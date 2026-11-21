Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) có ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV Tập đoàn. Về phía cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) có ông Cao Chí Kiên - Thành viên HĐQT.

Lãnh đạo VNPOLY dự Đại hội có ông Đào Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Huy Thư - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đăng Cường - Thành viên HĐQT; ông Đỗ Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc; cùng đại diện các đơn vị/phòng chức năng thuộc VNPOLY.

Đại hội bầu nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát VNPOLY.

Sau khi thông qua chương trình và quy chế tổ chức, Đại hội đã cho ý kiến về việc miễn nhiệm, bổ sung và tái bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát VNPOLY. Theo đó, Đại hội đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với các ông: Đào Đình Huy và Trần Tuấn Kiệt, bầu bổ sung ông Đặng Quang Hùng là Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội cũng tái bầu ông Trần Huy Thư tiếp tục là Thành viên HĐQT, các ông Dương Văn Chuyên và Hoàng Lê Phương tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát VNPOLY.

Lãnh đạo PETROVIETNAM và các cổ đông kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Thay mặt lãnh đạo PETROVIETNAM, ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động VNPOLY trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát VNPOLY. Ông tin rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty, cùng sự đồng hành của các cổ đông, VNPOLY sẽ hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT và Ban Điều hành VNPOLY, ông Trần Huy Thư - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Trần Hồng Nam, cùng lãnh đạo Tập đoàn đã luôn quan tâm, động viên và chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của VNPOLY.

Đại biểu tham dự Đại hội tham quan Nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Tổng Giám đốc VNPOLY Trần Huy Thư cũng cam kết xây dựng kế hoạch SXKD năm 2027 phù hợp với nguồn lực của Công ty và định hướng của các cổ đông. Ông khẳng định, VNPOLY luôn duy trì tinh thần không ngừng tìm kiếm các giải pháp mới; quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Thời gian tới, VNPOLY sẽ xây dựng, hoàn thiện kế hoạch SXKD, phương án tài chính và giải pháp kỹ thuật với mục tiêu vận hành toàn bộ nhà máy trong thời gian sớm nhất. VNPOLY mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông lớn PETROVIETNAM và PVFCCo - Phú Mỹ.

Nhân dịp này, ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM và ông Đào Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT VNPOLY đã trao quyết định bổ nhiệm lại các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng VNPOLY cho các ông: Trần Huy Thư, Đỗ Đức Thắng và Lê Trung Đức.

Kết thúc chương trình, Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội.

Cùng ngày, ông Trần Hồng Nam đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị và gặp gỡ, trao đổi với người lao động tại Nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ.