Vở cải lương Người con gái Hà Thành: Đổi mới sáng tạo trong nghệ thuật truyền thống

Không chỉ làm mới cách thể hiện câu chuyện lịch sử, tác phẩm "Người con gái Hà Thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội còn cho thấy nỗ lực tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt, mở rộng khả năng tiếp cận khán giả của nghệ thuật truyền thống. Tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, tác phẩm tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện, đặt ra những gợi mở về đổi mới sáng tạo trong phát triển nghệ thuật sân khấu hôm nay.

Đổi mới cách kể chuyện trên sân khấu cải lương

Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn bản sắc, vừa tìm kiếm phương thức tiếp cận công chúng đương đại, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở ứng dụng công nghệ mà còn bắt đầu từ quá trình dàn dựng, tổ chức ngôn ngữ biểu diễn và cách kể chuyện bằng nghệ thuật.

Khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, "Người con gái Hà Thành" tái hiện Hà Nội năm 1946 với những trận chiến ác liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trung tâm câu chuyện là nữ chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật trong lòng địch, qua đó khắc họa tinh thần kiên cường và sự hy sinh vì độc lập dân tộc.

"Người con gái Hà Thành" cho thấy nỗ lực đổi mới nghệ thuật truyền thống.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm không chỉ nằm ở đề tài lịch sử mà còn ở cách ê-kíp lựa chọn ngôn ngữ sân khấu để kể câu chuyện. NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, cho biết cải lương vẫn là nền tảng, nhưng được kết hợp với những trường đoạn sử thi, các màn ca múa và cách phối khí mới. Một số chất liệu như valse, tango được đưa vào bài bản cải lương, tạo thêm sắc thái biểu đạt cho tác phẩm.

Những thử nghiệm này vừa tạo khác biệt so với cách thể hiện quen thuộc, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với nghệ sĩ trong xử lý âm nhạc, làn điệu và phối hợp giữa ca, diễn, chuyển động sân khấu. Đổi mới không có nghĩa là thay thế đặc trưng của cải lương bằng những yếu tố bên ngoài, mà là mở rộng khả năng biểu đạt trên nền tảng truyền thống, giúp câu chuyện lịch sử trở nên sinh động hơn.

Một phân cảnh trong vở cải lương "Người con gái Hà Thành"

Làm mới ngôn ngữ biểu đạt từ nền tảng truyền thống

Đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên cho rằng, thách thức của sân khấu cải lương hiện nay là kể những câu chuyện lịch sử, chiến tranh cách mạng sao cho hấp dẫn và khơi gợi sự đồng cảm của khán giả đương đại.

Sau nhiều đêm diễn phục vụ công chúng, "Người con gái Hà Thành" tiếp tục được Nhà hát Cải lương Hà Nội tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm và điều chỉnh trước khi tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

"Những góp ý của hội đồng nghệ thuật thành phố và phản hồi từ khán giả được sử dụng để nâng cao chất lượng, tạo thêm điểm nhấn so với các lần biểu diễn trước" NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, cho biết.

NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, (áo vàng) tham dự buổi Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Một trong những thách thức lớn của sân khấu cải lương là lượng khán giả đến nhà hát còn hạn chế, trong khi lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận cũng thiếu hụt. Theo NSƯT Hồng Nhung, bên cạnh đổi mới nghệ thuật, các nhà hát cần đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với cơ quan báo chí để đưa tác phẩm đến đông đảo công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, cho biết nhà hát sẽ tiếp tục khai thác những kịch bản có chiều sâu về Hà Nội, đồng thời đưa yếu tố đương đại vào tác phẩm để thu hút giới trẻ. Đây là hướng đi nhằm kết nối giá trị lịch sử, văn hóa với nhu cầu thưởng thức của công chúng hôm nay.

Từ những tìm tòi trong dàn dựng "Người con gái Hà Thành" đến định hướng tiếp tục làm mới các tác phẩm, Nhà hát Cải lương Hà Nội đang tìm cách kết nối giá trị truyền thống với nhu cầu thưởng thức đương đại. Đây cũng là hướng đi cụ thể để phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá.

Ra mắt công chúng vào giữa tháng 8/2026 tại Rạp Hồng Hà, vở cải lương "Người con gái Hà Thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội lấy bối cảnh Hà Nội năm 1946, xoay quanh Uyên Thanh – nữ chiến sĩ tình báo hoạt động giữa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng cách mạng và bộ máy phản gián của thực dân Pháp. Qua nhân vật chính, tác phẩm khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, giàu tình cảm, đồng thời kiên cường, bản lĩnh. Tác phẩm dựa theo kịch bản của Nguyễn Toàn Thắng, NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn, với sự tham gia của NSND Thanh Hương, NSƯT Hồng Nhung, NSƯT Quang Tuấn, nghệ sĩ Nhật Linh cùng các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và diễn viên múa của nhà hát. Phần mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhiệm, âm nhạc của NSND Đào Trung và biên đạo múa NSƯT Thanh Nam. Năm 2026, Người con gái Hà Thành được vinh danh ở hạng mục Tác phẩm tại Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, ghi nhận những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật gắn với lịch sử và tình yêu dành cho Thủ đô. Tác phẩm tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với đêm diễn vào ngày 22/10, tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế, Hà Nội.