Vỏ chai, mảnh sành vỡ dưới suối làng đá Khuổi Ky: Mối nguy cần sớm xử lý

Nguy cơ từ những mảnh vỡ dưới dòng nước

Làng đá Khuổi Ky nổi bật với những ngôi nhà sàn bằng đá, kiến trúc truyền thống độc đáo và cảnh quan thiên nhiên mang đậm dấu ấn vùng biên giới. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của đồng bào Tày, nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc và khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong không gian ấy, dòng suối trước làng góp phần tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với núi rừng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các vỏ chai, mảnh sành vỡ tại khu vực suối nơi du khách đi bộ lại là vấn đề đáng lo ngại.

Du khách tắm suối Khuổi Ky trong khi trên bờ và dưới lòng suối xuất hiện nhiều mảnh chai thủy tinh, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích.

Chị Nguyễn Vân An, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Suối Khuổi Ky có cảnh quan thiên nhiên đẹp, là điểm đến hấp dẫn để du khách trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên, khi xuống suối, tôi nhận thấy tại một số vị trí có các mảnh sành, mảnh chai thủy tinh vỡ nằm dưới lòng suối hoặc ven bờ, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích. Nếu không quan sát kỹ, du khách rất dễ giẫm phải, nhất là khi nước suối che khuất tầm nhìn. Việc đi chân trần hoặc sử dụng dép không phù hợp khi lội nước càng làm tăng nguy cơ bị đứt chân, trầy xước.

Những mảnh thủy tinh, sành sứ sắc nhọn có thể gây đứt chân, tay khi người đi bộ vô tình giẫm phải. Nguy cơ càng khó lường khi các mảnh vỡ nằm dưới nước, bị che khuất bởi dòng chảy hoặc lẫn trong lớp sỏi đá dưới lòng suối. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tình trạng này còn làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách, gây mất mỹ quan cảnh quan.

Đặc biệt là vỏ chai, mảnh sành vỡ không phải loại rác có thể xử lý đơn giản bằng cách thu gom thông thường. Khi đã rơi xuống lòng suối, chúng có thể phân tán theo dòng chảy, mắc lại giữa các khe đá hoặc bị lớp bùn, cát che phủ. Vì vậy, việc làm sạch khu vực cần được thực hiện cẩn thận, có phương án kiểm tra những vị trí có nguy cơ, thay vì chỉ thu dọn phần rác dễ nhìn thấy.

Giữ cảnh quan đẹp phải đi cùng bảo đảm an toàn

Thời gian qua, du lịch cộng đồng tại làng đá Khuổi Ky từng bước phát triển, tạo thêm sinh kế cho người dân và góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để du lịch phát triển bền vững, bên cạnh việc đầu tư dịch vụ, gìn giữ kiến trúc truyền thống và quảng bá cảnh quan, những vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn của du khách cần được quan tâm thường xuyên.

Trước thực trạng vỏ chai, mảnh sành vỡ tại khúc suối trước làng đá Khuổi Ky, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần sớm kiểm tra thực tế, tổ chức thu gom, làm sạch lòng suối. Trong quá trình xử lý, cần chú ý các vị trí thường có người đi bộ, xuống nước và vui chơi; bảo đảm việc thu gom không làm phát tán thêm mảnh vỡ hoặc gây nguy hiểm cho người thực hiện.

Mảnh chai thủy tinh vỡ và các vật sắc nhọn tại khu vực suối Khuổi Ky tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Trong thời gian chưa xử lý triệt để, cần cân nhắc đặt biển cảnh báo tại những vị trí cần thiết, hướng dẫn du khách không đi chân trần, không tự ý xuống nước tại khu vực chưa được kiểm tra an toàn. Nếu phát hiện điểm có nhiều mảnh vỡ hoặc điều kiện lòng suối không bảo đảm, cần chủ động hạn chế hoạt động trải nghiệm tại đó cho đến khi có biện pháp khắc phục phù hợp.

Cùng với giải pháp trước mắt, việc duy trì vệ sinh môi trường cần trở thành hoạt động thường xuyên. Các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, người dân và du khách cần nâng cao ý thức, không vứt chai lọ, đồ thủy tinh, sành sứ xuống suối; bố trí, sử dụng các điểm thu gom rác phù hợp.

Về lâu dài, địa phương cần xác định rõ đơn vị hoặc lực lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, vệ sinh và theo dõi khu vực suối phục vụ hoạt động trải nghiệm. Việc kiểm tra nên được thực hiện định kỳ, đồng thời, tăng cường vào mùa du lịch, sau những đợt mưa lũ hoặc khi có phản ánh về tình trạng mất an toàn. Các hoạt động tắm suối, lội nước cũng cần được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, có cảnh báo về địa hình, mực nước và những nguy cơ có thể phát sinh.

Sức hút của Khuổi Ky không chỉ nằm ở những ngôi nhà sàn đá cổ kính hay cảnh quan thiên nhiên mà còn được tạo nên từ cảm nhận của du khách trong suốt hành trình trải nghiệm. Một điểm đến đẹp cần đi cùng môi trường sạch, không gian an toàn và cách tổ chức dịch vụ có trách nhiệm. Những vỏ chai, mảnh sành vỡ dưới lòng suối có thể chỉ là chi tiết nhỏ giữa cảnh quan rộng lớn, nhưng nguy cơ mà chúng gây ra đối với người đi bộ, tắm suối là vấn đề không thể xem nhẹ. Việc phát hiện, thu gom và ngăn ngừa tình trạng này không chỉ nhằm xử lý rác thải mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên du lịch và bảo vệ du khách.

Giữ gìn Khuổi Ky không chỉ là bảo tồn những ngôi nhà sàn đá và nét văn hóa truyền thống mà còn bắt đầu từ việc bảo vệ dòng suối, làm sạch từng lối đi. Khi an toàn của người dân và du khách được đặt đúng mức ưu tiên, vẻ đẹp của làng đá mới được gìn giữ trọn vẹn, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cao Bằng thân thiện, văn minh và bền vững.