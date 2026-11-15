VNSF trao 28 suất học bổng tiếp sức học sinh 5 xã, phường

Quang cảnh lễ trao học bổng .

Chương trình đã trao 28 suất học bổng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Mỗi suất học bổng có trị giá từ 1,25 triệu đồng đến 13 triệu đồng, tuỳ theo cấp học. Đây là chương trình học bổng được tổ chức VNSF duy trì trao tặng hằng năm. Trong đó, nhiều em được nhận học bổng liên tục từ cấp tiểu học đến đại học.

Bà Đỗ Thị Đào, Giám đốc chương trình tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation, phát biểu về ý nghĩa xã hội của học bổng dành cho học sinh.

Bà Đỗ Thị Đào, Giám đốc chương trình VNSF và ông Tô Văn Thái, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Long Điền trao học bổng cho học sinh.

Nguồn hỗ trợ thiết thực từ tổ chức VNSF đã góp phần giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, tăng thêm nghị lực, nuôi dưỡng ước mơ học tập, để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Các em học sinh nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện chương trình và lãnh đạo địa phương.

Em Phan Ngọc Trân, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “Em là một trong những sinh viên được nhận học bổng của chương trình từ năm học lớp 5 đến nay. Những suất học bổng đã hỗ trợ em vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để em tiếp tục đến trường, vươn lên trong cuộc sống”./.