“Nghe hiểu” tiếng Việt, tự tối ưu và bảo vệ mạng

Được phát triển trên nền tảng công nghệ Qualcomm, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 sở hữu cấu hình kết nối thế hệ mới: truy nhập quang XGS-PON 10Gbps, Wi-Fi 8 ba băng tần với tốc độ kết nối vật lý lên tới 22Gbps và cổng mạng nội bộ tốc độ cao 10Gbps. Đặc biệt, thiết bị có năng lực xử lý AI tại biên (Edge AI) đạt tốc độ 10 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Thiết bị VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 tại sự kiện. Ảnh: T.B

Khác với thiết bị truyền thống chủ yếu đảm nhiệm việc kết nối internet và phát Wi-Fi, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh. Thiết bị không chỉ cung cấp đường truyền tốc độ cao mà còn nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các tác vụ AI được xử lý ngay trên thiết bị tại nhà khách hàng, góp phần giảm độ trễ, hạn chế truyền dữ liệu ra ngoài và giảm phụ thuộc vào kết nối tới hệ thống. Đây là kết quả cụ thể trong hợp tác công nghệ giữa hai tập đoàn thông qua Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VQEC).

Lãnh đạo VNPT và Qualcomm tham quan sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: T.B

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng kết hợp màn hình cảm ứng và tương tác bằng giọng nói. Nhờ mô hình ngôn ngữ lớn 4 tỷ tham số chạy tại thiết bị, thiết bị có thể hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp thông tin và thực hiện các thao tác ngay trên màn hình cảm ứng LCD hoặc qua giao diện thiết bị di động, máy tính. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng kết nối Internet, Wi-Fi, thay đổi thiết lập mạng bằng giọng nói, thay vì phải tìm vào các giao diện cấu hình phức tạp. Cùng với quản lý mạng dễ dàng, kết nối ổn định, nhiều tiện ích thiết thực, thiết bị được tích hợp tính năng bảo mật AI (AI-Security). Qua đó có nhận diện thiết bị kết nối, thiết lập quyền truy cập phù hợp, phát hiện dấu hiệu kết nối bất thường để cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Các thông số, tính năng VNPT AI Gateway Wi-Fi 8. Ảnh: T.B

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm Technologies, Inc. kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand cho biết, đây là một cột mốc quan trọng cho trung tâm VQEC. Đây không chỉ là một thiết bị kết nối internet, mà là một giải pháp AI thông minh. Edge AI sẽ giúp mang AI đến gần hơn với người dùng, gia đình và doanh nghiệp.

Theo ông ST Liew, trong sự hợp tác ở VQEC, VNPT có mạng lưới, rộng khắp Việt Nam với đội ngũ kỹ sư tài năng và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Trong khi đó, Qualcomm mang đến công nghệ nền tảng, kinh nghiệm toàn cầu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ đó, VQEC sẽ phát triển các sản phẩm, giải pháp phù hợp cho thị trường Việt Nam. Trong tương lai, VQEC sẽ là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với tầm khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

Định hướng ứng dụng AI trên thiết bị tại nhà khách hàng

Thời gian qua, thông qua VQEC, quan hệ hợp tác giữa VNPT và Qualcomm ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở tích hợp sản phẩm mà còn mở rộng sang nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới ngay từ giai đoạn đầu. Đặc biệt, VNPT đã được tiếp cận sớm nền tảng công nghệ Wi-Fi 8 của Qualcomm, trước khi công nghệ này chính thức thương mại hóa, qua đó chủ động nghiên cứu, phát triển.

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 sẽ chính được cung cấp tới khách hàng vào quý 1-2027. Ảnh: T.B

Sản phẩm được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại thiết bị Edge AI của VNPT, bao gồm phần mềm thiết bị, công cụ phát triển và các năng lực AI, có thể kế thừa, tái sử dụng và mở rộng trên nhiều dòng thiết bị mạng. Cách tiếp cận này giúp VNPT từng bước làm chủ công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng phát triển các dịch vụ mạng thông minh. Đây cũng là bước chuẩn bị năng lực công nghệ cho xu hướng mạng tích hợp AI và tiến tới 6G trong tương lai.

Trải nghiệm các tính năng VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 tại sự kiện. Ảnh: T.B

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT định hướng phát triển Hybrid AI – mô hình kết hợp năng lực xử lý AI trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) với khả năng xử lý trực tiếp tại thiết bị Edge AI nhằm giảm độ trễ, tăng cường bảo vệ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế. VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 là kết quả cụ thể của định hướng này, mở rộng vai trò của thiết bị từ cung cấp kết nối sang hỗ trợ phân tích, tối ưu chất lượng dịch vụ và các ứng dụng thông minh tại biên mạng.

Đây cũng là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng của VNPT, chuyển đổi từ nhà khai thác viễn thông truyền thống (Telco) thành tập đoàn công nghệ (Techco), lấy việc làm chủ công nghệ cốt lõi để phát triển sản phẩm và tạo giá trị thiết thực cho khách hàng làm trọng tâm.

Thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục phối hợp với Qualcomm phát triển các nền tảng trong hệ sinh thái AI trên các thiết bị Edge AI; thúc đẩy thử nghiệm và ứng dụng vào hạ tầng, dịch vụ của VNPT, từng bước thương mại hóa tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.