong sự chăm sóc ấy bà không còn có tình yêu thương như trước nữa. Bà chỉ làm tròn bổn phận của người vợ.

Sau 49 ngày, bà đưa cho các con chiếc phong bì. Tất cả chúng đều kinh ngạc khi xem. Bà bình tĩnh nói:

- Giờ mẹ đã lo chu toàn cho bố các con rồi. Mẹ giao lại tất cả tài sản của bố cho các con, mẹ sẽ về quê ngoại.

Chẳng hẹn mà cả 4 đứa đồng thanh:

- Mẹ! Mẹ cứ ở lại đây!

Anh con trai nói trong nước mắt:

- Mẹ là mẹ của chúng con! Đây là nhà của mẹ! Chúng con không phán xét quá khứ của bố, nhưng chúng con thay mặt bố xin lỗi mẹ! Mấy chục năm qua, mẹ đã coi chúng con như con đẻ, tại sao chúng con lại không phụng dưỡng mẹ như mẹ đẻ được?!

Bà Hoa khóc òa lên. Bà ôm lấy cả 4 đứa con. Hóa ra bà vẫn chưa hiểu hết chúng...