Vợ, bạn gái dàn sao Man Utd hủy tiệc vì Martinez

Nhóm vợ và bạn gái các cầu thủ Man Utd dự định tổ chức một buổi ăn tối tại nhà hàng Ý Cibo ở Hale, vùng Greater Manchester, tối 15/10. Thậm chí, toàn bộ 1 tầng của nhà hàng đã được đặt trước để phục vụ cuộc gặp mặt.

"Các cô gái rất mong chờ buổi tối cùng nhau, nhưng họ buộc phải hủy vào phút chót sau khi CLB tìm cách ổn định tình hình vì những phát biểu của Martinez", tờ SunSport dẫn nguồn thạo tin.

Muri Lopez Benitez, bạn gái trung vệ Lisandro Martinez, từng là nữ hoàng lễ hội Carnival. Ảnh: Instagram/Muri Lopez Benitez.

Những phát biểu của trung vệ Lisandro Martinez về Ban lãnh đạo Man Utd khiến buổi gặp mặt của nhóm WAGs bị hủy. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Nguồn tin cho biết mọi người được yêu cầu hạn chế xuất hiện trước công chúng, tránh những hình ảnh ăn chơi giữa lúc Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox về chính sách chuyển nhượng, sau trận thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League hôm 13/10.

Fern Hawkins, vợ trung vệ Harry Maguire, nằm trong nhóm dự định tổ chức buổi gặp mặt. Ảnh: Instagram/@_fernmaguire.

Trung vệ Harry Maguire trong màu áo Man Utd. Ảnh: Alamy.

Phát biểu của tuyển thủ Argentina gây phản ứng trái chiều, ngay cả trong nhóm bạn đời của các cầu thủ. Một số người không hài lòng vì cho rằng Martinez gián tiếp chê bai năng lực những đồng đội hiện tại.

Theo kế hoạch, bạn gái Martinez là Muri Lopez Benitez, cựu nữ hoàng lễ hội Carnival, sẽ tham dự cùng Fern Hawkins, vợ trung vệ Harry Maguire, và Ana Pinho, vợ tiền vệ Bruno Fernandes.

Ana Pinho, vợ tiền vệ Bruno Fernandes, đội trưởng Man Utd. Ảnh: PA.

Tiền vệ Bruno Fernandes, đội trưởng Man Utd. Ảnh: Alamy.

Những người khác có tên trong danh sách gồm Lucia Loi, bạn gái tiền đạo Marcus Rashford và Anouska Santos, bạn đời lâu năm của hậu vệ Luke Shaw.

Nguồn tin cho biết, nhóm phụ nữ này vốn có quan hệ khá thân thiết, thường gặp nhau vài lần mỗi năm. Tuy nhiên, việc xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng trong thời điểm CLB đang khủng hoảng được cho là không phù hợp.

Anouska Santos, bạn đời lâu năm của hậu vệ Luke Shaw, cũng dự định tham dự buổi tiệc. Ảnh: Instagram/@anouskasantos.

Hậu vệ Luke Shaw của Man Utd. Ảnh: Alamy.

Đáng chú ý, một số cầu thủ Man Utd cũng dự định dùng bữa tại Cibo nhưng đã hủy đặt chỗ. Đây là địa điểm quen thuộc của cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Sau vụ việc, trung vệ Martinez đã công khai xin lỗi Ban lãnh đạo Man Utd và được HLV Michael Carrick xác nhận có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp Leeds United tại Ngoại hạng Anh ngày 18/10.

Lucia Loi, bạn gái tiền đạo Marcus Rashford, cũng phải hủy kế hoạch gặp mặt. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Marcus Rashford đã trở lại Man Utd sau thời gian thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn. Ảnh: Getty.