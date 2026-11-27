Công nhân xây dựng tại một trung tâm dữ liệu ở Vernon, bang California, Mỹ - Ảnh: Los Angeles Times/Getty Images

Theo tờ báo Wall Street Journal, nền kinh tế Mỹ sẽ chịu tác động đáng kể nếu bong bóng đầu tư AI vỡ, nhưng mức độ thiệt hại vẫn gây tranh luận giữa các nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và giới tài chính.

Ngay cả khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) không kết thúc bằng một cú sụp đổ mà chỉ nguội dần, nhiều ý kiến cho rằng việc cắt giảm mạnh đầu tư vào lĩnh vực này cũng đủ làm tăng trưởng kinh tế suy yếu nghiêm trọng.

Trong hai năm qua, kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư cho AI. Riêng năm vừa qua, theo ước tính của ngân hàng Barclays, lĩnh vực này đóng góp tới 25% tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ. Kể từ giai đoạn đường sắt phát triển mạnh vào cuối thế kỷ 19, chưa có ngành mới nào chiếm tỷ trọng lớn như vậy trong nền kinh tế Mỹ.

Những đợt biến động hàng nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán, trào lưu vay nợ ngày càng nhiều để xây trung tâm dữ liệu cùng những kêu gọi hạn chế loại công trình này đang làm dấy lên lo ngại động lực tăng trưởng lớn nhất của nước Mỹ có thể chững lại.

Các nhà kinh tế hiện vẫn còn nhiều bất đồng về mức độ tác động đối với nền kinh tế Mỹ nếu cơn sốt AI đổ vỡ. Một số người cho rằng hậu quả có thể nặng hơn đợt sụp đổ bong bóng dot-com vào đầu những năm 2000 - sự kiện dẫn tới suy thoái kinh tế, trong khi số khác lạc quan hơn.

TIÊU DÙNG PHỤ THUỘC VÀO CƠN SỐT AI

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm 2025, chủ yếu nhờ dòng vốn đổ vào các cổ phiếu liên quan đến AI. Trong năm nay, nhóm cổ phiếu này chiếm gần một nửa vốn hóa của chỉ số S&P 500.

Thị trường giá lên (bull market) đã hỗ trợ tiêu dùng - động lực chính của kinh tế Mỹ - vì các hộ gia đình thường chi tiêu nhiều hơn khi giá trị tài sản tăng lên. Tiêu dùng tăng mạnh 3,8% trong quý 3 đã góp phần đưa GDP tăng 3,4%.

Lần gần nhất thị trường chứng khoán sụp đổ gây ra suy thoái tại Mỹ là vào thời bong bóng dot-com, khi chỉ số S&P 500 giảm khoảng một nửa và Nasdaq mất gần 80%. Tuy nhiên, đợt suy thoái này diễn ra tương đối ngắn, một phần vì thất nghiệp tăng ít hơn so với các cuộc suy thoái khác.

Theo các nhà phân tích, nếu cơn sốt AI đổ vỡ, nguyên nhân có thể là lợi nhuận từ các sản phẩm chatbot AI không như kỳ vọng hoặc việc xây dựng quá nhiều trung tâm dữ liệu, thì tác động đối với nền kinh tế có thể nặng nề hơn. Hiện cổ phiếu chiếm 35% tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ, so với 26% vào đỉnh bong bóng dot-com.

Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tính đến quý 2, nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất nắm giữ hơn một nửa số cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tương hỗ thuộc sở hữu cá nhân. Nhóm hộ gia đình giàu có này cũng là động lực chính thúc đẩy tiêu dùng tại Mỹ. Nếu thị trường chứng khoán lao dốc, hàng triệu hộ gia đình nhiều khả năng sẽ chịu thiệt hại và thắt chặt chi tiêu. Về lý thuyết, điều này sẽ khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Năm nay, tổng mức đầu tư cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu và các khoản đầu tư khác cho AI được dự báo chiếm tỷ trọng trong GDP Mỹ cao hơn nhiều so với mức chi cho hạ tầng internet vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Mức đầu tư này được dự báo sẽ tăng đáng kể trong những năm tới.

Vào đầu tháng này, nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ đắc cử Quốc hội Mỹ một phần nhờ cam kết kiềm chế việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Nếu cam kết này được thực hiện, hoặc nếu nhà đầu tư mất niềm tin vào khả năng sinh lời của AI khiến những tập đoàn công nghệ xây trung tâm dữ liệu quy mô lớn - còn gọi là hyperscaler - đột ngột cắt giảm kế hoạch, nền kinh tế Mỹ sẽ mất đi một động lực quan trọng.

Dù vậy, tác động của việc cắt giảm đầu tư vào trung tâm dữ liệu có thể nhẹ hơn nhiều người lo ngại. Lý do là phần lớn khoản chi này dùng để nhập khẩu chip, hoạt động vốn đóng góp rất ít vào GDP của Mỹ. Sau khi tính đến yếu tố đó, ông Jonathan Millar, nhà kinh tế cấp cao về Mỹ của Barclays, ước tính hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu chỉ đóng góp khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm vừa qua.

MỨC ĐỘ THIỆT HẠI PHỤ THUỘC VÀO TÀI CHÍNH VÀ DƯ ĐỊA CHÍNH SÁCH

Theo nhiều nhà phân tích, mức độ nghiêm trọng của một đợt suy giảm do AI gây ra có thể phụ thuộc vào khu vực tài chính. Năm 2008, sự đổ vỡ của thị trường nhà ở Mỹ trở thành cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong hơn 70 năm, chủ yếu vì khó khăn lan sang các tổ chức tài chính.

Khi đó, các tổ chức này thu hẹp hoạt động cho vay, làm nghẹt nguồn tín dụng nuôi dưỡng nền kinh tế. Một số nhà kinh tế bắt đầu thấy điểm tương đồng giữa đợt bùng nổ cho vay thế chấp dưới chuẩn (subprime) vào giữa những năm 2000 và đà tăng của các khoản vay liên quan đến AI gần đây.

Các khoản vay xây trung tâm dữ liệu hiện nay cũng ngày càng khó theo dõi, giống như mạng lưới chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp từng khiến các nhà phân tích khó nắm hết rủi ro. Nhiều khoản vay nằm ngoài bảng cân đối kế toán và do các tổ chức cho vay phi ngân hàng, như quỹ đầu tư tư nhân, phát hành, với yêu cầu báo cáo ít hơn. Các nhà sản xuất chip còn đầu tư vào chính khách hàng của mình, một cách làm được gọi là tài trợ vòng tròn (circular financing).

“Chúng ta chưa hiểu hết mọi mối liên kết”, ông Jeremy Stein, nhà kinh tế của Đại học Harvard, cựu thống đốc Fed từng làm việc trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama năm 2009, nhận định với Wall Street Journal.

Dù nhận định xảy ra một cuộc khủng hoảng như năm 2008, ông Stein cho rằng có thể hình dung kịch bản nền kinh tế chịu thiệt hại nặng hơn so với giai đoạn sau bong bóng dot-com.

“Tôi dám cược rằng hậu quả kinh tế lần này sẽ nặng nề hơn”, ông Stein nói.

Điểm tích cực là các tập đoàn công nghệ như Amazon.com và Microsoft đang có lợi nhuận và đến nay chủ yếu dùng tiền mặt, thay vì vay nợ, để xây trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh đó, ông Stijn van Nieuwerburgh, nhà kinh tế thuộc Trường Kinh doanh Columbia, ước tính nếu cơn sốt AI đổ vỡ ngay lúc này, thiệt hại từ các khoản vay xây trung tâm dữ liệu có thể chỉ khoảng 50 tỷ USD, một con số không đáng kể so với khu vực tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, nợ vay đang tăng và được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong đầu tư cho trung tâm dữ liệu. Ông van Nieuwerburgh dự báo nếu vay nợ tăng mạnh như dự báo và cơn sốt AI đổ vỡ sau khoảng vài năm nữa, tổn thất từ các khoản vay này có thể lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD, chưa kể thiệt hại về giá cổ phiếu.

Mức độ hậu quả vẫn gây tranh luận. Nhà kinh tế Jason Furman thuộc Đại học Harvard tính toán rằng ngay cả khi định giá cổ phiếu giảm 30% và hoạt động xây trung tâm dữ liệu dừng hẳn, hai yếu tố này cũng chưa đủ gây ra suy thoái, vì lĩnh vực xây trung tâm dữ liệu đóng góp cho tăng trưởng GDP không lớn như nhiều người vẫn nghĩ. Dù vậy, kịch bản xấu nhất của ông Furman là một đợt suy giảm tương tự sau bong bóng dot-com, trong khi nhiều nhà kinh tế khác xem đó là kịch bản tốt nhất.

Mức độ thiệt hại cuối cùng còn phụ thuộc vào khả năng ứng phó của Chính phủ Mỹ. Một khi cơn sốt AI đổ vỡ, Chính phủ có thể không còn đủ dư địa để giảm nhẹ tác động như các lần suy thoái trước.

Mỗi khi thất nghiệp tăng vọt, Chính phủ liên bang thường tăng chi tiêu mạnh tay để phục hồi kinh tế, nhưng nhiều năm thâm hụt ngân sách ở mức cao đã khiến việc này khó khăn hơn. Nợ công Mỹ do công chúng nắm giữ gần đây đã vượt 100% GDP, trong khi tỷ lệ này chỉ là 35% vào đêm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Chính sách tiền tệ cũng gặp hạn chế tương tự. Lo ngại của nhà đầu tư về nợ công có thể khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao ngay cả khi nền kinh tế suy thoái, khiến Fed khó hơn nhiều trong việc hỗ trợ tăng trưởng bằng cách hạ lãi suất.

“Việc nghĩ tới kịch bản này không phải là điều vô lý”, ông Stein nói.