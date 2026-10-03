Vỏ bọc của doanh nghiệp xây dựng và thủ đoạn mua hóa đơn khống trốn thuế 2 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Võ Tấn Đạt với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí.

Đối tượng Võ Tấn Đạt - Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ xác định các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo kết luận giám định, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.