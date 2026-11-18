Giao dịch chứng khoán tại BSC. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Trước phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu VNM được hai công ty chứng khoán đưa ra mức giá mục tiêu chênh lệch 11.000 đồng/cổ phiếu, trong khi HDB gây chú ý với kế hoạch tăng trưởng tín dụng trên 35% mỗi năm và phương án phát hành tối đa 700 triệu cổ phiếu.

*VNM có hai mức giá mục tiêu khác biệt

Cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam (VNM) tiếp tục thu hút sự chú ý khi các công ty chứng khoán đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh và định giá.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nâng khuyến nghị đối với VNM từ trung lập lên tích cực, đồng thời xác định giá mục tiêu 71.500 đồng/cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền đến cuối năm 2027.

BVSC cho biết, tỷ suất cổ tức kỳ vọng của VNM đạt khoảng 9%, trong khi hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 9,9 lần, thấp hơn 23% so với mức 12,9 lần được sử dụng làm mốc so sánh trong ba năm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì khuyến nghị mua đối với VNM nhưng đưa ra giá mục tiêu 60.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E mục tiêu 11,1 lần.

Như vậy, hai mức giá mục tiêu dành cho VNM chênh lệch 11.000 đồng/cổ phiếu, phản ánh sự khác biệt trong phương pháp định giá và giả định tăng trưởng của các tổ chức phân tích.

Về triển vọng kinh doanh, các động lực tăng trưởng của VNM được kỳ vọng đến từ sản phẩm mới, cải thiện sức mua trong nước và tăng trưởng xuất khẩu. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu có thể giảm trong năm 2027 khi các khoản chi cho hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập không còn tạo áp lực lớn như năm 2026.

Tuy nhiên, giá sữa bột và đường tăng có thể khiến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp nhẹ trong năm tới.

*HDB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 35%

Ở nhóm ngân hàng, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - HDB) được chú ý với kế hoạch mở rộng tín dụng và phương án tăng vốn.

Trong chín tháng đầu năm 2026, tín dụng của HDB tăng 28,6%, huy động vốn tăng 29,1% so với đầu năm. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) đạt 24,9%, thuộc nhóm thấp trong ngành.

Đáng chú ý, HDB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng trên 35% mỗi năm đến hết năm 2027, cao hơn đáng kể so với mức dự kiến 15-17% của toàn ngành.

Bên cạnh đó, ngân hàng có phương án chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu triển khai thành công, đợt phát hành có thể bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và đặt ra vấn đề pha loãng đối với cổ đông hiện hữu.

Dù triển vọng tăng trưởng tín dụng tích cực, áp lực lãi suất khiến Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận trước thuế của HDB trong năm 2026 và 2027 lần lượt 5% và 4%, xuống 26.883 tỷ đồng và 33.583 tỷ đồng.

Theo dự báo mới, lợi nhuận trước thuế của HDB vẫn có thể tăng trưởng lần lượt 26% trong năm 2026 và 25% trong năm 2027.

BSC xác định giá mục tiêu đối với cổ phiếu HDB ở mức 25.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 14% so với giá đóng cửa ngày 9/11.

Nhìn chung, các báo cáo phân tích cho thấy VNM được quan tâm nhờ định giá, tỷ suất cổ tức và kỳ vọng phục hồi hoạt động kinh doanh, trong khi HDB thu hút sự chú ý bởi kế hoạch tăng trưởng tín dụng cao và phương án tăng vốn. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu vẫn phụ thuộc vào khả năng hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh cũng như những yếu tố tác động đến biên lợi nhuận và chi phí vốn.