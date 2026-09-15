VNPT Lâm Đồng giao lưu thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cùng VNPT Lâm Đồng chào đón Ban tổ chức và thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chiều tối 15/9, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, VNPT Lâm Đồng có buổi đón tiếp, giao lưu với Ban tổ chức cùng 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026-mùa 4.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cùng lãnh đạo VNPT Lâm Đồng chào đón Đoàn thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Giám đốc VNPT Lâm Đồng Hồ Quang Huệ cho biết: “VNPT Lâm Đồng rất vinh dự được đón tiếp đoàn Ban tổ chức và các thí sinh Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026. Chúng tôi cam kết mang lại giải pháp hạ tầng số hiện đại, an toàn và thông suốt, góp phần vào thành công chung của cuộc thi, qua đó lan tỏa hình ảnh một Đà Lạt-Lâm Đồng thân thiện, hiện đại và hội nhập quốc tế đến bạn bè thế giới”.

Các gương mặt đoạt ngôi vị mùa giải trước giao lưu tại chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi giao lưu, nhiều thí sinh bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu và thân thiện của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VNPT Lâm Đồng. Đồng thời khẳng định, sự chào đón và hỗ trợ của VNPT Lâm Đồng đối với chuyến thăm của đoàn, cùng quá trình diễn ra cuộc thi góp phần làm cho hành trình cuộc thi trở nên đáng nhớ hơn.

Các thí sinh Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 tại chương trình giao lưu với VNPT Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026 có trải nghiệm thú vị dưới chân tháp VNPT-Vinaphone Lâm Đồng, “biểu tượng” sinh động trên xứ ngàn hoa và được ví là “tháp Eiffel Đà Lạt”. Trong suốt hơn ba thập kỷ, tháp không chỉ phục vụ truyền tải thông tin mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp của xứ sở sương mù.

Các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026 có trải nghiệm thú vị dưới chân tháp VNPT-Vinaphone Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cuộc thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 mùa 4 quy tụ các thí sinh đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với chủ đề “Cùng nhau tỏa sáng-All to shine”, các thí sinh mang đến cuộc thi những màu sắc văn hóa, hình ảnh và câu chuyện của quê hương mình. Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến hình ảnh những người trẻ khỏe đẹp, năng động, bản lĩnh và có sức ảnh hưởng tích cực.

Các thí sinh hội tụ tại Lâm Đồng để tham gia các vòng thi, như phần thi bikini, tài năng, trình diễn thời trang… Theo lịch trình, vòng chung kết xếp hạng diễn ra ngày 19/9, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Lãnh đạo VNPT Lâm Đồng giao lưu với các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu và nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026 dưới chân tháp VNPT-Vinaphone Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trên hành trình cuộc thi, các thí sinh được tham gia các trò chơi vận động trên biển, các hoạt động thể thao; tham quan, trải nghiệm vùng đất, văn hóa Lâm Đồng và các hoạt động nhân ái…

Việc Lâm Đồng được chọn làm nơi tổ chức Cuộc thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026, là cơ hội để quảng bá cảnh quan thiên nhiên nên thơ, khí hậu trong lành và lòng mến khách của con người nơi đây đến bạn bè quốc tế.

Tháp VNPT-Vinaphone Lâm Đồng được xem là “biểu tượng” sinh động trên xứ ngàn hoa và được ví là “tháp Eiffel Đà Lạt”. Trong suốt hơn ba thập kỷ, tháp không chỉ phục vụ truyền tải thông tin mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp của xứ sở sương mù. (Ảnh: BẢO VĂN)

VNPT Lâm Đồng kỳ vọng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ về viễn thông, công nghệ của đơn vị, các hoạt động kết nối truyền thông trực tuyến, cũng như công tác điều hành của Ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi sẽ được vận hành liên tục, ổn định với chất lượng cao nhất.