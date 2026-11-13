VNSteel (TVN): Lợi nhuận quý III tăng bằng lần, dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 5%

Dự kiến chi 339 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, mã ck: TVN) vừa thông báo ngày 1/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo phương án dự kiến, cổ tức được chi trả bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 500 đồng. Với tỷ lệ này, tổng số tiền VNSteel dự kiến chi để tạm ứng cổ tức khoảng 339 tỷ đồng. Thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 8/12 đến hết ngày 18/12, tại trụ sở chính VNSteel ở số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 22/10, VNSteel đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 3%. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 22/9.

Lợi nhuận quý III tăng hơn 7,6 lần

Kế hoạch lấy ý kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 được VNSteel đưa ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Trong quý III/2026, doanh thu VNSteel đạt gần 14.442 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.163 tỷ đồng, gấp hơn 7,6 lần cùng kỳ. Động lực chính giúp lợi nhuận tăng đột biến đến từ khoản lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư gần 1.049 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu nhập này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VNSteel ghi nhận doanh thu hơn 40.758 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.930,7 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.814,7 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 660 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng, VNSteel đã vượt 192,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.