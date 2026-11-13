VNSteel (TVN) tạm ứng cổ tức hàng trăm tỷ đồng, lợi nhuận quý 3 tăng đột biến

Kế hoạch tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Tổng công ty Thép Việt Nam (mã chứng khoán TVN) thông báo ngày 01/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung xin ý kiến tập trung vào phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo tỷ lệ này, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả cho đợt tạm ứng cổ tức tương ứng khoảng 339 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến diễn ra từ ngày 08/12 đến hết ngày 18/12. Công tác tiếp nhận và tổng hợp phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở chính của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 22/10, Tổng công ty Thép Việt Nam cũng đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 là ngày 22/09.

Lợi nhuận quý 3 tăng vọt nhờ thương vụ chuyển nhượng vốn

Kế hoạch xin ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 được công bố sau khi doanh nghiệp ghi nhận các chỉ tiêu tài chính tăng cao trong quý 3 năm 2026. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 cho thấy doanh thu đạt gần 14.442,5 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận mức xấp xỉ 1.163 tỷ đồng, cao gấp 7,6 lần so với kết quả quý 3 năm ngoái.

Mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong quý 3 chủ yếu đến từ khoản thu thanh lý các khoản đầu tư với giá trị lên tới gần 1.049 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản mục này. Cụ thể, doanh nghiệp đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 46,85% vốn tại công ty liên doanh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung với tổng mức giá chuyển nhượng đạt gần 1.049 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Thép Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt hơn 40.758 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.930,7 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 1.814,7 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Căn cứ trên mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 660 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp đã thực hiện vượt 192,5% kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng kinh doanh.