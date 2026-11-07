VNPT và Quảng Trị: Từ kết quả chuyển đổi số đến những bài toán phát triển mới

Lãnh đạo 2 đơn vị trao biên bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2027-2030 (Ảnh: VNPT)

Sau một năm hợp tác, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đưa nhiều nền tảng số vào hoạt động, phục vụ vận hành chính quyền hai cấp và các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Trên nền tảng đó, hai bên hướng tới giai đoạn hợp tác mới, tập trung khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.

Những kết quả từ thực tiễn

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn VNPT được ký ngày 29/10/2025, tập trung vào bốn trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Năm đầu tiên triển khai thỏa thuận cũng là thời điểm Quảng Trị vận hành bộ máy sau hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm các hệ thống số hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Trong bối cảnh đó, VNPT đã bảo đảm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị truyền hình đến 100% UBND, Đảng ủy của 78 xã, phường, đặc khu, với 189 điểm cầu. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn gồm 1.339 trạm 4G, 56 trạm 5G; hệ thống điện toán đám mây phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cũng được mở rộng theo quy mô tỉnh sau hợp nhất.

Kết quả đáng chú ý nằm ở hoạt động của chính quyền số. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice vận hành thống nhất toàn tỉnh, liên thông 3 cấp từ Trung ương đến cấp xã từ đầu năm 2026, phục vụ 145 cơ quan, đơn vị với gần 20.000 tài khoản. Đến ngày 30/10/2026, 94,5% văn bản được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử; 100% đơn vị xử lý, ban hành văn bản trên hệ thống.

Cùng với đó, 69 kiosk dịch vụ công được triển khai tại 68 xã, phường, đặc khu, hỗ trợ tra cứu thủ tục bằng mã QR và hiển thị đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Bru-Vân Kiều. Toàn bộ 45.934 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng toàn tỉnh, với hơn 45.000 tài khoản. Đã đồng bộ 45.934/45.934 hồ sơ (đạt 100%) lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. VNPT Quảng Trị cũng đã triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời khảo sát và đánh giá ngay trong cuối năm 2026.

Chuyển đổi số cũng hiện diện rõ hơn trong hoạt động kinh tế và đời sống. Trên địa bàn Tỉnh hiện có khoảng 8.382 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT. Trong giáo dục, 314/443 trường học sử dụng vnEdu, 307 trường triển khai học bạ số. Ở lĩnh vực y tế, các giải pháp số của VNPT được triển khai tại 20/29 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và toàn bộ 78 trạm y tế xã, phường. Đáng chú ý, AI đã bước đầu được đưa vào hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua trợ lý tri thức VNPT iKnow, triển khai tại 10 đơn vị với hơn 1.000 tài khoản.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn VNPT trong triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, giai đoạn 2027-2030, việc hợp tác phải bám sát nhu cầu thực tiễn của tỉnh, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, có sản phẩm đầu ra và hiệu quả đo lường cụ thể. Trong đó, ưu tiên nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu chuyên ngành; duy trì, nâng cao hiệu quả các nền tảng số dùng chung, hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã và thử nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); bố trí đầu mối và chuyên gia của Tập đoàn cùng với VNPT Quảng Trị triển khai các nhiệm vụ đã thống nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn các hệ thống, dịch vụ đang cung cấp.

Giai đoạn tiếp theo: Từ số hóa đến quản trị bằng dữ liệu và AI

Trên nền tảng đã hình thành, VNPT đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 theo hướng không chỉ mở rộng ứng dụng số mà tập trung khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và giải quyết các nhu cầu đặc thù của Quảng Trị.