VNPT Cloud đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo năng lực thích ứng

Ông Phạm Huy Hoàng, Tổng Giám đốc VNPT-IT, phát biểu tại CloudWave 2026

Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc sở hữu công nghệ tiên tiến mà còn ở khả năng xây dựng hạ tầng số linh hoạt, an toàn và chủ động trước những thay đổi. Đây cũng là định hướng được VNPT Cloud nhấn mạnh tại CloudWave 2026, với thông điệp “Build to Adapt - Kiến tạo năng lực thích ứng”.

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG BẮT ĐẦU TỪ TƯ DUY XÂY DỰNG HẠ TẦNG SỐ

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được tích hợp vào các hoạt động cốt lõi, doanh nghiệp đứng trước yêu cầu phải đồng thời hiện đại hóa hạ tầng, làm chủ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, điện toán đám mây không còn đơn thuần đóng vai trò hỗ trợ vận hành mà đang trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với thông điệp “Build to Adapt – Kiến tạo năng lực thích ứng”, VNPT Cloud nhấn mạnh sự cần thiết của việc thay đổi tư duy đầu tư hạ tầng công nghệ: thay vì chỉ xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu hiện tại, doanh nghiệp cần hướng tới những nền tảng có khả năng mở rộng, phục hồi và thích nghi theo từng giai đoạn phát triển.

Chia sẻ tại hội thảo CloudWave 2026 do VNPT Cloud tổ chức tại TP.HCM, ông Phạm Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT (VNPT-IT), nhấn mạnh: “Một hạ tầng số tốt không chỉ được đánh giá bằng quy mô hay hiệu năng, mà còn bởi khả năng thích ứng, khả năng phục hồi và mức độ chủ động mà hạ tầng đó mang lại cho khách hàng. Doanh nghiệp cần có khả năng lựa chọn nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp, chủ động kiểm soát hệ thống, bảo vệ tài sản số, duy trì hoạt động trước các sự cố và sẵn sàng tích hợp những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.”

Từ góc nhìn này, năng lực thích ứng không chỉ thể hiện ở khả năng tiếp nhận công nghệ mới mà còn gắn với mức độ chủ động của doanh nghiệp trong quản trị hạ tầng, dữ liệu và các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.

Một trong những hướng tiếp cận được VNPT Cloud đề cập là Cloud có chủ quyền (Sovereign Cloud). Theo nội dung chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Điện toán đám mây VNPT Cloud, khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, yêu cầu đặt ra không chỉ là lưu trữ và xử lý hiệu quả mà còn phải bảo đảm quyền kiểm soát, tính tuân thủ và khả năng duy trì hoạt động trước các rủi ro về an ninh mạng, công nghệ và địa chính trị.

Cloud có chủ quyền vì vậy được xem là một hướng tiếp cận quan trọng, giúp doanh nghiệp cân bằng giữa nhu cầu đổi mới công nghệ và yêu cầu chủ động quản trị hạ tầng, dữ liệu. Đây cũng là một trong những vấn đề cần được giải quyết khi doanh nghiệp từng bước đưa AI vào hoạt động thực tiễn.

KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN AI

Xây dựng hạ tầng số có khả năng thích ứng đòi hỏi doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, từ hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu, phát triển năng lực xử lý dữ liệu thời gian thực đến bảo mật, quản trị rủi ro và đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng cao của các ứng dụng AI. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được trao đổi tại CloudWave 2026, quy tụ hơn 200 lãnh đạo, quản lý công nghệ (CIO, CTO) cùng các chuyên gia và đối tác công nghệ trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ CloudWave 2026, VNPT Cloud, Nessar và Redis đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược, góp phần tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phối hợp phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp

Thông qua các phiên chia sẻ chuyên sâu với sự tham gia của Hitachi Vantara, Fortinet, UCloud, HPE, Scality, Nessar cùng các thương hiệu Redis, FireMon, BlueCat và Tricentis, chương trình mang đến nhiều góc nhìn về hiện đại hóa hạ tầng, quản trị dữ liệu, bảo mật và ứng dụng AI. Đặc biệt, những kinh nghiệm quốc tế về quản trị AI cũng được giới thiệu, cung cấp thêm góc nhìn tham khảo cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới.

Một điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên gia “Kiến tạo nền tảng Cloud linh hoạt cho doanh nghiệp AI-native”, với sự tham gia của đại diện VNPT Cloud, Nessar, HPE, Hitachi Vantara và VNPT TP.HCM.

Phiên thảo luận kết nối các góc nhìn về hạ tầng, dữ liệu và an ninh mạng, tập trung vào bài toán xây dựng nền tảng công nghệ để doanh nghiệp vừa thích ứng nhanh với sự thay đổi, vừa bảo đảm an toàn và duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ tri thức, VNPT Cloud cùng các đối tác đã giới thiệu các giải pháp công nghệ, đồng thời trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng, tối ưu vận hành, bảo mật và ứng dụng AI.

Sự kiện cũng tạo không gian kết nối giữa các lãnh đạo công nghệ, nhà quản lý công nghệ thông tin và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, bán lẻ, logistics và startup, góp phần mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm và hợp tác công nghệ.

Thông qua việc kết nối tri thức, giải pháp công nghệ và hệ sinh thái đối tác, VNPT Cloud tiếp tục thể hiện định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Thông điệp “Build to Adapt” cũng cho thấy một cách tiếp cận dài hạn đối với đầu tư hạ tầng số: Công nghệ cần được xây dựng không chỉ để đáp ứng những yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng linh hoạt, an toàn và chủ động, giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong kỷ nguyên AI.