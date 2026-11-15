VNSF trao 28 suất học bổng tiếp sức học sinh 5 xã, phường
Sáng 15/11, tại xã Long Điền, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức lễ trao học bổng học kỳ I, năm học 2026-2027. Đợt trao học bổng lần này dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập thuộc 5 xã, phường gồm: Long Điền, Đông Hải, Gành Hào, Láng Tròn và Giá Rai.
Chương trình đã trao 28 suất học bổng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Mỗi suất học bổng có trị giá từ 1,25 triệu đồng đến 13 triệu đồng, tuỳ theo cấp học. Đây là chương trình học bổng được tổ chức VNSF duy trì trao tặng hằng năm. Trong đó, nhiều em được nhận học bổng liên tục từ cấp tiểu học đến đại học.
Nguồn hỗ trợ thiết thực từ tổ chức VNSF đã góp phần giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, tăng thêm nghị lực, nuôi dưỡng ước mơ học tập, để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Em Phan Ngọc Trân, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “Em là một trong những sinh viên được nhận học bổng của chương trình từ năm học lớp 5 đến nay. Những suất học bổng đã hỗ trợ em vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để em tiếp tục đến trường, vươn lên trong cuộc sống”./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vnsf-trao-28-suat-hoc-bong-tiep-suc-hoc-sinh-5-xa-phuong-a134360.html